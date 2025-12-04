Kokoomuksen Sarkomaa: Hallitus helpottaa opiskelija-asuntojen rakentamista

“Opiskelija-asuntojen rakentaminen on monessa kaupungissa pysähtynyt. Uudistus antaa yleishyödyllisille toimijoille mahdollisuuden käynnistää hankkeita ilman kohtuutonta oman rahan tarvetta. Esitys on hyvin tervetullut”, Sarkomaa sanoo.



Suurin osa opiskelija-asunnoista rakennetaan säätiöiden ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden voimin. Niiden tuotto on tarkasti säädelty, eikä niillä ole käytettävissä suuria omia pääomia. Siksi täysi lainarahoitus on monelle välttämätöntä, jotta rakennustyöt saadaan käyntiin.



Lakiesitys selkeyttää myös vuokrien määräytymistä. Jatkossa saman omistajan opiskelija-asuntojen vuokria voidaan tasata, vaikka osa asunnoista olisi saanut investointiavustusta ja osa ei. Tämä pienentää vuokrien nousua hankkeissa, jotka rakennetaan pelkän korkotukilainan varassa.



“Vuokrien tasaaminen on tärkeä parannus opiskelijoille. Se ehkäisee turhia vuokraeroja ja pitää asumisen kohtuuhintaisempana”, Sarkomaa korostaa.



Nopea apu käynnissä oleviin hankkeisiin



Tällä hetkellä vireillä on seitsemän uutta opiskelija-asuntokohdetta. Lisäksi kymmeneen hankkeeseen on jo myönnetty varauksia, yhteensä noin 170 miljoonan euron edestä. Kaikki nämä odottavat lakimuutosta, jotta korkotukilainojen haku voidaan aloittaa.



“Lakimuutos antaa rakentamiselle vauhtia ja helpottaa opiskelija-asuntopulaa nopeasti. Kun hankkeet saadaan liikkeelle, opiskelija-asuntopulaa voidaan helpottaa jo lyhyellä aikavälillä. Tämä on opiskelijoille tärkeää”, Sarkomaa sanoo.