Muutoksia Telia Finlandin johdossa

Telia Finlandin teknologiajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Teet Tiisvelt. Hän siirtyy Telia Finlandiin Virosta, jossa hän on toiminut Telia Estonian CIO:na vuodesta 2024 ja aiemmin useissa liiketoiminnan ja transformaation tehtävissä Telialla. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2026.

”Olen iloinen Teetin liittymisestä tiimiimme ja uuteen rooliin Telia Finlandissa. Strategiamme edellyttää tulevina vuosina uusien teknologioiden rakentamista verkoissa ja isoja panostuksia IT-alueen uudistamiseen. Teet tuo mukanaan mittavasti kokemusta IT- ja infrastruktuurialueiden johtamisesta sekä strategian toteutuksesta”, sanoo Telia Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand.

“Odotan innolla siirtymistä Telia Finlandiin ja uuden yksikön rakentamista yksikön osaavien ihmisten kanssa. Olen vakuuttunut, että pystymme yhdessä kehittämään teknologiatoimintoja entistä asiakaslähtöisemmäksi ja tehokkaammaksi”, sanoo Teet Tiisvelt.

Panostukset kriittisiin operaatioihin jatkuvat

Telia Finlandiin on myös perustettu toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva yksikkö, jonka vastuulla on kehittää ja testata innovatiivisia ICT-kyvykkyyksiä kriittisten kansallisten operaatioiden tueksi. Uuden yksikön johtoon on nimitetty Jari Collin.

”’Uuden yksikön taustalla on Suomen Nato-jäsenyyden synnyttämä tarve kehittää ja integroida kaksoiskäyttöteknologiaa osaksi liittokunnan operointia. Jari Collinin panos Infrastruktuuriyksikön vetäjänä on ollut merkittävä, ja luotan siihen, että Jarin johdolla roolimme puolustussektorilla vahvistuu entisestään”, Holger Haljand sanoo.

Jari Collinin kuva