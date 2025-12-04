Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden työkaverit varmistetaan yhteistyöllä – Työpaikkaohjaajan rooli korostuu entisestään
Työssä oppimista ohjaava työntekijä eli työpaikkaohjaaja voi olla opiskelijalle ratkaiseva tuki työelämään astumisessa ja kiinnittymisessä. Sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen kasvava osaajapula tekee työpaikkaohjaajista entistä tärkeämpiä koko alan työllisyyden ja palveluita tarvitsevien asiakkaiden palveluiden turvaamisen kannalta. Tästä syystä työpaikkojen ohjausosaamisen varmistaminen on keskiössä myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusoten ja alan koulutusorganisaatioiden, Laurean, Keudan ja Hyrian alueellisessa TKIO-yhteistyössä.
Keusote, Laurea, Keuda ja Hyria ovat yhdistäneet voimansa uudentyyppisen, monimuotoisen työpaikkaohjaajien tukimallin kehittämiseksi. Mallin avulla juurrutetaan uudenlaista työssä oppimisen ohjausyhteistyön kulttuuria sote-alalle. Työssä oppimisella tarkoitetaan tässä sekä toisen asteen työelämässä oppimista että ammattikorkeakoulujen ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Tavoitteena on rakentaa aidosti alan arkeen suunniteltu työpaikkaohjaajien jatkuvaa oppimista tukeva kokonaisuus, jossa huomioidaan sekä alan erityisvaatimukset että yhä moninaisemman opiskelijajoukon tarpeet.
Työssä oppimisen ohjauksen nykytila
Lähtökohtana kehittämistyölle selvitettiin opiskelijoiden näkemyksiä työssä oppimisen ohjauksen nykytilasta: Vaikka moni koki hallitsevansa teoriatiedot ja käytännön taidot, työssä oppimisen aloitus jännitti opiskelijoita. Tukea ja palautetta kaivattiin enemmän heti ensimmäisistä päivistä alkaen. Opiskelijat toivoivat myös parempaa perehdytystä työpaikan käytäntöihin, tavoitteiden selkeyttämistä sekä yksilöllisten tukitarpeiden huomiointia.
Työpaikkaohjaajille suunnattu kartoitus puolestaan paljasti, että ohjaajat kaipaavat selkeyttä rooliinsa, käytännön työkaluja ohjauksen tueksi sekä mahdollisuuksia jatko- ja kertauskoulutuksiin. Ohjausosaamisen syventämiseen toivottiin enemmän mahdollisuuksia.
Kohti uudenlaista ohjausyhteistyön kulttuuria
Uudessa tukimallissa tullaan painottamaan erityisesti opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden ja osaamisen kehittymisen tukemista, kehittävää palautetta sekä opiskelijoiden erilaisia oppimisen ja tuen tarpeita. Samalla mallissa korostuu työpaikkaohjaajan oman työn johtaminen, mikä auttaa tukemaan opiskelijoiden kasvua ja rakentamaan opiskelijamyönteistä ilmapiiriä koko työyhteisössä.
Kokonaisuuden toteutus suunnitellaan monimuotoiseksi – siinä yhdistyvät työpaikkaohjaajan tiiviimpi yhteistyö opettajien kanssa, organisaatiorajat ylittävä yhteisopettajuus, lähityöpajat, webinaarit, omatoimiset verkkomateriaalit ja mentorointi, jolloin työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus valita itselleen parhaiten sopivia tapoja kehittää omaa osaamistaan.
Kun työpaikoilla ja oppilaitoksilla on selkeät, yhdessä sovitut toimintamallit ja toimiva ohjausyhteistyö, opiskelijat saavat mahdollisuuden kasvaa tulevaisuuden työkavereiksi turvallisessa ja innostavassa yhteisössä. Työpaikkojen ohjausosaamisen vahvistaminen on panostus tulevaisuuden kestävään sote-työelämään ja laadukkaisiin, ihmisen kokoisiin palveluihin Keski-Uudellamaalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Katja Alander, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, puh. +358 50 497 2908, katja.alander@keusote.fi
Kehittämispäällikkö Heli Karjalainen, Laurea-ammattikorkeakoulu, +358 40 630 8059, heli.karjalainen@laurea.fi
Koulutuspäällikkö Minna Vaittinen, Hyria, puh. + 358 50 415 3491, minna.vaittinen@hyria.fi
Opettaja / Asiantuntija Merja Asunmaa, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, puh. +358 50 441 9909, merja.asunmaa@keuda.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Tilinpäätösennuste vahvistaa näkymän, jossa säästötoimenpiteet alkavat jo näkyä taloudessa4.12.2025 11:51:17 EET | Tiedote
Aluehallitus käsitteli kokouksessaan 2.12.2025 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilinpäätösennusteen tammi–lokakuulta 2025 sekä vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2029.
Keusoten takaisinsoittojärjestelmässä on havaittu vika26.11.2025 16:19:55 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) takaisinsoittojärjestelmässä on havaittu tekninen vika. Vian vuoksi asiakkaat eivät ole voineet jättää soittopyyntöä samanaikaisesti useampaan eri palvelunumeroon. Järjestelmän toimittaja selvittää ongelmaa ja korjaa sen mahdollisimman pian.
Aluehallituksessa omavalvonnan seuranta: Palvelujen saatavuus parantunut26.11.2025 15:28:59 EET | Tiedote
Aluehallitus käsitteli kokouksessaan omavalvontaohjelman seurantaraportin 1–8/2025 sekä omavalvontaohjelman päivityksen vuosille 2025–2029.
Keusoten terveysasemat ovat nyt sote-keskuksia tai sote-yksiköitä21.11.2025 13:39:15 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) uudistaa terveysasemien nimitykset ja ottaa käyttöön yhtenäiset sote-keskus ja sote-yksikkö-nimet. Muutos koskettaa toimipisteitä, joista on tehty palvelujen verkostosuunnitelman mukainen päätös.
Influenssa- ja koronarokotuksia saa nyt Keusotelta ilman ajanvarausta21.11.2025 09:50:26 EET | Tiedote
Maksuttomien influenssa- ja koronarokotteiden kohderyhmiin kuuluvat saavat nyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta (Keusote) rokotuksen ilman ajanvarausta 25.11.–12.12.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme