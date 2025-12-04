Tampereen pormestari Ilmari Nurminen valittiin Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajaksi

– Suomi on keskellä historiallisen nopeaa väestönmurrosta. Tarvitsemme kuntaperusteisen järjestelmän uudistuksen, jossa laadukkaat palvelut, kansalaisten yhdenvertaisuus ja rahoitusjärjestelmän kestävyys ovat tasapainossa. Yhtälöä ratkomaan tarvitaan kaikkia puolueita ja parlamentaarista työtä yli hallituskausien, Ilmari Nurminen toteaa.

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Nurminen korostaa, että parlamentaarinen työ tulee käynnistää mahdollisimman nopeasti.

Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Henrik Vuornos (Kokoomus) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Petri Honkonen (Keskusta).

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin hallintopäällikkö Timo Elo (Kokoomus). Valtuuskunnan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Valtonen (SDP) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Olga Oinas-Panuma (Keskusta)

Kuntaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet 2025–2029

Kuntaliiton hallitus edustaa Kuntaliittoa ja huolehtii liiton hallinnosta ja taloudesta. Hallitukseen kuuluu 15 jäsentä ja 15 varajäsentä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Varsinaiset jäsenet

Nurminen Ilmari, Tampere, pj (SDP)

Vuornos Henrik, Espoo, I vpj (Kok.)

Honkonen Petri, Saarijärvi, II vpj (Kesk.)

Elo Piia, Turku (SDP)

Kvarnström Johan, Raasepori (SDP)

Nahkuri Miia, Riihimäki (SDP)

Forsberg Caius, Jyväskylä (Kok.)

Ruohonen Sini, Turku (Kok.)

Savukoski Riitta, Kemijärvi (Kok.)

Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa, Sysmä (Kesk.)

Rossi Markku, Kuopio (Kesk.)

Lintula Tiia, Järvenpää (Vihr.)

Mustakallio Jaakko, Tampere (Vihr.)

Minkkinen Minna, Tampere (Vas.)

Luoma-aho Janne, Jyväskylä (PS)

Varajäsenet (ei henkilökohtaiset)

Jalovaara Ville, Helsinki (SDP)

Laulainen Arja, Pori (SDP)

Lehtonen Harri, Eura (SDP)

Valtanen Pirkko, Raahe (SDP)

Friis Patrik, Kokkola (Kok.)

Jussila Anne-Mari, Tampere (Kok.)

Kaunistola Mari, Pori (Kok.)

Pajula Matias, Helsinki (Kok.)

Häggman Johanna, Forssa (Kesk.)

Jalonen Vesa, Euraåminne (Kesk.)

Varjola Liisa, Kouvola (Kesk.)

Holopainen Mari, Helsinki (Vihr.)

Rantanen Tuomas, Helsinki (Vihr.)

Raudaskoski Mikko, Oulu (Vas.)

Pentikäinen Pia, Suonenjoki (PS)

Kuntaliiton valtuuskunta valittiin Kuntapäivillä 13.11.2025.