Kvarn Capital Oy:lle merkittävä CASP-toimilupa – Kvarn X määrittelee pohjoismaisen kryptosijoittamisen standardit uudelleen

HELSINKI, 3.12.2025 – Kvarn Capital Oy on saanut Finanssivalvonnalta

kryptovarapalveluntarjoajan (CASP) toimiluvan EU:n MiCA-sääntelyn mukaisesti. Toimiluvan myötä Kvarn X -palvelu avautuu täysimääräisesti, tarjoten sijoittajille markkinoiden laajimman valikoiman kryptovaroja ja institutionaalisen tason turvan. Tämä vahvistaa Kvarn X:n asemaa pohjoismaisena edelläkävijänä, joka yhdistää kryptovarat, maksupalvelut, ja perinteisen sijoittamisen samaan säänneltyyn ekosysteemiin.

Uusi aikakausi: Sääntely kohtaa innovaation

Tuore CASP-toimilupa on strateginen virstanpylväs, joka mahdollistaa Kvarn X:n toiminnan täysin säänneltynä kryptopalvelualustana. Palvelu on nyt avattu täydellä teholla: asiakkaat voivat jälleen ostaa, myydä ja siirtää kryptovaroja ilman rajoituksia.

Samalla julkaistu, täysin uudistettu Kvarn X -mobiilisovellus tuo sijoittajien ulottuville poikkeuksellisen kokonaisuuden:

Pohjoismaiden laajin valikoima: Yli 400 kryptovaluuttaa.

Markkinajohtajan hinnoittelu: Kaupankäyntikulut alkaen vain 0,1 %.

Täysi läpinäkyvyys: Kaikki toiminnot EU-tason sääntelyn ja valvonnan piirissä.

”CASP-toimilupa ei ole meille vain lupa toimia, vaan osoitus siitä, että digitaalinen sijoittaminen on aikuistunut. Olemme rakentaneet markkinoiden luotettavimman ja nykyaikaisimman palvelukokonaisuuden, jossa turvallisuus ja käyttäjäystävällisyys eivät sulje toisiaan pois. Nyt voimme tarjota tämän vision mukaisen palvelun asiakkaillemme täysimääräisesti,” sanoo Matti Löppönen, Kvarn Capital Oy:n toimitusjohtaja.

Ainutlaatuinen lisenssikokonaisuus Pohjoismaissa

Kvarn X erottuu kilpailijoistaan poikkeuksellisen kattavalla toimilupapohjallaan, joka kattaa koko modernin varainhoidon ketjun. Kvarn X -ekosysteemin yhtiöiden hallussaan pitämät toimiluvat muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden:

Kvarn Capital Oy: CASP (Kryptovarapalvelut) ja PSP (Maksupalvelut).

Kvarn Investment Services Oy: MiFID II (Perinteiset sijoituspalvelut).

Tämä niin sanottu "kolmoisllisenssi" mahdollistaa saumattoman integraation perinteisen finanssimaailman ja kryptomarkkinan välillä tavalla, johon harva toimija Euroopassa pystyy.

”Tämä on vasta alkusoittoa”

Kvarn X:n perustaja näkee nykytilanteen lähtölaukauksena suuremmalle murrokselle finanssialalla.

”Olen äärimmäisen ylpeä tiimimme tekemästä pitkäjänteisestä työstä. Olemme rakentaneet skaalautuvaa ja säänneltyä infrastruktuuria yli kolme vuotta, mutta olemme silti vasta matkamme alussa,” toteaa Joonas Järvinen, Kvarn X:n perustaja ja Kvarn Investment Services Oy:n toimitusjohtaja.

”Tämä kolmas toimilupa on perusta seuraavalle vaiheelle. Tavoitteenamme ei ole enempää eikä vähempää kuin rakentaa tulevaisuuden sijoittamisen ja rahoituksen infrastruktuuri, jossa teknologia ja luottamus kulkevat käsi kädessä,” Järvinen linjaa.