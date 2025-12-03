Kokoomusedustajat: THL:n leikkaukset laaturekistereihin olisivat vakava virhe
Kokoomuksen kansanedustajat Maaret Castrén, Mia Laiho, Sari Sarkomaa, Oskari Valtola ja Ville Väyrynen pitävät vakavana virheenä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suunnitelmaa vähentää terveydenhuollon laaturekistereiden ylläpidon määrärahoja.
”Laaturekistereiden tuottama ajantasainen ja vertailukelpoinen tieto on välttämätöntä sosiaali- ja terveydenhuollon laadun, turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämisessä”, sanoo Castrén.
Terveydenhuollon laaturekisteripilotit käynnistyivät THL:n johdolla Sarkomaan aloitteesta niin sanotuilla joululahjarahoilla.
”Julkisessa terveydenhuollossa ei ennen laaturekistereiden käynnistämistä seurattu palveluiden laatua systemaattisesti eikä tuotettu valtakunnallisesti vertailtavaa laatutietoa. Se oli vakava puute. Tiedolla ei voida johtaa, jos sitä ei ole. Terveydenhuollon laaturekisteritoiminta käynnistyi pilotilla vuonna 2018 valtiovarainvaliokunnassa lisäämillämme määrärahoilla. Laaturekisteritoimintaa on jarruttaminen sijaa vahvasti vauhditettava. Sote- uudistuksen tavoitteet saavutetaan vain tekemällä asioita vaikuttavammin”, Sarkomaa sanoo.
”Laaturekisterit ovat osoittaneet, kuinka merkittävä rooli ajantasaisella ja vertailukelpoisella tiedolla on terveydenhuollon kehittämisessä, laadun ja turvallisuuden sekä yhdenvertaisten kansalaisten palvelujen varmistamisessa. Sekä ammattilaiset että päättäjät tarvitsevat luotettavaa tietoa päätöksenteon pohjaksi”, Laiho täydentää.
”Monelle suomalaiselle on varmasti hätkähdyttävä tieto, ettei maamme julkisessa terveydenhuollossa aiemmin seurattu hoidon laatua järjestelmällisesti. Laatutiedolla voidaan kehittää sote-palveluista vaikuttavia, yhdenvertaisia ja turvallisia”, Valtola painottaa.
Edustajien mukaan laaturekisteritoiminta on välttämätön osa suomalaista terveydenhuoltoa, ja toiminnan supistaminen olisi lyhytnäköistä säästämistä, joka heikentäisi hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.
”Laaturekistereiden ylläpito ja laajentaminen uusiin sairausryhmiin on ehdottoman tärkeää. Yhtä lailla jo toimivien rekistereiden kehittämiseen ja niihin kerätyn tiedon hyödyntämiseen vaadittavat resurssit on turvattava. Ymmärrämme säästöpaineiden vaikeuden, mutta juuri silloin on tehtävä oikeita arvovalintoja. Laaturekistereistä ei ole varaa pakittaa”, Väyrynen päättää.
Edustajat korostavat, että THL:n ja hallituksen on huolehdittava, että rekisterien kehitystyö jatkuu suunnitellusti ja niiden täysi potentiaali hyödynnetään terveydenhuollon johtamisessa ja laadun parantamisessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maaret CastrénKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Mia LaihoKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Oskari ValtolaKansanedustaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Ville VäyrynenKansanedustaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Wallinheimo: Perintöverotus kevenee – helpotus monelle suomalaiselle3.12.2025 14:58:26 EET | Tiedote
Eduskunta hyväksyi tänään merkittävät helpotukset perintö- ja lahjaverotukseen. Perintöveron alaraja nousee ensi vuoden alusta 30 000 euroon ja lahjaveron 7 500 euroon. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kuvaa uudistusta pitkään odotetuksi korjaukseksi, joka tekee perintötilanteista vihdoin kohtuullisempia tavallisille suomalaisille.
Kokoomuksen Partanen: SDP sortuu jälleen populismiin – hallituksen uudistukset toimivat ja työmarkkinoilla on kasvua2.12.2025 17:52:47 EET | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen jatkaa tuttuun tapaan synkistelylinjaa, jossa valikoiduilla luvuilla luodaan kuva hallituksen epäonnistumisesta ja unohdetaan kokonaan oma politiikka ja sen seuraukset. Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Karoliina Partasen näkökulmasta kyse on selkeästä populismista.
Kokoomuksen Jukkola: Hallitus perustaa kansallisen salmonellarahaston turvaamaan suomalaisen sianlihan salmonellavapauden myös tulevaisuudessa2.12.2025 14:14:09 EET | Tiedote
Lakiesitys sika-alan salmonellavahinkorahastosta lähti lausuntokierrokselle perjantaina 28.11.2025. Rahastosta maksettaisiin sikayrittäjille korvauksia salmonellatartuntojen hävittämisestä aiheutuneista kustannuksista. Rahaston avulla turvattaisiin Suomessa myytävän sianlihan salmonellavapaus myös jatkossa.
Kokoomuksen Kilpi: Luottamus takseihin rakentuu valvonnalla ja koulutuksella28.11.2025 15:51:42 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi pitää taksisääntelyn uudistusta askeleena kohti turvallisempaa ja luotettavampaa taksialaa. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2026.
Kokoomuksen Sammallahti: Hallitus turvaa miljardiluokan tuulivoimainvestoinnit Suomeen28.11.2025 15:37:30 EET | Tiedote
Hallitus pääsi sopuun tuulivoiman vähimmäisetäisyydestä asutukseen. Lausuntokierroksen jopa yli kaksikilometrisen etäisyysvaatimus laskettiin alas 1,25 kilometriin. Kokoomuksen Tere Sammallahden mukaan tämä on linja, joka mahdollistaa tuulivoiman kasvun myös Etelä-Suomessa ja varmistaa miljardien eurojen investoinnit Suomeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme