Pöllö & Gebo I, Mytologiavaikutteinen fantasiaseikkailusarja alkaa!
Mainospiirtäjä Susanna Lavikainen julkaisee esikoisromaaninsa Pöllö & Gebo – Karhuvyön salaisuus I, joka johdattaa lukijan muinaiseen, pohjoismaista mytologiaa hehkuvaan fantasiamaailmaan. Uniin pohjautuva teos yhdistää seikkailun, luonnon ja kasvutarinan visuaalisesti rikkaaksi kokonaisuudeksi.
Teoksesta
Pöllö & Gebo – Karhuvyön salaisuus 1 on unista syntynyt esikoisromaani, joka kuljettaa lukijan muinaiseen, pohjoismaista mytologiaa hehkuvaan fantasiamaailmaan. Teos pohjautuu kirjailija Susanna Lavikaisen vuosien varrella näkemien unien runoihin ja loitsuihin, joista on syntynyt taianomainen ja visuaalisesti rikas seikkailu.
Tarinassa viikinki Gebo ajautuu haaksirikon jälkeen Riimujensaarelle, missä hän kohtaa eläinten kieltä ymmärtävän Pöllön. Yhdessä he lähtevät matkalle halki Vedenmaan ja Tulenmaan, kohti karhuvyön kätkemää ikiaikaista salaisuutta. Matka haastaa heidän rohkeutensa, ystävyytensä ja sisäisen kasvunsa – valo ja pimeys kulkevat rinnakkain, kuten sankareiden omassa tarinassa.
Teos on suunnattu kaikenikäisille lukijoille. Se yhdistää lämminhenkisen seikkailun runsaaseen värikuvitukseen, taianomaisiin yksityiskohtiin ja loitsuihin, jotka rakentavat kokonaisvaltaisen visuaalisen lukuelämyksen. Kirja on kohdelakattu ja sisältää miekkakirjanmerkin, mikä tekee siitä myös keräilyarvoisen lahjakirjan. Romaani avaa uuden fantasiakirjasarjan, jonka jatko-osa on jo työn alla.
Kirjailijasta
Susanna Lavikainen (s. 1967) on esikoiskirjailija, mainospiirtäjä ja pitkän linjan visuaalisen alan ammattilainen. Pöllö & Gebo – Karhuvyön salaisuus 1 sai alkunsa hänen unissaan syntyneistä runoista ja loitsuista sekä kiinnostuksesta pohjoismaiseen mytologiaan ja luonnon symboliikkaan. Lavikainen viettää vapaa-aikaansa luonnossa, lukien ja erilaisten luovien projektien parissa.
Kirjan tiedot:
Nimi: Pöllö & Gebo – Karhuvyön salaisuus I
Kirjailija: Susanna Lavikainen
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 410
ISBN: 9789527603246
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Susanna Lavikainen, tekijä
susannalavikainen@gmail.com
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Santeri SandbergKustantajaCalidris Kustannus
Kirjailijalähtöinen kustantaja ja sananvapautta kannattava ammattitaitoinen kirjojen kustantaja
Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset
Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.
