Pöllö & Gebo I, Mytologiavaikutteinen fantasiaseikkailusarja alkaa!

Teoksesta

Pöllö & Gebo – Karhuvyön salaisuus 1 on unista syntynyt esikoisromaani, joka kuljettaa lukijan muinaiseen, pohjoismaista mytologiaa hehkuvaan fantasiamaailmaan. Teos pohjautuu kirjailija Susanna Lavikaisen vuosien varrella näkemien unien runoihin ja loitsuihin, joista on syntynyt taianomainen ja visuaalisesti rikas seikkailu.

Tarinassa viikinki Gebo ajautuu haaksirikon jälkeen Riimujensaarelle, missä hän kohtaa eläinten kieltä ymmärtävän Pöllön. Yhdessä he lähtevät matkalle halki Vedenmaan ja Tulenmaan, kohti karhuvyön kätkemää ikiaikaista salaisuutta. Matka haastaa heidän rohkeutensa, ystävyytensä ja sisäisen kasvunsa – valo ja pimeys kulkevat rinnakkain, kuten sankareiden omassa tarinassa.

Teos on suunnattu kaikenikäisille lukijoille. Se yhdistää lämminhenkisen seikkailun runsaaseen värikuvitukseen, taianomaisiin yksityiskohtiin ja loitsuihin, jotka rakentavat kokonaisvaltaisen visuaalisen lukuelämyksen. Kirja on kohdelakattu ja sisältää miekkakirjanmerkin, mikä tekee siitä myös keräilyarvoisen lahjakirjan. Romaani avaa uuden fantasiakirjasarjan, jonka jatko-osa on jo työn alla.

Kirjailijasta

Susanna Lavikainen (s. 1967) on esikoiskirjailija, mainospiirtäjä ja pitkän linjan visuaalisen alan ammattilainen. Pöllö & Gebo – Karhuvyön salaisuus 1 sai alkunsa hänen unissaan syntyneistä runoista ja loitsuista sekä kiinnostuksesta pohjoismaiseen mytologiaan ja luonnon symboliikkaan. Lavikainen viettää vapaa-aikaansa luonnossa, lukien ja erilaisten luovien projektien parissa.

Kirjan tiedot:

Nimi: Pöllö & Gebo – Karhuvyön salaisuus I

Kirjailija: Susanna Lavikainen

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2025

Sivumäärä: 410

ISBN: 9789527603246

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Susanna Lavikainen, tekijä

susannalavikainen@gmail.com



Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

+35825122172

info@calidriskustannus.fi

https://www.calidriskustannus.fi/