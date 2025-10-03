Powerin Black Week ennätyksellinen: myynti kasvoi lähes 12 % ja robotti-imurien kysyntä tuplaantui
Powerin Black Week -kampanja keräsi tänä vuonna ennätysyleisön, ja kokonaismyynti kasvoi peräti lähes 12 prosenttia viime vuodesta. Myyntitilastot paljastavat selkeät voittajat: kannettavat tietokoneet ja robotti-imurit nousivat suosikeiksi, joista jälkimmäisten myynti tuplaantui. Useat muut tuoteryhmät pitivät pintansa kauneudesta pelaamiseen. Yksittäisistä tuotteista myydyin oli kappalemäärissä mitattuna POINT AFS5T2 -airfryer 49,90 euron kampanjahintaan.
Powerin Black Week -kampanja osoitti, että suomalaisten ostokäyttäytymistä määritti tänä vuonna kaksi kiistatonta tähteä: kannettavat tietokoneet ja robotti-imurit.
Kannettavien myynti kasvoi merkittävästi jo keväästä lähtien, kun Windows 10 -käyttöjärjestelmän tuki alkoi lähestyä loppuaan. Black Week -kampanjan aikana kysyntä kiihtyi entisestään ja nosti kannettavat selkeimpään kärkeen, myynnin kasvaessa lähes 90 % viime vuoteen verrattuna.
Robotti-imureista muodostui odotettu kampanjahitti. Niiden myynti tuplaantui ja kasvoi 100% viime vuoteen verrattuna, mikä kertoo sekä kodin automaation kasvavasta suosiosta että kuluttajien halusta helpottaa arjen siivousta.
Kestosuosikkien osalta myynti pysyi vahvana koko kampanjan ajan. Pelaamiseen liittyvät tuotteet, puhelimet ja kuulokkeet olivat tuttuun tapaan kysyttyjä. Kauneuden ja hyvinvointiteknologian suosio kasvoi selvästi edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti sähköhammasharjojen myynti nousi odotettua korkeammalle tasolle.
Yksittäisistä tuotteista kappalemääräisesti eniten myytiin POINT AFS5T2 Airfryer, joka saavutti suuren suosion edullisen kampanjahintansa (49,90 €) ansiosta.
– “Tämän vuoden Black Weekissä nähtiin kaksi vahvaa ilmiötä: selkeä tarve päivittää kannettavia tietokoneita Windows 10 -tuen päättymisen vuoksi ja suomalaisten uudenlainen kiinnostus kodin automaatioon. Samalla perinteiset tuoteryhmät pitivät vahvan asemansa, mikä kertoo laajasta kiinnostuksesta teknologiaa kohtaan”, sanoo POWER Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.
Faktat lyhyesti
- Kannettavien tietokoneiden myynti kasvoi 88 %. Myyntiä vauhditti Windows 10 -tuen päättymisen vuoksi.
- Robotti-imureiden myynti lähes tuplaantui viime vuoteen verrattuna.
- Pelaamiseen liittyvät tuotteet, puhelimet ja kuulokkeet olivat edelleen myydyimpien tuotteiden joukossa.
- Kauneus- ja hyvinvointikategoria kasvoi, erityisesti sähköhammasharjat.
- Myydyin yksittäinen tuote: POINT AFS5T2 Airfryer, 49,90 € (säästö 58 %).
Power Finland Oy
Power Finland kuuluu Power International AS -konserniin, joka omistaa Power-ketjut Norjassa, Tanskassa, Suomessa sekä Ruotsissa. Pohjoismainen keskusvarasto sijaitsee Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on lähes 1,5 miljardia euroa. Power-ketju perustuu äärimmäiseen kustannustehokkuuteen ja sen tavoitteena on tarjota asiakkaalle myymälöissä aina sama hinta kuin Power.fi-nettikaupassa. Suomessa on yli 40 Power-myymälää.
