Kokoomusedustajat: THL:n leikkaukset laaturekistereihin olisivat vakava virhe

”Laaturekistereiden tuottama ajantasainen ja vertailukelpoinen tieto on välttämätöntä sosiaali- ja terveydenhuollon laadun, turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämisessä”, sanoo Castrén.

Terveydenhuollon laaturekisteripilotit käynnistyivät THL:n johdolla Sarkomaan aloitteesta niin sanotuilla joululahjarahoilla.

”Julkisessa terveydenhuollossa ei ennen laaturekistereiden käynnistämistä seurattu palveluiden laatua systemaattisesti eikä tuotettu valtakunnallisesti vertailtavaa laatutietoa. Se oli vakava puute. Tiedolla ei voida johtaa, jos sitä ei ole. Terveydenhuollon laaturekisteritoiminta käynnistyi pilotilla vuonna 2018 valtiovarainvaliokunnassa lisäämillämme määrärahoilla. Laaturekisteritoimintaa on jarruttaminen sijaa vahvasti vauhditettava. Sote- uudistuksen tavoitteet saavutetaan vain tekemällä asioita vaikuttavammin”, Sarkomaa sanoo.

”Laaturekisterit ovat osoittaneet, kuinka merkittävä rooli ajantasaisella ja vertailukelpoisella tiedolla on terveydenhuollon kehittämisessä, laadun ja turvallisuuden sekä yhdenvertaisten kansalaisten palvelujen varmistamisessa. Sekä ammattilaiset että päättäjät tarvitsevat luotettavaa tietoa päätöksenteon pohjaksi”, Laiho täydentää.

”Monelle suomalaiselle on varmasti hätkähdyttävä tieto, ettei maamme julkisessa terveydenhuollossa aiemmin seurattu hoidon laatua järjestelmällisesti. Laatutiedolla voidaan kehittää sote-palveluista vaikuttavia, yhdenvertaisia ja turvallisia”, Valtola painottaa.

Edustajien mukaan laaturekisteritoiminta on välttämätön osa suomalaista terveydenhuoltoa, ja toiminnan supistaminen olisi lyhytnäköistä säästämistä, joka heikentäisi hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.

”Laaturekistereiden ylläpito ja laajentaminen uusiin sairausryhmiin on ehdottoman tärkeää. Yhtä lailla jo toimivien rekistereiden kehittämiseen ja niihin kerätyn tiedon hyödyntämiseen vaadittavat resurssit on turvattava. Ymmärrämme säästöpaineiden vaikeuden, mutta juuri silloin on tehtävä oikeita arvovalintoja. Laaturekistereistä ei ole varaa pakittaa”, Väyrynen päättää.

Edustajat korostavat, että THL:n ja hallituksen on huolehdittava, että rekisterien kehitystyö jatkuu suunnitellusti ja niiden täysi potentiaali hyödynnetään terveydenhuollon johtamisessa ja laadun parantamisessa.