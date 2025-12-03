Dálvemánnu tarjoaa upeita konsertteja ja harvinaista koettavaa Oulussa helmikuussa
Dálvemánnu-festivaali kokoaa yhteen saamelaistaiteilijoita ja kulttuurintekijöitä laajalta pohjoiselta alueelta. Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelmaan kuuluva kokonaisuus huipentuu saamelaisten kansallispäivään 6. helmikuuta.
Dálvemánnun käynnistää Hildá Länsmanin ja Tuomas Norvion konsertti kulttuuritalo Valveella tiistaina 3. helmikuuta kello 19. Länsman on yksi Saamenmaan vahvimmista laulajista sekä ylpeä luohti-lauluperinteen taitaja ja sanansaattaja. Norvio on suomalainen äänisuunnittelija, säveltäjä, tuottaja ja moniosaaja. Yhdessä videotaiteilija Alice Marie Jektevikin kanssa he ovat luoneet modernin konserttikokemuksen, joka avaa portteja menneeseen ja tulevaan.
Torstaina 5. helmikuuta Oulun teatterilla keskustellaan ensin saamelaisten totuus- ja sovintokomission raportista, sen tuloksista ja merkityksestä kello 15.30. Myöhemmin illalla, kello 19, teatterin Pikisalissa konsertoi Wimme & Rinne. Saamelainen Wimme Saari on traditionaalisen joiun suvereeni taitaja ja kehittänyt myös täysin oman modernin joikaustyylinsä, jossa kuuluu vaikutteita aikamme musiikista. Saari ja muusikko, säveltäjä Tapani Rinne ovat tehneet musiikkia yhdessä yli neljännesvuosisadan ajan ja kiertäneet esittämässä sitä eri mantereilla.
Saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta on ohjelmassa kaksi konserttia: suomensaamelainen joikaaja, laulaja ja näyttelijä Ingá-Máret Gaup-Juuso sekä oululainen rytmimusiikin ylpeys Oulu All Star Big Band ovat yhdistäneet voimansa. Davvi Oktavuohta – Pohjoinen Yhteys -levynjulkistuskonsertti järjestetään Pohjankartanon salissa kello 19. Ohjelmistossa on Sámi Grand Prix -kilpailuissakin menestyneen Gaup-Juuson musiikkia ja perinteisiä joikuja, joita on sovitettu big bandille.
Samana iltana kello 21 Valveella keikkailevat AMOC & Áilu Valle. AMOC on ensimmäinen inarinsaamenkielistä rapmusiikkia esittävä artisti. Áilu Valle on Inarissa vaikuttava rap-artisti, joka räppää pohjoissaameksi, suomeksi ja englanniksi. Nyt kaksikolla on tekeillä yhteisalbumi.
Lauantaina 7. helmikuuta kulttuuritalo Valveella kello 18 esiintyvät Anna Morottaja & Tallari sekä Suõmmkar. Inarinsaamelainen Anna Morottaja eli Karhu-Pekan Anna on elvyttänyt lähes kadonnutta livđe-perinnettä ja yhdistänyt nyt voimansa suomalaisen kansanmusiikin legendan, Tallarin, kanssa. Suõmmkar puolestaan yhdistää kolttasaamelaista perinnemusiikkia – leu’ddeja, katrilleja ja tuutulauluja – nykyaikaiseen maailmanmusiikkiin. Konsertti kuuluu myös OMJ Jazz & Etno -konserttisarjaan.
AMOC & Áilu Valle -konserttiin sekä Wimme & Rinne -duon konserttiin on vapaa pääsy, paikkojen varaus tapahtuu Oulu2026-verkkokaupasta. Muiden konserttien liput ovat saatavilla Lippu.fi-myyntikanavista.
Inarissa järjestettävä alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat tuo Dálvemánnu-viikolla Ouluun kolme elokuvanäytöstä. Yksi niistä on lapsille tarkoitettu, pohjoissaameksi dubattu animaatio, toinen saamelainen pitkä elokuva ja kolmas koostuu lyhytelokuvista.
Dálvemánnu-festivaalin aikana Oulun taidemuseolla on tarjolla ainutkertainen mahdollisuus: saamelaista taidetta ja duodjia yhdistävään Eanangiella-näyttelyyn voi tutustua Wimmen joiun sävelin keskiviikkona 4.2. kello 17. Sunnuntaina 8.2. ohjelmassa on pohjoissaamenkielinen näyttelyesittely kello 14.
Mikä Dálvemánnu?
Suomeksi käännettynä pohjoissaamen sana dálvemánnu on talvikuu. Se äännetään tälvemannu. Perinteisesti saamelaisessa vuodessa oli 12 täyttä kuukautta ja niiden lisäksi puolikas, yhteensä 13 kuukautta. Yhtä niistä kutsuttiin dálvemánnuksi tai gáranasmánnuksi. Nyt dálvemánnu on saanut uuden merkityksen monipuolisten tapahtumien kokoajana.
Kulttuuripääkaupunkivuosi lujittaa saamelaiskulttuuria
Oulu2026:n saamelaiskulttuurin koordinaattori Aino Valovirta kertoo, että saamelaiskulttuuriohjelman tarkoituksena on tarjota monipuolista ja korkeatasoista koettavaa kulttuuripääkaupunkivuoden kävijöille sekä tutustuttaa laajempia yleisöjä saamelaiskulttuurin kirjoon ja kauneuteen.
”Tarkoituksena on toisaalta nostaa esiin kulttuuriamme ja kulttuuripääkaupunkialueella asuvia saamelaisia. Toisaalta taas haluamme tuoda saamelaisia yhteen, tarjota saamelaisille mahdollisuuksia nauttia saamelaiskulttuurista ja myös rakentaa ja lujittaa verkostoja, jotta tapahtumia olisi tulevaisuudessa helpompi järjestää”, Valovirta kertoo.
Oulu2026:n saamelaiskulttuuriohjelman tapahtumiin kuuluu myös alkuvuodesta Oulun teatterin suurelle näyttämölle nouseva Cecilia Damströmin säveltämä Ovllá-ooppera.
Oulu2026:n saamelaiskulttuuriohjelmaa tukee Suomen Kulttuurirahasto ja ohjelmaa toteuttaa laaja yhteistyöverkosto. Oulu on Suomen suurin saamelaiskylä. Suomessa asuvasta kymmenestätuhannesta saamelaisesta yli puolet asuu saamelaisalueen ulkopuolella. Heistä noin tuhat asuu Oulu2026-alueella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aino ValovirtaKoordinaattori, saamelaiskulttuuri / Oulu2026Puh:040 509 1867aino.valovirta@oulu2026.eu
Kuvat
Linkit
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos. Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu. Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026
Kutsu toimittajille: Paikoillanne, valmiit, Oulu! – Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Avajaisfestarit 16.-18.1.20263.12.2025 09:00:00 EET | Kutsu
Monipuolisella ohjelmalla ja laajalla tekijäjoukolla tarjoillaan maistiaisia siitä, mitä kulttuuripääkaupunkivuosi tuo tullessaan. Koettavaa on perjantaista sunnuntaihin koko perheelle. Lähes kaikki Avajaisfestareiden tapahtumat ovat pääsymaksuttomia, ikärajattomia ja kaikille avoimia. Toimittajat kutsutaan mukaan!
På era platser, färdiga, Uleåborg! – Programmet för Invigningsfestivalen av Europas kulturhuvudstadsår har publicerats!1.12.2025 10:00:00 EET | Pressmeddelande
I januari förvandlas Uleåborgs centrum till en scen för mångsidiga evenemang under tre dagar. På Oulu2026:s Invigningsfestival ordnas program för alla åldrar på över 20 platser den 16–18 januari 2026. En stor del av programmet är avgiftsfritt och öppet för alla.
Oulu2026 Alueellisen ohjelman juhlistus Torniossa 9.12.27.11.2025 15:54:43 EET | Kutsu
Oulu on ensi vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 kumppanikunnan kanssa. Yli 500 toimijaa toteuttaa vuoden aikana tuhansia tapahtumia eri puolilla aluetta. Suuri osa kulttuuriohjelmasta toteutetaan Oulun ulkopuolella, ja joulukuussa on aika huomioida näitä ainutlaatuisia kokonaisuuksia ennen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden alkua.
Arctic Food Lab -lähituotteet K-ruokakauppoihin Oulu2026-alueella27.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Arctic Food Lab -ruokaohjelma esittelee Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulun ja laajan Oulu2026-alueen ruokakulttuurin ja ruokaperinteiden ainutlaatuisuutta. Paikalliset lähituotteet ovat pian aiempaa näkyvämmin esillä valikoiduissa K-ruokakaupoissa. Yhteisenä tavoitteena on lisätä alueella tuotetun ruoan tunnettuutta ja myyntiä sekä houkutella myös matkailijoita ostamaan kyseisiä tuotteita.
Climate Clock -taidereitin teoskuvaukset ja sijainnit julki – avajaiset kesäkuussa 202626.11.2025 15:00:00 EET | Tiedote
Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan kuuluva Climate Clock on pysyvä julkisen taiteen reitti, joka pohtii suhdettamme luontoon ja ilmaston lämpenemiseen ja havahduttaa meidät tietoisiksi maapallon rytmeistä. Taiteilijat luovat paikkakohtaisia taideteoksia niin luonnossa kuin urbaaneissa ympäristöissä, yhteistyössä tutkijoiden ja paikallisyhteisöjen kanssa. Mukana on veistoksia, keramiikkaa ja luonnonmateriaaleja sekä ääniin ja liikkeeseen perustuvia elementtejä. Oulun kulttuuri-identiteettiin juurtunut ja sen ainutlaatuista historiaa, yhteisöjä ja luontoa juhlistava projekti on merkittävä uusi kansainvälinen nykytaiteen maamerkki Pohjois-Suomessa. Esillä ovat seuraavien taiteilijoiden teokset: Ranti Bam (Iso-Britannia/Nigeria), Rana Begum (Iso-Britannia/Bangladesh), Takahiro Iwasaki (Japani), Gabriel Kuri (Belgia/Meksiko), Antti Laitinen (Suomi), SUPERFLEX (Tanska) sekä Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen (Suomi).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme