Data paljastaa talven mökkisuosikit: kärjessä Kittilä, Kuusamo ja Kolari

Etuovi.comin tuoreiden hakudatojen perusteella Kittilä on tällä hetkellä talvikauden loma-asuntojen haetuin paikkakunta. Kärkikolmikon täydentävät Kuusamo ja Kolari. Tilasto vahvistaa, että mökkikauppa elää vahvasti vuodenaikojen mukaan: lumi, latu ja rinteet ohjaavat haaveet talvimökkeihin talviurheilumahdollisuuksien ytimeen.

Haetuimmat loma-asuntojen paikkakunnat marraskuussa 2025

1. Kittilä 2. Kuusamo 3. Kolari 4. Kuopio 5. Oulu 6. Rovaniemi 7. Pudasjärvi 8. Savonlinna 9. Mikkeli 10. Inari

Lähde: Etuovi.comissa ajalla 1.11.-30.11.2025 tehdyt myytävien loma-asuntojen haut

”Lapin kohteet houkuttelevat matkailijoita, jotka arvostavat monipuolisia talviurheilumahdollisuuksia ja kohteita, joissa on hyvät palvelut ja aktiviteetit lähellä. Tästä paras esimerkki on varmasti Levin alue Kittilässä, joka suosiossaan selvästi ylittää muut keskukset. Samoja tekijöitä löytyy myös Kuusamon (Ruka) ja Kolarin (Ylläs) suosion takaa”, kommentoi Alma Real Estaten liiketoimintajohtaja Tuomo Räsänen.

Talviasuttavien mökkien keskihinnat korkeimmillaan Varsinais-Suomessa ja Lapissa

Etuovi.comissa julkaistujen talviasuttavien mökkien myynti-ilmoitusten mukaan keskimäärin kalleimmat talviasuttavat mökit sijaitsevat Varsinais-Suomessa ja Lapissa, joissa keskimääräinen hinta ylittää 200 000 euroa. Havaintoon vaikuttaa se, että näissä maakunnissa myynnissä olleet mökit ovat keskimäärin hieman suurempia ja uudempia.

”Talviasuttavat mökit ovat usein uudempiin rakennusratkaisuihin perustuvia ja varusteltuja ympärivuotiseen käyttöön, mikä nostaa keskihintaa. Uudisrakentamisen matalasuhdanne ei ole juurikaan näkynyt esimerkiksi Lapissa ja hintatasoon on vaikuttanut myös vähitellen kasvava, laatutietoisten ulkomaalaisten ostajien joukko ”, Räsänen toteaa.

Talviasuttavien mökkien keskihinnat maakunnittain

Maakunta Keskihinta (€) Etelä-Karjala 189 000 Etelä-Pohjanmaa 76 000 Etelä-Savo 145 000 Kainuu 125 000 Kanta-Häme 115 000 Keski-Pohjanmaa 109 750 Keski-Suomi 159 000 Kymenlaakso 178 500 Lappi 237 000 Pirkanmaa 175 000 Pohjanmaa 149 000 Pohjois-Karjala 95 700 Pohjois-Pohjanmaa 149 000 Pohjois-Savo 139 000 Päijät-Häme 160 000 Satakunta 92 000 Uusimaa 179 000 Varsinais-Suomi 250 000

Lähde: Etuovi.comissa ajalla 1.1.-30.11.2025 julkaistut talviasuttavien mökkien myynti-ilmoitukset

Katso lisätietoja: https://kumppanisisallot.fi/etuovicom/etuovi/mokkikauppa-talven-suosikkeina-kuusamo-kittila-ja-kolari/