Omnicom Media Finland – Uusi mediatoimistokonserni Suomeen, toimitusjohtajaksi on nimitetty Anna-Riikka Hovi-Taunila

Omnicom Media Finlandin toimitusjohtajaksi on nimitetty Anna-Riikka Hovi Taunila ja talousjohtajaksi Eeva Vakkilainen. Anna-Riikka Hovi Taunila korostaa henkilöstön ja teknologian merkitystä menestyksen rakentamisessa: "Olen innostunut johtamaan Omnicom Media Finlandia ja rakentamaan yhdessä kokeneen tiimimme kanssa uudenlaista mediatoimistokonsernia Suomeen. Yhdistämällä paikallisen ja kansainvälisen osaamisen huippuluokan teknologiaan ja dataan voimme tarjota asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa sekä auttaa heitä menestymään nopeasti muuttuvassa markkinoinnin ja median ympäristössä.”

Yhdistymisen myötä asiakkaat hyötyvät entistä älykkäämmistä ja tehokkaammista ratkaisuista. Vahva panostus osaamiseen, dataan, tekoälyyn ja teknologiaan mahdollistaa:

poikkeuksellisen vahvan markkinoinnin ja median strategisen ymmärryksen

oman, ostetun ja ansaitun median kokonaisvaltaisen suunnittelun

syvemmän kuluttajaymmärryksen

vaikuttavammat ratkaisut

Teknologian rooli korostuu erityisesti datan hyödyntämisessä, automaatiossa ja mittaamisessa, joka mahdollistaa entistä toimivammat markkinoinnin kokonaisuudet.

Omnicom Media Finland on osa kansainvälistä Omnicom Mediaa ja toimii Suomessa mediatoimistokonsernina, joka käsittää mediatoimistot Hearts & Science, Initiative Finland, OMD Finland, ToinenPHD ja VirtaUM sekä globaalit ja lokaalit tarjoamat Annalect, Fuse, Kuulas ja TRKKN. Suomen konserni tarjoaa kattavat mediatoimisto-, data- ja markkinointiteknologiapalvelut sekä strategista konsultointia. Asiakaskuntaan kuuluu sekä kotimaisia että kansainvälisiä brändejä eri toimialoilta, kuten vähittäiskauppa, finanssi, autot, hyvinvointi ja terveys, viestintä, kuluttajatuotteet, b2b ja palvelut. Omnicom Media Finlandin tavoitteena on olla asiakkaidensa strateginen kumppani, joka auttaa heitä menestymään koko ajan nopeammin muuttuvassa mediaympäristössä.

Lisätietoja:

Anna-Riikka Hovi Taunila, toimitusjohtaja, Omnicom Media Finland anna-riikka.hovi-taunila@omc.com, 040 540 5530

Eeva Vakkilainen, talousjohtaja, Omnicom Media Finland

eeva.vakkilainen@omc.com, 040 5715757