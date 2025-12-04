Yhteistyöllä lisää liikettä - Keski-Suomen kunnat ja tutkijat kehittivät liikkumisohjelmia yhteistyössä

Suomi Liikkeelle –ohjelman rahoittama LIIKE-hanke tarjosi kunnille tieto ja ohjausta yhteiskehittämiseen sekä liikkumisohjelman tavoitteenasetteluun ja seurantaan. Hankkeen aikana Keski-Suomen kunnat laativat toimenpiteitä ja kokeiluja liikkumisen lisäämiseksi.

Liikkumisohjelmat osaksi kunnan arkea

Liikkumisohjelmat ovat kiinteä osa kunnan toimintaa, ja tärkeässä roolissa niissä on poikkihallinnollisuus.

”Keuruulla on aiemmin ollut liikuntasuunnitelma, mutta nyt liikkumisohjelman myötä saadaan lisää suunnitelmallisuutta liikkumisen edistämiseen myös muilla hallinnonaloilla”, kertoo vapaa-aikapäällikkö Heli Peltola Keuruun kaupungilta.

Ohjelma voi olla myös osa laajempaa kokonaisuutta, kuten osassa hankekunnista on tehty.

”Jämsässä liikunnallisen elämäntavan edistäminen on muodostumassa yhdeksi kunnallisen hyvinvointisuunnitelman kärkiteemaksi”, kertoo hyvinvointikoordinaattori Tiina Riihinen Jämsän kaupungilta.

Työkirja tukee kehittämistyötä

Hankkeen tuotoksena syntynyt työkirja auttaa kuntia liikkumisohjelmien rakentamisessa. Hankekuntien lisäksi sen yhteiskehittämistyöhön osallistui asiantuntijoita Kuntaliitosta, Suomen Olympiakomiteasta sekä YLLI 2.0 – ja SOPIVA-hankkeista.

”Työkirja opastaa liikkumisohjelman tietopohjan kokoamisessa, yhteiskehittämisessä, sekä tavoite- ja toimenpideasettelussa. Se sisältää työkaluja, jotka ovat käyttökelpoisia sekä pienemmille että suuremmille kunnille”, kertoo LIIKE-hankkeen projektitutkija Lassi-Pekka Salokangas.

Liikkumiskokeiluja kuntalaisille

Lisäksi hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin liikkumiskokeiluja kunnissa. Liikkumiskokeiluiksi valikoituivat perheliikunta, liikuntaseurojen yhteisharjoitukset lapsille, luontokävelyt nuorille, liikuntapaikkakurssit aikuisille ja älykuntosaliharjoitukset iäkkäille.

Liikkumiskokeilut suuntautuivat liikunnan harrastamiseen, ei arkiliikunnan lisäämiseen, mutta monet osallistujat kulkivat niihin kävellen tai pyöräillen. Monet liikkujat aikoivat jatkaa liikkumista kokeilujakson päätyttyä, ja kertoivat esimerkiksi luontomyönteisyyden lisääntyneen luontokävelyillä. Kokeiluista muodostui toimintamalleja liikuntamahdollisuuksien avaamiseksi laajemmalle joukolle.

”Arkiliikkumisen edistäminen voi vahvistua kunnissa nyt, kun liikkumisohjelmat suuntaavat tarkastelua liikunnan harrastamisen ohella arkiliikkumiseen ja liikkumisen esteiden poistamiseen”, toteaa tutkijatohtori Katja Rinta-Antila.

Yhteistyö liikkumisen edistämiseksi jatkuu

Loppuseminaari kokosi yhteen kunnat, hanketoimijat ja rahoittajat sekä sai kiitosta erilaisten toimijoiden kohtauttamisesta. Loppuseminaarissa kuultiin hankkeen tulosten lisäksi puheenvuorot opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Keski-Suomen Liikunta ry:stä ja Keski-Suomen Liitosta.

“Vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen kuntien ja muiden toimijoiden välillä on tärkeää. Jakamalla kokemuksia kehittämistyöstä voidaan huomioida havaittuja haasteita ja päästä nopeammin onnistumisiin”, tiivistää ylitarkastaja Sari Virta opetus- ja kultuuriministeriöstä.

Jyväskylän yliopistolla liike jatkuu, vaikka LIIKE-hanke päättyy:

”Liikuntatieteellinen tiedekunta on mukana maakunnallisessa liikkumisen edistämistyössä myös tulevaisuudessa”, lupaa terveyden edistämisen professori Sami Kokko.

Yhteydenotot:

Sami Kokko, puh. 040 805 3561, sami.p.kokko@jyu.fi

Julkaisu ”Kunnan liikkumisohjelman yhteiskehittäminen: Työkirja” on avoimesti ladattavissa Jyväskylän yliopiston JYX-tietokannassa (linkki).

Kuntien ja kuntalaisten liikkumisen yhteiskehittäminen -hankkeessa (LIIKE) yhteistyökumppaneita on ollut mukana Keski-Suomen Liikunta ry, Jyväskylän kaupunki ja Hankasalmen kunta, Kuntaliitto, Suomen Olympiakomitea sekä hankekumppanit Helsingin yliopiston YLLI 2.0 – Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö ja Liikuntatieteellisen Seuran SOPIVA – Soveltava liikunta toimintastrategioista käytäntöön -hankkeista. Hanketta on rahoitettu Suomi Liikkeelle -ohjelmasta, jonka tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä.