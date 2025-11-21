Data paljastaa talven mökkisuosikit: kärjessä Kittilä, Kuusamo ja Kolari

4.12.2025 08:00:00 EET | Alma Marketplaces | Tiedote

Jaa

Etuovi.com tarkasteli haetuimpia loma-asuntojen paikkakuntia ja selvitti maakuntien talviasuttavien mökkien keskihintoja. 

Etuovi.comin tuoreiden hakudatojen perusteella Kittilä on tällä hetkellä talvikauden loma-asuntojen haetuin paikkakunta. Kärkikolmikon täydentävät Kuusamo ja Kolari. Tilasto vahvistaa, että mökkikauppa elää vahvasti vuodenaikojen mukaan: lumi, latu ja rinteet ohjaavat haaveet talvimökkeihin talviurheilumahdollisuuksien ytimeen.

Haetuimmat loma-asuntojen paikkakunnat marraskuussa 2025 

1. 

Kittilä 

2. 

Kuusamo 

3. 

Kolari 

4. 

Kuopio 

5. 

Oulu 

6. 

Rovaniemi 

7. 

Pudasjärvi 

8. 

Savonlinna 

9. 

Mikkeli 

10. 

Inari 

Lähde: Etuovi.comissa ajalla 1.11.-30.11.2025 tehdyt myytävien loma-asuntojen haut 

Lapin kohteet houkuttelevat matkailijoita, jotka arvostavat monipuolisia talviurheilumahdollisuuksia ja kohteita, joissa on hyvät palvelut ja aktiviteetit lähellä. Tästä paras esimerkki on varmasti Levin alue Kittilässä, joka suosiossaan selvästi ylittää muut keskukset. Samoja tekijöitä löytyy myös Kuusamon (Ruka) ja Kolarin (Ylläs) suosion takaa”, kommentoi Alma Real Estaten liiketoimintajohtaja Tuomo Räsänen

Talviasuttavien mökkien keskihinnat korkeimmillaan Varsinais-Suomessa ja Lapissa 

Etuovi.comissa julkaistujen talviasuttavien mökkien myynti-ilmoitusten mukaan keskimäärin kalleimmat talviasuttavat mökit sijaitsevat Varsinais-Suomessa ja Lapissa, joissa keskimääräinen hinta ylittää 200 000 euroa. Havaintoon vaikuttaa se, että näissä maakunnissa myynnissä olleet mökit ovat keskimäärin hieman suurempia ja uudempia. 

Talviasuttavat mökit ovat usein uudempiin rakennusratkaisuihin perustuvia ja varusteltuja ympärivuotiseen käyttöön, mikä nostaa keskihintaa. Uudisrakentamisen matalasuhdanne ei ole juurikaan näkynyt esimerkiksi Lapissa ja hintatasoon on vaikuttanut myös vähitellen kasvava, laatutietoisten ulkomaalaisten ostajien joukko ”, Räsänen toteaa. 

Talviasuttavien mökkien keskihinnat maakunnittain 

Maakunta 

Keskihinta (€)

Etelä-Karjala 

189 000 

Etelä-Pohjanmaa 

76 000 

Etelä-Savo 

145 000 

Kainuu 

125 000 

Kanta-Häme 

115 000 

Keski-Pohjanmaa 

109 750 

Keski-Suomi 

159 000 

Kymenlaakso 

178 500 

Lappi 

237 000 

Pirkanmaa 

175 000 

Pohjanmaa 

149 000 

Pohjois-Karjala 

95 700 

Pohjois-Pohjanmaa 

149 000 

Pohjois-Savo 

139 000 

Päijät-Häme 

160 000 

Satakunta 

92 000 

Uusimaa 

179 000 

Varsinais-Suomi 

250 000 

Lähde: Etuovi.comissa ajalla 1.1.-30.11.2025 julkaistut talviasuttavien mökkien myynti-ilmoitukset

Katso lisätietoja: https://kumppanisisallot.fi/etuovicom/etuovi/mokkikauppa-talven-suosikkeina-kuusamo-kittila-ja-kolari/

Avainsanat

asuntomarkkinatmökkilappiloma-asunnotkesämökki

Yhteyshenkilöt

Linkit

Etuovi.com

Etuovi.com on Suomen suosituin, käytetyin ja kattavin täysin kotimainen asuntojen markkinapaikka, joka tarjoaa luotettavaa tietoa asuntomarkkinan tilastoista ja trendeistä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Alma Marketplaces

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye