Tampereen pormestari Ilmari Nurminen valittiin Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajaksi
Kuntaliiton valtuuskunta valitsi tänään 4.12.2025 valtuuskunnan puheenjohtajiston sekä hallituksen ja hallituksen puheenjohtajiston. Kuntaliiton hallitusta valittiin johtamaan Tampereen pormestari Ilmari Nurminen (SDP).
– Suomi on keskellä historiallisen nopeaa väestönmurrosta. Tarvitsemme kuntaperusteisen järjestelmän uudistuksen, jossa laadukkaat palvelut, kansalaisten yhdenvertaisuus ja rahoitusjärjestelmän kestävyys ovat tasapainossa. Yhtälöä ratkomaan tarvitaan kaikkia puolueita ja parlamentaarista työtä yli hallituskausien, Ilmari Nurminen toteaa.
Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Nurminen korostaa, että parlamentaarinen työ tulee käynnistää mahdollisimman nopeasti.
Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Henrik Vuornos (Kokoomus) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Petri Honkonen (Keskusta).
Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin hallintopäällikkö Timo Elo (Kokoomus). Valtuuskunnan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Valtonen (SDP) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Olga Oinas-Panuma (Keskusta)
Kuntaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet 2025–2029
Kuntaliiton hallitus edustaa Kuntaliittoa ja huolehtii liiton hallinnosta ja taloudesta. Hallitukseen kuuluu 15 jäsentä ja 15 varajäsentä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Varsinaiset jäsenet
Nurminen Ilmari, Tampere, pj (SDP)
Vuornos Henrik, Espoo, I vpj (Kok.)
Honkonen Petri, Saarijärvi, II vpj (Kesk.)
Elo Piia, Turku (SDP)
Kvarnström Johan, Raasepori (SDP)
Nahkuri Miia, Riihimäki (SDP)
Forsberg Caius, Jyväskylä (Kok.)
Ruohonen Sini, Turku (Kok.)
Savukoski Riitta, Kemijärvi (Kok.)
Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa, Sysmä (Kesk.)
Rossi Markku, Kuopio (Kesk.)
Lintula Tiia, Järvenpää (Vihr.)
Mustakallio Jaakko, Tampere (Vihr.)
Minkkinen Minna, Tampere (Vas.)
Luoma-aho Janne, Jyväskylä (PS)
Varajäsenet (ei henkilökohtaiset)
Jalovaara Ville, Helsinki (SDP)
Laulainen Arja, Pori (SDP)
Lehtonen Harri, Eura (SDP)
Valtanen Pirkko, Raahe (SDP)
Friis Patrik, Kokkola (Kok.)
Jussila Anne-Mari, Tampere (Kok.)
Kaunistola Mari, Pori (Kok.)
Pajula Matias, Helsinki (Kok.)
Häggman Johanna, Forssa (Kesk.)
Jalonen Vesa, Euraåminne (Kesk.)
Varjola Liisa, Kouvola (Kesk.)
Holopainen Mari, Helsinki (Vihr.)
Rantanen Tuomas, Helsinki (Vihr.)
Raudaskoski Mikko, Oulu (Vas.)
Pentikäinen Pia, Suonenjoki (PS)
Kuntaliiton valtuuskunta valittiin Kuntapäivillä 13.11.2025.
Hanna Kaukopuro-KlemettiViestintäpäällikköPuh:+358 50 597 4918hanna.kaukopuro-klemetti@kuntaliitto.fi
Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.
