NIVEAn kevät 2026: kollageenipeptidejä sisältävät uutuustuotteet sekä tehokasta aurinkosuojaa myös päivävoiteissa
NIVEA Q10-sarjan kevään 2026 uutuusseerumissa ja kasvovoissa on ihoa kosteuttavia ja kimmoisuutta tuovia kollageenipeptidejä. Uudistetussa NIVEA Cellular Expert Filler-sarjan anti-age-päivävoiteessa ja epäpuhtauksiin taipuvaisen ihon NIVEA Derma Skin Clear -sarjan päivävoiteessa on ihoa tehokkaasti suojaava korkea aurinkosuoja.
Kaunistava kollageeni: uudet NIVEA Q10 Anti-Wrinkle Collagen Expert 3-in-1 Repairing Serum ja NIVEA Anti-Wrinkle Q10 Collagen Expert Day & Night Facial Butter hellivät etenkin kuivaa ja ikääntyvää ihoa
Elimistössämme syntyvä kollageeni tekee ihosta kiinteämmän, kimmoisamman ja elinvoimaisemman näköisen. Kollageenin tuotanto kuitenkin vähenee ikääntyessämme, jolloin ihon kollageenisäikeiden verkosto heikkenee. Iho veltostuu, ohenee ja rypistyy. Moni kokee lisäksi ihon muuttuvan kuivemmaksi.
Markkinoilla jo lähes 30 vuotta ollut NIVEA Q10 -sarja on brändin suurin ja rakastetuin. Sarjaan lanseerataan nyt kaksi uutta tuotetta, joiden sisältämä kollageeni tekee ihosta kiinteämmän ja hoidetumman vain kahdessa viikossa! Tehokaksikon ansiosta ihosta tulee kosteutetumpi, sileämpi ja pehmeämpi. Seerumi hoitaa ihoa syvältä ja tekee ihosta kimmoisan ja vahvemman. NIVEA:n ensimmäinen kasvovoi on kuin tehty 55+-iholle: se täyteläistää ihon ja tuo siihen taas ryhdikkyyttä. Tuotteilla on kliinisesti todettu vaikutus, ja ne on dermatologisesti testattu.
Kiinteyttävä vaikutus on nelinkertainen, kun seerumia ja kasvovoita käytetään yhdessä*.
NIVEA Q10 Anti-Wrinkle Collagen Expert 3-in-1 Repairing Serum
Seerumi sisältää tehokkaan yhdistelmän puhdasta Q10-koentsyymiä, keramideja, kollageenipeptidejä ja NIVEA-innovaatio Glycostopia. Seerumi hoitaa ja täyteläistää ihoa usealla eri tavalla:
- Sen sisältämät kollageenipeptidit kosteuttavat ihoa ja auttavat sitä säilyttämään kimmoisuutensa. Myös ihon syvät rypyt tasoittuvat.
- Se tehostaa ja vahvistaa ihon kollageenisäikeitä, ja ryhdistää näin ihon piirteitä.
- Se tuo ihoon tehokasta kosteutusta jopa 24 tunnin ajaksi.
- Glykaatiossa sokeri voi vaurioittaa kollageenia ja elastiinia, mikä puolestaan aiheuttaa ryppyjen muodostumista ja ihon kiinteyden menetystä. NIVEA:n patentoima Glycostop- ainesosa auttaa estämään glykaatiota, ja auttaa ihoa pysymään nuorekkaana ja kimmoisana.
Seerumia voi käyttää aamuin illoin puhtaalle kasvojen, kaulan ja dekolteealueen iholle. Öljymäinen koostumus on ihoa hellivä ja hoitava, mutta ei jätä tahmeaa tunnetta iholle.
Kliinisesti todistetut & kuluttajien allekirjoittamat tulokset:
- 24 tunnissa: Ihon joustavuus on parantunut. Iho on syväkosteutettu 82 prosentilla naisista.**
- 1 viikossa: Vähentää näkyvästi jopa syvimpiä ryppyjä ja ilmejuonteita.
- 2 viikossa: Kiinteyttää ja ryhdistää kasvonpiirteitä, sekä vähentää veltostunutta ihoa 83 prosentilla naisista.***
*yhteiskäyttö tarjoaa nelinkertaisesti kiinteyttävän vaikutuksen: ryhdistää kasvonpiirteitä, parantaa ihon kimmoisuutta ja kiinteyttä sekä vähentää ryppyjä
**kliininen tutkimus, 33 naista, 2025
***itsearviointi, 42 naista, 2025
Koko ja hinta: 30 ml, noin 24 euroa
NIVEA Q10 Anti-Wrinkle Collagen Expert Day and Night Facial Butter
Täyteläinen ja ihoa tehokkaasti kosteuttava Facial Butter on NIVEA:n ensimmäinen kasvovoi! Kasvovoi on kehitetty ravitsemaan ihoa sisältä. Koostumus sulaa ihoon kauniisti ja tekee siitä pehmeän ja syväkosteutetun. Kasvovoi sisältää puhdasta Q10-koentsyymiä, joka tehostaa ihosolujen toimintaa auttaen ihoa toimimaan mahdollisimman tehokkaasti, korjaten ryppyjä sisältäpäin*, kollageenipeptidejä, jotka tehostavat kollageenin tuotantoa, parantavat ihon joustavuutta ja vähentävät ryppyjä, sekä keramideja, jotka auttavat vahvistamaan ihon suojamuuria ja sitovat kosteutta ihoon.
Kliinisesti todistetut & kuluttajien allekirjoittamat tulokset:
- 24 tunnissa: Iho on syväkosteutettu. Antaa pitkäkestoista kosteutusta 91 prosentille naisista.**
- 2 viikossa: Vähentää näkyvästi jopa syvimpiä ryppyjä ja ilmejuonteita.
- 4 viikossa: Kiinteyttää ja ryhdistää kasvonpiirteitä, sekä vähentää veltostunutta ihoa 88 prosentilla naisista.**
*in vitro
**itsearviointi, 108 naista, 2025
Voi sopii käytettäväksi aamuin ja illoin puhtaalle kasvojen, kaulan ja dekolteealueen iholle. Päivällä iho kannattaa suojata esimerkiksi saman sarjan NIVEA Q10 Anti-Wrinkle Expert Daily UV Fluid SPF50+ -päivävoiteella.
Koko ja hinta: 50 ml, noin 20 euroa
Saatavuus: Tuotteet tulevat myyntiin keväällä 2026.
NIVEA Cellular Expert Filler Intensive Anti-Age-päivävoiteen korkeampi suojakerroin suojaa ihoa nyt entistä vahvemmin
Korkeampien suojakertoimien suosio jatkaa kasvuaan. Nyt myös päivittäin käytettäviin voiteisiin toivotaan yhä korkeampia kertoimia. Iho halutaan suojata auringolta ja sinivalolta, mikä onkin yksi parhaimpia tapoja estää ihoa ennenaikaiselta vanhenemiselta. NIVEA Cellular Expert Filler Intensive Anti-Age-päivävoiteen sisältämää UV-suojaa nostetaan keväällä 2026, ja voiteen tarjoama suoja on jatkossa SK 30.
Tehoyhdistelmä ainesosia palauttaa iholle täyteläistävää volyymiä
NIVEA Cellular Expert Filler Intensive Anti-Age-päivävoide paitsi suojaa ihoa, myös kiinteyttää ja täyteläistää sitä.
Voide sisältää puhdasta foolihappoa, jonka antioksidanttiset vaikutukset vähentävän ihon oksidatiivista stressiä ja neutraloivat ympäristössä olevia haitallisia vapaita radikaaleja. Päivävoiteessa on lisäksi kahta erikokoista hyaluronihappomolekyyliä. Hyaluronihappo kosteuttaa ihoa erityisen tehokkaasti, ja auttaa tukemaan ihon rakennetta.
Ihon pinnasta tulee pehmeä ja sileä, ja ihon rakenne on taas kimmoisa ja ravitun oloinen.
YHTEISVAIKUTUS ON TEHOKKAIN: Päivävoide toimii hyvin yhdessä NIVEA Cellular Expert Filler Hyaluron Replumping Serum -kasvoseerumin ja NIVEA Cellular Expert Filler Intensive Anti-Age-yövoiteen kanssa.
MUISTA MYÖS: Seerumien kerrostustekniikan avulla voidaan hoitaa useampaa ihon tarvetta tai ongelmakohtaa kerralla. Cellular-seerumit tukevat toistensa iholle tuomia hyötyjä ja tekevät vaikutuksista entistä tehokkaammat! Seerumit kerrostetaan kasvoille yksi kerrallaan, noin 2–3 tippaa per seerumi tai tarpeen mukaan. Levitysjärjestys määräytyy koostumuksen mukaan: seerumit levitetään ohuemmasta täyteläisempään seerumiin. Tuotteita käytetään aina puhtaalle kasvojen iholle kaulaa ja dekolteealuetta unohtamatta. Seerumit kannattaa malttaa levittää iholle yksi kerrallaan. Niiden vaikutus on tuolloin tehokkaampi. Tuotteen annetaan imeytyä rauhassa ennen seuraavaa.
Hinta ja koko: noin 24 euroa, 50 ml.
Saatavuus: Päivävoiteen uudistettu versio tulee myyntiin keväällä 2026.
Kirkkaampi iho vain 7 päivässä: NIVEA Derma Skin Clear Daily UV Fluid -päivävoide
Epäpuhtauksiin taipuvaisen ihon hoito nojaa ihon huolelliseen puhdistamiseen, ihon suojaamiseen ulkoisilta ärsykkeiltä sekä ihon omien toimintojen tasapainottamiseen. Akneiho tai rasvoittuva iho on usein myös herkkä, joten se tulee suojata huolellisesti UV-säteilyltä suojakertoimellisella voiteella. Kun valitsee päivävoiteen koostumuksen oikein, ei tarvitse pelätä sen tukkivan ihohuokosia tai pahentavan epäpuhtauksia. Kevyt ja mattapinnan jättävä suojavoide sopii akneiholle parhaiten.
NIVEA:n Derma Skin Clear -tuotesarjan tuotteet aktivoivat ihon uusiutumista, ja ne puhdistavat ja kirkastavat ihoa sekä vähentävät näkyvästi ihon epäpuhtauksia. Sarjaan lanseerataan keväällä 2026 NIVEA Derma Skin Clear Daily UV Fluid -päivävoide, joka puhdistaa ihoa ja pitää sen kosteustasapainoa yllä. Voide myös suojaa ihoa SPF 50+ -suojakertoimella sekä UVA- että UVB-säteiltä. Kevyt koostumus on tehokas, mutta se ei tuki ihohuokosia. Tuotteen vaikutus on kliinisesti testattu.
Ihonhoitoa pintaa syvemmältä
Ihosta tulee selvästi kirkkaampi ja tasapainoisempi vain seitsemässä päivässä! Voiteessa on aminohappo karnitiinia, joka silottaa ihoa. Glyseriini puolestaan kosteuttaa ihoa, ja niasiiniamidi vähentää erittyvän talin tukkeutumista sekä ihotulehduksia. Ihosta tulee syväpuhdistettu ja pehmeä.
Voide huomioi myös pinnan
NIVEA Derma Skin Clear Daily UV Fluid -päivävoide tekee ihosta tasaisen mattapintaisen jopa kahdeksan tunnin ajaksi. Liiallinen talineritys tekee ihosta helposti kiiltävän, mikä korostaa myös epäpuhtauksien jättämiä kohoumia ja jälkiä ihossa. Mattapinta häivyttää jälkiä ja taltuttaa kiillon, mikä voi tuntua mukavalta, jos iho ei ole niin hyvässä kunnossa kuin mitä toivoisi.
Käyttö: Päivävoide levitetään puhtaalle kasvojen ja kaulan iholle. Ihon puhdistus illalla on erityisen tärkeää, jotta suojakerroin saadaan tarkasti pois.
Hinta ja koko: noin 16 euroa, 40 ml
Saatavuus: NIVEA Derma Skin Clear Daily UV Fluid -päivävoide tulee myyntiin keväällä 2026.
Tuote- ja kuvatiedustelut: PR- ja viestintätoimisto Podiva Oy, Riitta Sirén
Yhteyshenkilöt
Lotta LeppäniemiBeiersdorfPuh:040 825 6604lotta.leppaniemi@beiersdorf.com
Riitta SirénViestintä- ja PR-toimisto PodivaPuh:050 547 9544riitta.siren@podiva.fi
Liitteet
Lisätietoa Beiersdorf AG:stä
Beiersdorf on jo lähes 140 vuoden ajan kehittänyt ja valmistanut innovatiivisia ja korkealaatuisia ihonhoitotuotteita ja toiminut ihotutkimuksen uranuurtajana. Yrityksen brändejä ovat mm. maailmanlaajuisessa johtoasemassa oleva ihonhoitotuotemerkki NIVEA*, Eucerin (dermokosmetiikka), La Prairie (selektiivinen kosmetiikka), Hansaplast/Elastoplast (laastarit ja haavanhoito) ja Labello (huulivoiteet). Laajaa tuoteportfoliota täydentävät muut tunnetut tuotemerkit, kuten Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro ja Florena kuluttajasegmentissä.
Päätoimipaikkaansa Hampurissa pitävän yhtiön liikevaihto oli 9,5 miljardia euroa vuonna 2023. Beiersdorfissa työskentelee maailmanlaajuisesti yli 20 000 työntekijää, joita yhdistävät yhteiset perusarvot, vahva yrityskulttuuri ja Beiersdorfin motto ”Care Beyond Skin”. Yhtiö noudattaa Win with Care -liiketoimintastrategiansa välityksellä monivuotista investointiohjelmaa, jossa keskitytään kilpailukykyiseen ja kestävään kasvuun.
*Euromonitor International Limited; NIVEA maailmanlaajuinen tuotemerkki vartalonhoito-, kasvojenhoito- ja käsienhoitokategorioissa, vähittäishinnoin, 2023.
Beiersdorf kantaa yhteiskuntavastuunsa edelläkävijän tavoin
-
Beiersdorf tiukentaa kestävän kehityksen sitoumustaan ja on asettanut kunnianhimoisen Net Zero -tavoitteen vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiön on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään 90 prosentilla.
-
Beiersdorf on yksi harvoista yrityksistä, jolle CDP-ympäristöjärjestö on myöntänyt AAA-luokituksen tunnustuksena kestävän kehityksen eteen tekemästään työstä.
-
Beiersdorf tukee yhteiskuntaa myös sosiaalisen vastuun ohjelmien kautta. Paikallisesti Suomessa osoitamme lahjoitussumman nuorten yksinäisyyden ehkäisyyn HelsinkiMission kautta.
