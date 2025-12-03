Oma Häme on innostavin hyvinvointialue! Kehittämistekoja palkittiin jälleen Tärkeissä töissä -gaalassa
Vuoden tärkeimpiä kehittämistekoja palkittiin jälleen Tärkeissä töissä -gaalassa. Oma Hämeestä ehdotettiin Tekojen Torille runsaasti (23 kpl) vuoden tärkeimpiä tekoja, jonka ansiosta Oma Häme palkittiin vuoden innostavimpana hyvinvointialueena.
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja alan pääsopijajärjestöt järjestävät vuosittain Tekojen tori -kampanjan, jossa kerätään uusia kehittämisen kuvauksia kunnista ja hyvinvointialueilta Tekojen tori -sivustolle. Tänä vuonna Tekojen toriin ilmoitettiin mukaan 265 uutta kehittämistekoa 65 organisaatiosta ja näitä kuntien ja hyvinvointialueiden monipuolisia kehittäjiä palkittiin Tärkeissä töissä -gaalassa Helsingissä 2.12.
Oma Hämeestä palkittiin seitsemän kehittämistekoa
Kanta-Hämeen hyvinvointialue ja Kangasalan kaupunki palkittiin vuoden innostavimpina organisaatioina, joissa on viimeisen vuoden aikana ollut erityisen inspiroivaa kehittämistoimintaa. Kehittämispäällikkö Lilli Väisänen ja HR-päällikkö Kati Koppinen pokkasivat gaalassa tunnustuksen Oma Hämeen edustajina. Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta jätettiin Tekojen Torille 23 ehdotusta, joista palkittiin yhteensä seitsemän kehittämistekoa. Lilli Väisänen kiittelee kaikkia kollegoitaan yhteisestä juhlahetkestä:
– Oma Hämeen yksiköiden ja toimialojen henkilöstössä on uskomatonta potentiaalia, ja meidän me-henki ja innostus heijastui mielestäni kaikkiin osallistujiin! hän hehkuttaa.
– Olen onnellinen näistä huomionosoituksista ja henkilöstöstämme, joka jaksaa tässä kiireessä ja tuiverruksessa uudistaa toimintaa. Erilaiset pienet ja suuremmat kehitysteot mahdollistavat palveluiden turvaamisen tiukassa taloustilanteessa, kiteyttää myös hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.
Palkittuja tekoja viestinnästä etäkotihoitoon
Viestinnän kehittämisteoista palkinnon sai sisäisen viestinnän Johtoryhmän matkassa -kanava, joka on onnistunut tuomaan johdon lähelle henkilöstön arkea ja saanut kiitosta varsinkin hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarisen videotervehdyksistä. Myös HR-asiantuntijoiden kehittämät lähijohtajille suunnatut viikkokoosteet nappasivat palkinnon. Teot ovat parantaneet tiedonkulkua ja sujuvoittaneet lähijohtajien työtä Oma Hämeessä.
Niin ikään lähijohdolle suunnattu 10-vaiheinen muutosten edistämisen runko, Assi-passi, nappasi palkinnon. Assi-passi on toiminnallisen muutoksen väline, joka mahdollistaa 70 yksikön samanaikaisen etenemisen uuden sairaalan valmistelussa ja aikataulussa.
Oma Hämeen muutosjohtamisen tuki ja uudistumisen johtaminen sai tunnustusta muutosjohtamisen vahvistamisesta ja henkilöstön tukemisesta strategisten uudistusten keskellä. 3-luokkalaisten purennan esiseulonta ja tarkastus suuhygienistin toimesta -kehittämisteko onnistui puolestaan vähentämään erikoishammaslääkärikäyntejä ja tehostamaan toimintaa.
Ikäihmisten kotihoidossa tunnustusta sai etähoidon mentorointimalli. Kotihoidossa tavoitteena on lisätä etähoidon määrää ja tuoda sen mahdollisuuksia laajemmin kotihoidon asiakkaiden arkeen. Mentorointimallin kehittämisellä onkin onnistuttu saamaan lisää asiakkaita etäkotihoitoon.
– Tämä palkinto on ennen kaikkea osoitus tiimin onnistumisesta – siitä, että osaaminen on annettu käyttöön yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, tiivistää mallin kehittämisessä mukana ollut kotihoidon lähijohtaja Katri Saartila.
Osaamisen vahvistaminen ikäihmisten akuuttitilanteissa -hankkeessa etsittiin ja löydettiin keinoja ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnin parantamiseen sekä kriisisijoitusten vähentämiseen.
Lisää tunnelmia gaalasta sekä kaikki palkittavat kehittämisteot ja organisaatiot löytyvät Tärkeissä töissä -sivustolta Tekojen torilla maailman paras julkinen työ näkyväksi | Tärkeissä töissä
Yhteyshenkilöt
Johanna Bjerregård MadsenhenkilöstöjohtajaPuh:050 306 1264johanna.bjerregardmadsen@omahame.fi
Minna-Liisa Lönnqvistviestintäjohtaja / Oma HämePuh:050 361 7316minna-liisa.lonnqvist@omahame.fi
