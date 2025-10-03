Powerin Black Week ennätyksellinen: myynti kasvoi lähes 12 % ja robotti-imurien kysyntä tuplaantui

POWER ja Wolt tuovat pikatoimitukset koko Suomeen – tuotteet asiakkaalle jopa tunnissa 1.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Elektroniikkaketju POWER ja Wolt ovat aloittaneet yhteistyön, jonka ansiosta POWERin verkkokaupasta tilatut tuotteet voidaan toimittaa asiakkaille jopa tunnin sisällä tilauksesta. Kyseessä on merkittävä askel suomalaisessa elektroniikkatuotteiden verkkokaupassa: nopeiden toimitusten ansiosta tuotteet ovat kuluttajien saatavilla lähes välittömästi.