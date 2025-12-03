Dálvemánnu tarjoaa upeita konsertteja ja harvinaista koettavaa Oulussa helmikuussa

Dálvemánnun käynnistää Hildá Länsmanin ja Tuomas Norvion konsertti kulttuuritalo Valveella tiistaina 3. helmikuuta kello 19. Länsman on yksi Saamenmaan vahvimmista laulajista sekä ylpeä luohti-lauluperinteen taitaja ja sanansaattaja. Norvio on suomalainen äänisuunnittelija, säveltäjä, tuottaja ja moniosaaja. Yhdessä videotaiteilija Alice Marie Jektevikin kanssa he ovat luoneet modernin konserttikokemuksen, joka avaa portteja menneeseen ja tulevaan.

Torstaina 5. helmikuuta Oulun teatterilla keskustellaan ensin saamelaisten totuus- ja sovintokomission raportista, sen tuloksista ja merkityksestä kello 15.30. Myöhemmin illalla, kello 19, teatterin Pikisalissa konsertoi Wimme & Rinne. Saamelainen Wimme Saari on traditionaalisen joiun suvereeni taitaja ja kehittänyt myös täysin oman modernin joikaustyylinsä, jossa kuuluu vaikutteita aikamme musiikista. Saari ja muusikko, säveltäjä Tapani Rinne ovat tehneet musiikkia yhdessä yli neljännesvuosisadan ajan ja kiertäneet esittämässä sitä eri mantereilla.

Saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta on ohjelmassa kaksi konserttia: suomensaamelainen joikaaja, laulaja ja näyttelijä Ingá-Máret Gaup-Juuso sekä oululainen rytmimusiikin ylpeys Oulu All Star Big Band ovat yhdistäneet voimansa. Davvi Oktavuohta – Pohjoinen Yhteys -levynjulkistuskonsertti järjestetään Pohjankartanon salissa kello 19. Ohjelmistossa on Sámi Grand Prix -kilpailuissakin menestyneen Gaup-Juuson musiikkia ja perinteisiä joikuja, joita on sovitettu big bandille.

Samana iltana kello 21 Valveella keikkailevat AMOC & Áilu Valle. AMOC on ensimmäinen inarinsaamenkielistä rapmusiikkia esittävä artisti. Áilu Valle on Inarissa vaikuttava rap-artisti, joka räppää pohjoissaameksi, suomeksi ja englanniksi. Nyt kaksikolla on tekeillä yhteisalbumi.

Lauantaina 7. helmikuuta kulttuuritalo Valveella kello 18 esiintyvät Anna Morottaja & Tallari sekä Suõmmkar. Inarinsaamelainen Anna Morottaja eli Karhu-Pekan Anna on elvyttänyt lähes kadonnutta livđe-perinnettä ja yhdistänyt nyt voimansa suomalaisen kansanmusiikin legendan, Tallarin, kanssa. Suõmmkar puolestaan yhdistää kolttasaamelaista perinnemusiikkia – leu’ddeja, katrilleja ja tuutulauluja – nykyaikaiseen maailmanmusiikkiin. Konsertti kuuluu myös OMJ Jazz & Etno -konserttisarjaan.

AMOC & Áilu Valle -konserttiin sekä Wimme & Rinne -duon konserttiin on vapaa pääsy, paikkojen varaus tapahtuu Oulu2026-verkkokaupasta. Muiden konserttien liput ovat saatavilla Lippu.fi-myyntikanavista.

Inarissa järjestettävä alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat tuo Dálvemánnu-viikolla Ouluun kolme elokuvanäytöstä. Yksi niistä on lapsille tarkoitettu, pohjoissaameksi dubattu animaatio, toinen saamelainen pitkä elokuva ja kolmas koostuu lyhytelokuvista.

Dálvemánnu-festivaalin aikana Oulun taidemuseolla on tarjolla ainutkertainen mahdollisuus: saamelaista taidetta ja duodjia yhdistävään Eanangiella-näyttelyyn voi tutustua Wimmen joiun sävelin keskiviikkona 4.2. kello 17. Sunnuntaina 8.2. ohjelmassa on pohjoissaamenkielinen näyttelyesittely kello 14.

Mikä Dálvemánnu?

Suomeksi käännettynä pohjoissaamen sana dálvemánnu on talvikuu. Se äännetään tälvemannu. Perinteisesti saamelaisessa vuodessa oli 12 täyttä kuukautta ja niiden lisäksi puolikas, yhteensä 13 kuukautta. Yhtä niistä kutsuttiin dálvemánnuksi tai gáranasmánnuksi. Nyt dálvemánnu on saanut uuden merkityksen monipuolisten tapahtumien kokoajana.

Kulttuuripääkaupunkivuosi lujittaa saamelaiskulttuuria

Oulu2026:n saamelaiskulttuurin koordinaattori Aino Valovirta kertoo, että saamelaiskulttuuriohjelman tarkoituksena on tarjota monipuolista ja korkeatasoista koettavaa kulttuuripääkaupunkivuoden kävijöille sekä tutustuttaa laajempia yleisöjä saamelaiskulttuurin kirjoon ja kauneuteen.

”Tarkoituksena on toisaalta nostaa esiin kulttuuriamme ja kulttuuripääkaupunkialueella asuvia saamelaisia. Toisaalta taas haluamme tuoda saamelaisia yhteen, tarjota saamelaisille mahdollisuuksia nauttia saamelaiskulttuurista ja myös rakentaa ja lujittaa verkostoja, jotta tapahtumia olisi tulevaisuudessa helpompi järjestää”, Valovirta kertoo.

Oulu2026:n saamelaiskulttuuriohjelman tapahtumiin kuuluu myös alkuvuodesta Oulun teatterin suurelle näyttämölle nouseva Cecilia Damströmin säveltämä Ovllá-ooppera.

Oulu2026:n saamelaiskulttuuriohjelmaa tukee Suomen Kulttuurirahasto ja ohjelmaa toteuttaa laaja yhteistyöverkosto. Oulu on Suomen suurin saamelaiskylä. Suomessa asuvasta kymmenestätuhannesta saamelaisesta yli puolet asuu saamelaisalueen ulkopuolella. Heistä noin tuhat asuu Oulu2026-alueella.