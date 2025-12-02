Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asukkaat saavat tietoa Suomi.fi-viesteistä kotiin kannettuna
Päijäthämäläiset saavat paperipostina kotiinsa tietoa Suomi.fi-viesteistä. Joka toiselle Suomi.fi-viestit ovat uusi, sähköinen viestintäkanava. Tammikuussa viranomaisten kuten Verohallinnon, Kelan ja hyvinvointialueiden, viestintä siirtyy ensisijaisesti Suomi.fi-viestit kanavalle. Muutos tarkoittaa, että samasta asiasta ei enää asiakkaalle tule perinteistä paperista kirjettä postilaatikkoon.
Siirtymä koskee henkilöitä, jotka asioivat jonkin viranomaisen kanssa sähköisesti. Muutos ei siis koske henkilöitä, jotka eivät kirjaudu vahvalla tunnistautumisella mihinkään viranomaispalveluun. Lisäksi edunvalvonnassa olevat ja alaikäiset saavat edelleen postinsa paperisina kuten tähänkin asti.
- Muutos on varsin iso päijäthämäläisten kannalta ja myös meidän hyvinvointialueemme kannalta. Viranomaisina olemme pian muuttuvan lainsäädännön mukaan velvollisia lähettämään tiedoksiannot asukkaille sähköisesti Suomi.fi:n kautta. Olemme varautuneet tähän muutokseen jo pitkin vuotta. Siksi muun muassa kutsut ja ohjeet tutkimuksiin olemme lähettäneet jo pidemmän aikaa sähköisesti, kertoo ICT-partner Jarkko Kuisma.
Muutos on olennainen osa valtiovarainministeriön Digi ensin -hanketta. Palvelua ylläpitää ja myös kansalaisille neuvoja ja ohjeistusta tarjoaa Digi- ja väestötietovirasto. Kansalaisia asiassa palvelee valtakunnallinen digituen neuvontanumero 0295 000 maanantaista perjantaihin kello 9-15.
Valtakunnallisesti viranomaispostin siirtymisellä sähköiseksi tavoitellaan noin 40 miljoonan euron säästöjä. Hyvinvointialueella säästöpotentiaali on yli 300 000 euroa.
Tietoa asukkaille myös muista hyvinvointialueen palveluista
Muina asioina hyvinvointialueen lähettämässä, koteihin saapuvassa lehtisessä ovat sote-keskusten yhteydenoton uudistuminen tammikuussa ja silmäklinikan palvelujen muutto Lahden keskustan Trion toimipisteestä Päijät-Hämeen keskussairaalaan 12. joulukuuta alkaen.
Lehtisessä ovat esillä myös Päijät-Sote-sovelluksen ominaisuudet ja käyttäjämäärän 100 000:n ylitys, hyvinvointialueen sivuilla asukkaita palveleva chatbot eli AI-asiakaspalvelija sekä Päijät-Hämeen keskussairaalan tekonivelleikkausten erinomaiset hoitotulokset.
Lehtistä jaetaan kaikkiaan 118 000 kappaletta päijäthämäläiskoteihin. Lisäksi lehtinen tulee luettavaksi hyvinvointialueen sivuille paijatha.fi ja somekanaville.
Yhteyshenkilöt
Jarkko Kuismaict-partnerPuh:044 482 5250
Ismo Rautiainentoimialajohtaja, tukipalvelutPuh:044 729 7982
Liitteet
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
