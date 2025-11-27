Ifin tilastot: Viime joulukuussa ennätysmäärä kynttiläpaloja
Vuoden paloaltteimpia päiviä ovat jouluaatto, uudenvuodenaatto ja uudenvuodenpäivä.
Kynttilät aiheuttivat ennätyksellisen määrän paloja vuoden 2024 joulukuussa aiempiin vuosiin verrattuna, selviää Ifin vahinkotilastoista yli kymmenen vuoden ajalta.
Vuoden pimeimpänä aikana kynttilöiden elävä tuli tuo tunnelmaa koteihin ja lisäksi niiden polttaminen kuuluu perinteisiin adventtina, itsenäisyyspäivänä ja tietysti jouluna. Ifin tilastojen mukaan joulukuussa sattuu joka vuosi eniten kynttiläpaloja verrattuna muihin kuukausiin.
- Vaikka led-kynttilöiden käyttö on yleistynyt viime vuosina, emme valitettavasti vielä näe trendiä, että kynttiläpalot olisivat tämän seurauksena lähteneet laskuun. Ikävä kyllä viime joulukuu todistaa päinvastaista, Ifin omaisuusvakuutusten vakuutuspäällikkö Ismo Ruokoselkä kommentoi.
Kolme vaarallisinta päivää paloturvallisuuden kannalta
Ifin laajemmista palovahinkotilastoista nousee selvästi kolme päivää, jolloin tapahtuu eniten palovahinkoja. Paloja syttyy kaikista vuodenpäivistä eniten jouluaattona, uudenvuodenaattona ja uudenvuodenpäivänä.
- Kynttilä- ja saunapaloissa nähdään piikki erityisesti jouluaattona. Aatonaattona on piikki puolestaan uunipaloissa, Ruokoselkä selventää.
Valvottuna kynttilävahingoilta yleensä vältytään
Kynttilöiden aiheuttamat palot johtuvat usein valvonnan puutteesta. Sisätiloissa lasten tai eläinten toiminta voi kaataa kynttilän tai jotain syttyvää päätyy tulen päälle. Ulkona puolestaan tuuli voi kaataa ulkokäyttöön suunnitellun lyhdyn tai ulkotulen.
- Valvottuna vahingoilta yleensä vältytään, sillä tilanteeseen ehtii reagoimaan nopeasti. Läheltä piti -tilanteet eivät päädy tilastoihin. Kotivakuutus tuo turvaa omaisuusvahinkojen osalta, mutta pahimmissa tapauksissa paloissa syntyy myös henkilövahinkoja, kertoo Ruokoselkä.
Jos valvomaton kynttilä sytyttää tulipalon ulkona, reagoi sisällä oleva palovaroitin siihen vaarallisella viiveellä.
- Pääsääntönä on, ettei kynttilöitä jätetä valvomatta palamaan, ei sisälle eikä ulos, Ruokoselkä muistuttaa.
Viisi vinkkiä turvalliseen tunnelmointiin:
- Älä jätä lapsia tai lemmikkejä avotulen kanssa yksin.
- Sammuta kaikki tulet sisältä ja ulkoa, kun poistut paikalta tai menet nukkumaan.
- Pidä palava materiaali, kuten koristeet ja tekstiilit, kaukana tulesta.
- Jätä kynttilästä noin kaksi senttimetriä polttamatta. Loppuun palanut kynttilä saattaa aiheuttaa tulipaloriskin, jos kynttilä ei sammu itsestään.
- Varmista, että läheltä löytyy sammutuspeite tai käsisammutin tulipalon varalta.
Lue lisää turvallisesta toimimisesta tulen kanssa.
Yhteyshenkilöt
Henna NikkariHead of PressPuh:010 514 1245henna.nikkari@if.fi
If on Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö, jolla on yli 4,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta.
Vakuutamme joka viidennen kodin ja henkilöauton Pohjoismaissa ja tarjoamme henkilövakuutuksia sekä yksityishenkilöille että yrityksille.
Meidän 10 000 työntekijäämme useilla eri liiketoiminta-alueilla ja useissa eri maissa varmistavat, että yksityis- ja yritysasiakkaamme saavat tarvitsemansa avun.
Kokomme ja laajuutemme ansiosta voimme olla lähellä asiakkaitamme ja tarjota heille turvallisia vakuutusratkaisuja. Lupauksemme asiakkaillemme on toimintamme ydin: If auttaa paljon.
Ifin omistaja on Sampo, joka on listattu Nasdaq-pörsseissä Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Vuonna 2025 tanskalaisesta Topdanmarkista tuli osa Ifiä.
