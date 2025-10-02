Kansanedustaja Jarno Limnell: Suomi on sodan ja rauhan välimaastossa
Suomi on turvallisemmassa asemassa kuin koskaan itsenäisyytensä aikana. Valppaana on kuitenkin oltava, sillä suomalaiseen yhteiskuntaan luodaan epävakautta ja pelon tunnetta.
-Olemme sodan ja rauhan välimaastossa, jossa on paljon erilaisia harmaan sävyjä, kuvaa majuri (evp), kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) Upseeripodissa.
Puolustusvoimat on kertonut, että se panostaa tekoälykehitykseen. Limnell pitää tekoälymurrosta isompana muutoksena kuin internet oli aikoinaan.
-Mihin kaikkeen se tulee johtamaan ja mitä kaikkea se tarkoittaa, niin sitä on suoraan sanoen aika vaikea ennakoida, sanoo Limnell, joka on myös sotatieteiden tohtori ja hybridivaikuttamisen asiantuntija.
Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita on samoilla linjoilla.
-Joka hallitsee tekoälyä, hallitsee taistelukenttää tulevaisuudessa. Mutta siitä huolimatta on muistettava, että maanpuolustuksen keskiössä on ihminen. Siksikin tarvitsemme lisää turvallisuuden tekijöitä ja heille kannustavat ja selkeät palvelussuhteen ehdot.
Kansainvälisiin tehtäviin lähdettävä reiluilla ehdoilla
Vuodenvaihteessa tulee täyteen tuhat päivää puolustusliiton jäsenyyttä. Siitä huolimatta niin Naton joukko-osastoa kuin rauhan ajan tehtäviä koskevat palvelussuhteen ehdot on sopimatta.
-Olemme tavanneet pohjoismaisia upseerijärjestöjä ja vertailleet tilannetta. Tanskan ja Norjan kollegat painottavat, että ennen kuin operaatioihin lähdetään, ehtojen on oltavat selvät. Ruotsi on jäsenmaista nuorin, mutta siellä neuvotteluissa ollaan jo loppusuoralla, Viita kertoo.
Henkilöstöön liittyvät asiat nousevat keskusteluun usein myös eduskunnan puolustusvaliokunnassa.
-Työssäjaksamisesta ja Puolustusvoimien työaikalain uudistamisen tarpeesta keskustellaan yli puoluerajojen. Hyvää on sekin, että saamme puolustushallinnosta tietoja, miten asioissa edetään.
Keskustelussa on ollut myös kansainvälisten tehtävien pakollisuus. Olisiko nuori upseeri Limnell ollut itse valmis lähtemään lyhyellä varoitusajalla töihin esimerkiksi Naton komentorakenteeseen Yhdysvaltoihin Norfolkiin?
-Lyhyellä varoitusajalla se olisi ollut perheen kannalta tosi hankalaa. Tehtävissä palvellaan kolme vuotta eli kyse on isosta muutoksesta ei vain omassa, vaan myös läheisten elämässä. Uskon silti, että erityisesti nuoret upseerit ovat hyvin kansainvälismyönteisiä ja he haluavat kehittää ammattitaitoaan ulkomaan palveluksessa. Ulkomaan tehtäviin on lähtijöitä reilulla ehdoilla, uskoo majuri (evp), kansanedustaja Jarno Limnell.
Lisätietoja:
Kansanedustaja, majuri (evp) Jarno Limnell
p. 09 432 3116, jarno.limnell(at)eduskunta.fi
Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita
p. 044 5010 378, viita(at)upseeriliitto.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi LindqvistUpseeriliittoPuh:+358 40 5651835lindqvist@upseeriliitto.fi
Kuvat
Upseeriliitto edustaa suomalaisia upseereita kadetista kenraaliin. Upseeriliiton tehtävä on edistää jäsenistönsä työsuhteisiin liittyviä sopimuksia ja palkkausta. Upseeriliitto vaikuttaa myös yhteyskunnallisiin sekä maanpuolustukseen ja rajavalvontaan liittyviin kysymyksiin. Vuonna 1918 perustetussa Upseeriliitossa on jäseniä 6500 ja se on yksi Akavan jäsenliitoista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Upseeriliitto ry
Puolustusvaliokunnan pj. Heikki Autto: ”Kiristynyt turvallisuustilanne vaatii lisää sotilaita ja Puolustusvoimien työaikalain välitöntä uudistamista”2.10.2025 07:15:28 EEST | Tiedote
Puolustusvoimien henkilöstön työssä jaksamisen haasteet ovat kasvaneet niin kiristyneen turvallisuustilanteen kuin uusien Nato-velvoitteiden vuoksi. Jotta ammattisotilaat jaksavat työssään hyvävoimaisina, tarvitaan lisää henkilöstöä sekä työaikalain uudistamista. Eduskunnan puolustusvaliokunta vaatiikin ripeitä toimia sekä henkilöstöjärjestöjen osallistamista palvelussuhteen ehtojen kehitystyöhön.
Upseerit haluavat Nato-tehtävien perustuvan vapaaehtoisuuteen5.11.2024 04:50:00 EET | Tiedote
Upseereista 73 prosenttia ja reserviupseereista 58 prosenttia haluaa, että Nato-tehtävät säilyvät jatkossakin vapaaehtoisina, selviää Upseeriliiton ja Reserviupseeriliiton jäsenkyselystä.
VIELÄ EHTII ILMOITTAUTUA: Defence Talks -keskustelutilaisuus 5.11.202431.10.2024 15:04:01 EET | Kutsu
Olemme jatkaneet ilmoittautumisaikaa maanantaihin 4.11. klo 16.00 asti. viestinta@upseeriliitto.fi Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Suomen asemasta Natossa.
Upseeriliitto: Hallitus esittää liian vähän rahaa Puolustusvoimien henkilöstölle18.10.2024 07:00:00 EEST | Tiedote
Eduskunta alkaa ensi viikolla käsitellä hallituksen budjettiehdotusta vuodelle 2025. Siinä arvioidaan, että Suomen puolustuskyvyn yhteensovittaminen osaksi Naton yhteistä puolustusta on hyvällä tasolla. Upseeriliitto on eri mieltä Puolustusvoimien henkilöstön osalta.
Upseeriliitto: Hallitus esittää liian vähän rahaa Puolustusvoimien henkilöstölle18.10.2024 04:00:00 EEST | Tiedote
Eduskunta alkaa ensi viikolla käsitellä hallituksen budjettiehdotusta vuodelle 2025. Siinä arvioidaan, että Suomen puolustuskyvyn yhteensovittaminen osaksi Naton yhteistä puolustusta on hyvällä tasolla. Upseeriliitto on eri mieltä Puolustusvoimien henkilöstön osalta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme