Kokoomuksen Sarkomaa: Hallitus helpottaa opiskelija-asuntojen rakentamista
Hallitus esittää lakimuutosta, jonka myötä opiskelija-asuntoja voitaisiin jatkossa rakentaa kokonaan lainarahalla. Korkotukilainojen omarahoitusosuus nousisi 95 prosentista 100 prosenttiin. Tämä helpottaa tilannetta erityisesti nyt, kun valtion investointiavustuksia on kohdennettu vammaisten ja pitkäaikaisasunnottomien asuntohankkeisiin.
“Opiskelija-asuntojen rakentaminen on monessa kaupungissa pysähtynyt. Uudistus antaa yleishyödyllisille toimijoille mahdollisuuden käynnistää hankkeita ilman kohtuutonta oman rahan tarvetta. Esitys on hyvin tervetullut”, Sarkomaa sanoo.
Suurin osa opiskelija-asunnoista rakennetaan säätiöiden ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden voimin. Niiden tuotto on tarkasti säädelty, eikä niillä ole käytettävissä suuria omia pääomia. Siksi täysi lainarahoitus on monelle välttämätöntä, jotta rakennustyöt saadaan käyntiin.
Lakiesitys selkeyttää myös vuokrien määräytymistä. Jatkossa saman omistajan opiskelija-asuntojen vuokria voidaan tasata, vaikka osa asunnoista olisi saanut investointiavustusta ja osa ei. Tämä pienentää vuokrien nousua hankkeissa, jotka rakennetaan pelkän korkotukilainan varassa.
“Vuokrien tasaaminen on tärkeä parannus opiskelijoille. Se ehkäisee turhia vuokraeroja ja pitää asumisen kohtuuhintaisempana”, Sarkomaa korostaa.
Nopea apu käynnissä oleviin hankkeisiin
Tällä hetkellä vireillä on seitsemän uutta opiskelija-asuntokohdetta. Lisäksi kymmeneen hankkeeseen on jo myönnetty varauksia, yhteensä noin 170 miljoonan euron edestä. Kaikki nämä odottavat lakimuutosta, jotta korkotukilainojen haku voidaan aloittaa.
“Lakimuutos antaa rakentamiselle vauhtia ja helpottaa opiskelija-asuntopulaa nopeasti. Kun hankkeet saadaan liikkeelle, opiskelija-asuntopulaa voidaan helpottaa jo lyhyellä aikavälillä. Tämä on opiskelijoille tärkeää”, Sarkomaa sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Hallituksen energia- ja ilmastostrategia korostaa Suomen asemaa puhtaan energian suurvaltana4.12.2025 13:54:48 EET | Tiedote
Hallitus on tänään torstaina 4.12. antanut eduskunnalle energia- ja ilmastostrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman. Ne sisältävät hallituksen keskeiset linjaukset Suomen päästövähennyskeinoista sekä toimista, joilla Suomesta tehdään puhtaan energian suurvalta.
Kokoomusedustajat: THL:n leikkaukset laaturekistereihin olisivat vakava virhe3.12.2025 17:01:16 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajat Maaret Castrén, Mia Laiho, Sari Sarkomaa, Oskari Valtola ja Ville Väyrynen pitävät vakavana virheenä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suunnitelmaa vähentää terveydenhuollon laaturekistereiden ylläpidon määrärahoja.
Kokoomuksen Wallinheimo: Perintöverotus kevenee – helpotus monelle suomalaiselle3.12.2025 14:58:26 EET | Tiedote
Eduskunta hyväksyi tänään merkittävät helpotukset perintö- ja lahjaverotukseen. Perintöveron alaraja nousee ensi vuoden alusta 30 000 euroon ja lahjaveron 7 500 euroon. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kuvaa uudistusta pitkään odotetuksi korjaukseksi, joka tekee perintötilanteista vihdoin kohtuullisempia tavallisille suomalaisille.
Kokoomuksen Partanen: SDP sortuu jälleen populismiin – hallituksen uudistukset toimivat ja työmarkkinoilla on kasvua2.12.2025 17:52:47 EET | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen jatkaa tuttuun tapaan synkistelylinjaa, jossa valikoiduilla luvuilla luodaan kuva hallituksen epäonnistumisesta ja unohdetaan kokonaan oma politiikka ja sen seuraukset. Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Karoliina Partasen näkökulmasta kyse on selkeästä populismista.
Kokoomuksen Jukkola: Hallitus perustaa kansallisen salmonellarahaston turvaamaan suomalaisen sianlihan salmonellavapauden myös tulevaisuudessa2.12.2025 14:14:09 EET | Tiedote
Lakiesitys sika-alan salmonellavahinkorahastosta lähti lausuntokierrokselle perjantaina 28.11.2025. Rahastosta maksettaisiin sikayrittäjille korvauksia salmonellatartuntojen hävittämisestä aiheutuneista kustannuksista. Rahaston avulla turvattaisiin Suomessa myytävän sianlihan salmonellavapaus myös jatkossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme