Calidris Kustannus

Pöllö & Gebo I, Mytologiavaikutteinen fantasiaseikkailusarja alkaa!

5.12.2025 15:08:31 EET | Calidris Kustannus | Tiedote

Jaa

Mainospiirtäjä Susanna Lavikainen julkaisee esikoisromaaninsa Pöllö & Gebo – Karhuvyön salaisuus I, joka johdattaa lukijan muinaiseen, pohjoismaista mytologiaa hehkuvaan fantasiamaailmaan. Uniin pohjautuva teos yhdistää seikkailun, luonnon ja kasvutarinan visuaalisesti rikkaaksi kokonaisuudeksi.

Kansi symboloi pohjoisen mytologian, ikiaikaisten riimujen ja luonnon henkien maailmaa.
Kansi symboloi pohjoisen mytologian, ikiaikaisten riimujen ja luonnon henkien maailmaa.

Teoksesta

Pöllö & Gebo – Karhuvyön salaisuus 1 on unista syntynyt esikoisromaani, joka kuljettaa lukijan muinaiseen, pohjoismaista mytologiaa hehkuvaan fantasiamaailmaan. Teos pohjautuu kirjailija Susanna Lavikaisen vuosien varrella näkemien unien runoihin ja loitsuihin, joista on syntynyt taianomainen ja visuaalisesti rikas seikkailu.

Tarinassa viikinki Gebo ajautuu haaksirikon jälkeen Riimujensaarelle, missä hän kohtaa eläinten kieltä ymmärtävän Pöllön. Yhdessä he lähtevät matkalle halki Vedenmaan ja Tulenmaan, kohti karhuvyön kätkemää ikiaikaista salaisuutta. Matka haastaa heidän rohkeutensa, ystävyytensä ja sisäisen kasvunsa – valo ja pimeys kulkevat rinnakkain, kuten sankareiden omassa tarinassa.

Teos on suunnattu kaikenikäisille lukijoille. Se yhdistää lämminhenkisen seikkailun runsaaseen värikuvitukseen, taianomaisiin yksityiskohtiin ja loitsuihin, jotka rakentavat kokonaisvaltaisen visuaalisen lukuelämyksen. Kirja on kohdelakattu ja sisältää miekkakirjanmerkin, mikä tekee siitä myös keräilyarvoisen lahjakirjan. Romaani avaa uuden fantasiakirjasarjan, jonka jatko-osa on jo työn alla.

Kirjailijasta

Susanna Lavikainen (s. 1967) on esikoiskirjailija, mainospiirtäjä ja pitkän linjan visuaalisen alan ammattilainen. Pöllö & Gebo – Karhuvyön salaisuus 1 sai alkunsa hänen unissaan syntyneistä runoista ja loitsuista sekä kiinnostuksesta pohjoismaiseen mytologiaan ja luonnon symboliikkaan. Lavikainen viettää vapaa-aikaansa luonnossa, lukien ja erilaisten luovien projektien parissa.

Kirjan tiedot:

Nimi: Pöllö & Gebo – Karhuvyön salaisuus I
Kirjailija: Susanna Lavikainen

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 410
ISBN: 9789527603246
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Susanna Lavikainen, tekijä
susannalavikainen@gmail.com

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/

Avainsanat

fantasiamytologiaseikkailukirjailijaesikoisromaani

Yhteyshenkilöt

Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset

Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Calidris Kustannus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye