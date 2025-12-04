Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden työkaverit varmistetaan yhteistyöllä – Työpaikkaohjaajan rooli korostuu entisestään

Keusote, Laurea, Keuda ja Hyria ovat yhdistäneet voimansa uudentyyppisen, monimuotoisen työpaikkaohjaajien tukimallin kehittämiseksi. Mallin avulla juurrutetaan uudenlaista työssä oppimisen ohjausyhteistyön kulttuuria sote-alalle. Työssä oppimisella tarkoitetaan tässä sekä toisen asteen työelämässä oppimista että ammattikorkeakoulujen ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Tavoitteena on rakentaa aidosti alan arkeen suunniteltu työpaikkaohjaajien jatkuvaa oppimista tukeva kokonaisuus, jossa huomioidaan sekä alan erityisvaatimukset että yhä moninaisemman opiskelijajoukon tarpeet.

Työssä oppimisen ohjauksen nykytila

Lähtökohtana kehittämistyölle selvitettiin opiskelijoiden näkemyksiä työssä oppimisen ohjauksen nykytilasta: Vaikka moni koki hallitsevansa teoriatiedot ja käytännön taidot, työssä oppimisen aloitus jännitti opiskelijoita. Tukea ja palautetta kaivattiin enemmän heti ensimmäisistä päivistä alkaen. Opiskelijat toivoivat myös parempaa perehdytystä työpaikan käytäntöihin, tavoitteiden selkeyttämistä sekä yksilöllisten tukitarpeiden huomiointia.

Työpaikkaohjaajille suunnattu kartoitus puolestaan paljasti, että ohjaajat kaipaavat selkeyttä rooliinsa, käytännön työkaluja ohjauksen tueksi sekä mahdollisuuksia jatko- ja kertauskoulutuksiin. Ohjausosaamisen syventämiseen toivottiin enemmän mahdollisuuksia.

Kohti uudenlaista ohjausyhteistyön kulttuuria

Uudessa tukimallissa tullaan painottamaan erityisesti opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden ja osaamisen kehittymisen tukemista, kehittävää palautetta sekä opiskelijoiden erilaisia oppimisen ja tuen tarpeita. Samalla mallissa korostuu työpaikkaohjaajan oman työn johtaminen, mikä auttaa tukemaan opiskelijoiden kasvua ja rakentamaan opiskelijamyönteistä ilmapiiriä koko työyhteisössä.

Kokonaisuuden toteutus suunnitellaan monimuotoiseksi – siinä yhdistyvät työpaikkaohjaajan tiiviimpi yhteistyö opettajien kanssa, organisaatiorajat ylittävä yhteisopettajuus, lähityöpajat, webinaarit, omatoimiset verkkomateriaalit ja mentorointi, jolloin työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus valita itselleen parhaiten sopivia tapoja kehittää omaa osaamistaan.

Kun työpaikoilla ja oppilaitoksilla on selkeät, yhdessä sovitut toimintamallit ja toimiva ohjausyhteistyö, opiskelijat saavat mahdollisuuden kasvaa tulevaisuuden työkavereiksi turvallisessa ja innostavassa yhteisössä. Työpaikkojen ohjausosaamisen vahvistaminen on panostus tulevaisuuden kestävään sote-työelämään ja laadukkaisiin, ihmisen kokoisiin palveluihin Keski-Uudellamaalla.