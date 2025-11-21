Data paljastaa talven mökkisuosikit: kärjessä Kittilä, Kuusamo ja Kolari
Etuovi.com tarkasteli haetuimpia loma-asuntojen paikkakuntia ja selvitti maakuntien talviasuttavien mökkien keskihintoja.
Etuovi.comin tuoreiden hakudatojen perusteella Kittilä on tällä hetkellä talvikauden loma-asuntojen haetuin paikkakunta. Kärkikolmikon täydentävät Kuusamo ja Kolari. Tilasto vahvistaa, että mökkikauppa elää vahvasti vuodenaikojen mukaan: lumi, latu ja rinteet ohjaavat haaveet talvimökkeihin talviurheilumahdollisuuksien ytimeen.
Haetuimmat loma-asuntojen paikkakunnat marraskuussa 2025
|
1.
|
Kittilä
|
2.
|
Kuusamo
|
3.
|
Kolari
|
4.
|
Kuopio
|
5.
|
Oulu
|
6.
|
Rovaniemi
|
7.
|
Pudasjärvi
|
8.
|
Savonlinna
|
9.
|
Mikkeli
|
10.
|
Inari
Lähde: Etuovi.comissa ajalla 1.11.-30.11.2025 tehdyt myytävien loma-asuntojen haut
”Lapin kohteet houkuttelevat matkailijoita, jotka arvostavat monipuolisia talviurheilumahdollisuuksia ja kohteita, joissa on hyvät palvelut ja aktiviteetit lähellä. Tästä paras esimerkki on varmasti Levin alue Kittilässä, joka suosiossaan selvästi ylittää muut keskukset. Samoja tekijöitä löytyy myös Kuusamon (Ruka) ja Kolarin (Ylläs) suosion takaa”, kommentoi Alma Real Estaten liiketoimintajohtaja Tuomo Räsänen.
Talviasuttavien mökkien keskihinnat korkeimmillaan Varsinais-Suomessa ja Lapissa
Etuovi.comissa julkaistujen talviasuttavien mökkien myynti-ilmoitusten mukaan keskimäärin kalleimmat talviasuttavat mökit sijaitsevat Varsinais-Suomessa ja Lapissa, joissa keskimääräinen hinta ylittää 200 000 euroa. Havaintoon vaikuttaa se, että näissä maakunnissa myynnissä olleet mökit ovat keskimäärin hieman suurempia ja uudempia.
”Talviasuttavat mökit ovat usein uudempiin rakennusratkaisuihin perustuvia ja varusteltuja ympärivuotiseen käyttöön, mikä nostaa keskihintaa. Uudisrakentamisen matalasuhdanne ei ole juurikaan näkynyt esimerkiksi Lapissa ja hintatasoon on vaikuttanut myös vähitellen kasvava, laatutietoisten ulkomaalaisten ostajien joukko ”, Räsänen toteaa.
Talviasuttavien mökkien keskihinnat maakunnittain
|
Maakunta
|
Keskihinta (€)
|
Etelä-Karjala
|
189 000
|
Etelä-Pohjanmaa
|
76 000
|
Etelä-Savo
|
145 000
|
Kainuu
|
125 000
|
Kanta-Häme
|
115 000
|
Keski-Pohjanmaa
|
109 750
|
Keski-Suomi
|
159 000
|
Kymenlaakso
|
178 500
|
Lappi
|
237 000
|
Pirkanmaa
|
175 000
|
Pohjanmaa
|
149 000
|
Pohjois-Karjala
|
95 700
|
Pohjois-Pohjanmaa
|
149 000
|
Pohjois-Savo
|
139 000
|
Päijät-Häme
|
160 000
|
Satakunta
|
92 000
|
Uusimaa
|
179 000
|
Varsinais-Suomi
|
250 000
Lähde: Etuovi.comissa ajalla 1.1.-30.11.2025 julkaistut talviasuttavien mökkien myynti-ilmoitukset
Katso lisätietoja: https://kumppanisisallot.fi/etuovicom/etuovi/mokkikauppa-talven-suosikkeina-kuusamo-kittila-ja-kolari/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina MatikainenData-analyytikkoAlma Media/Marketplacesniina.matikainen@almamedia.fi
Linkit
Etuovi.com
Etuovi.com on Suomen suosituin, käytetyin ja kattavin täysin kotimainen asuntojen markkinapaikka, joka tarjoaa luotettavaa tietoa asuntomarkkinan tilastoista ja trendeistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Alma Marketplaces
Omakotitalojen keskihinnat - Pirkanmaan kunta päihittää Vantaan, Kauniaisissa miljoonan keskihinta21.11.2025 07:55:00 EET | Tiedote
Etuovi.com tarkasteli omakotitalojen keskihintoja Suomessa. Lista omakotitalojen keskihinnoista perustuu 1.1.-31.10.2025 välillä Etuovi.comissa julkaistuihin käytettyjen omakotitalojen myynti-ilmoituksiin.
Nämä ovat haetuimmat vuokra-alueet tänä vuonna - kaupunkikohtainen lista julki19.11.2025 07:55:00 EET | Tiedote
Vuokraovi.com listasi haetuimmat vuokra-asuinalueet isoimmista kaupungeista. Haetuimpien asuinalueiden lista perustuu 1.1.-31.10.2025 välillä Vuokraovi.comissa tehtyihin vuokrattavien asuntojen hakuihin.
Kysely: Nämä ovat yleisimmät remonttivirheet12.11.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Urakkamaailma keräsi käyttäjiltään omakohtaisia kokemuksia remonttien haasteisiin liittyen. Vastaukset osoittavat, että remontin onnistuminen kaatuu yllättävän usein samoihin sudenkuoppiin.
Tällaisia asuntolainoja PK-seudulla tarjotaan tällä hetkellä7.11.2025 08:44:00 EET | Tiedote
Lainavertailu Etua.fi pyysi yhdeksältä pääkaupunkiseudulta toimivalta pankilta lainatarjouksen 150 000 euron esimerkkilainalle 20 vuoden laina-ajalla. Lainaesimerkki kuvaa pankin uuden asuntolainan keskimääräistä hintaa pankin normaalilla vakuusarvostuksella.
Muuttoselvitys: Näin suomalaiset muuttavat nyt23.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Muuttojen kilpailutuspalvelu Muuttomaailma selvitti suomalaisten muuttokäyttäytymistä ajalla tammi-syyskuu 2025. Selvityksessä kartoitettiin suosituimmat muuttokaupungit, yleisimmät muuttoreitit sekä minkä kokoisiin asuntoihin suomalaiset muuttivat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme