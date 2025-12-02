Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asukkaat saavat tietoa Suomi.fi-viesteistä kotiin kannettuna

Siirtymä koskee henkilöitä, jotka asioivat jonkin viranomaisen kanssa sähköisesti. Muutos ei siis koske henkilöitä, jotka eivät kirjaudu vahvalla tunnistautumisella mihinkään viranomaispalveluun. Lisäksi edunvalvonnassa olevat ja alaikäiset saavat edelleen postinsa paperisina kuten tähänkin asti.



- Muutos on varsin iso päijäthämäläisten kannalta ja myös meidän hyvinvointialueemme kannalta. Viranomaisina olemme pian muuttuvan lainsäädännön mukaan velvollisia lähettämään tiedoksiannot asukkaille sähköisesti Suomi.fi:n kautta. Olemme varautuneet tähän muutokseen jo pitkin vuotta. Siksi muun muassa kutsut ja ohjeet tutkimuksiin olemme lähettäneet jo pidemmän aikaa sähköisesti, kertoo ICT-partner Jarkko Kuisma.



Muutos on olennainen osa valtiovarainministeriön Digi ensin -hanketta. Palvelua ylläpitää ja myös kansalaisille neuvoja ja ohjeistusta tarjoaa Digi- ja väestötietovirasto. Kansalaisia asiassa palvelee valtakunnallinen digituen neuvontanumero 0295 000 maanantaista perjantaihin kello 9-15.



Valtakunnallisesti viranomaispostin siirtymisellä sähköiseksi tavoitellaan noin 40 miljoonan euron säästöjä. Hyvinvointialueella säästöpotentiaali on yli 300 000 euroa.



Tietoa asukkaille myös muista hyvinvointialueen palveluista



Muina asioina hyvinvointialueen lähettämässä, koteihin saapuvassa lehtisessä ovat sote-keskusten yhteydenoton uudistuminen tammikuussa ja silmäklinikan palvelujen muutto Lahden keskustan Trion toimipisteestä Päijät-Hämeen keskussairaalaan 12. joulukuuta alkaen.



Lehtisessä ovat esillä myös Päijät-Sote-sovelluksen ominaisuudet ja käyttäjämäärän 100 000:n ylitys, hyvinvointialueen sivuilla asukkaita palveleva chatbot eli AI-asiakaspalvelija sekä Päijät-Hämeen keskussairaalan tekonivelleikkausten erinomaiset hoitotulokset.



Lehtistä jaetaan kaikkiaan 118 000 kappaletta päijäthämäläiskoteihin. Lisäksi lehtinen tulee luettavaksi hyvinvointialueen sivuille paijatha.fi ja somekanaville.