Akava ja AKY – Akavalaiset yrittäjät korostavat vakautta ja ennakoitavuutta yrittäjien eläkejärjestelmän kehittämisessä

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) selvityshenkilön Jukka Rantalan raportti yrittäjien eläkejärjestelmän (YEL) kehittämisestä on julkaistu tänään 5.12.2025. Selvityksen tarkoituksena on ollut arvioida erityisesti ratkaisuja, joilla yrittäjän eläkemaksun ja eläkkeen perustana olevan työtulon määrittämistä kehitettäisiin. Hallitus ei ole vielä tehnyt linjauksia jatkovalmistelusta.

– Pitkäjänteisyys on työeläkepolitiikan keskeinen periaate. Työeläkejärjestelmän kehittämisen on oltava vakaata ja ennakoitavaa. Viime vuosina YEL-työtulon määrittelystä on tehty useita päätöksiä, minkä vuoksi mahdollisten tulevien uudistusten valmistelu on tehtävä erityisen huolellisesti, toteaa Akavan työeläke- ja sosiaalivakuutusasioiden päällikkö Katri Ojala.

– Mahdollisten uudistusten pitää perustua laajoihin ja kattaviin vaikutusarvioihin, jotta yrittäjät ja veronmaksajat voivat luottaa siihen, että järjestelmää kehitetään pitkäjänteisesti ja harkiten eikä toistuvilla korjauksilla, Ojala jatkaa.

– Kireässä julkisen talouden tilanteessa korostuu, että veronmaksajien taakka yrittäjien eläkkeistä on otettava YEL-järjestelmän kehittämistä arvioitaessa tarkasti huomioon. Muutosvaihtoehtojen vaikutukset pitää arvioida kokonaisuutena, ja järjestelmän kehittämisen tulisi tapahtua julkisen talouden kannalta kestävällä tavalla, Ojala sanoo.

– Lisäksi yrittäjänä ja työntekijänä tehtävän työn pitää olla kustannuksiltaan mahdollisimman samanhintaista. Työn tekemisen muoto ei saa aiheuttaa perusteetonta eroa sosiaalivakuuttamisen näkökulmasta eikä vakuuttaminen saa ohjata työmarkkinoiden rakenteita väärällä tavalla, Ojala huomauttaa.

– Yrittäjien eläkkeiden pitää olla aidosti riittäviä ja varmistaa, että yrittäjätkin voivat luottaa kohtuulliseen toimeentuloon työuransa päätyttyä. YEL-järjestelmän perustehtävä on tarjota yrittäjille toimiva ja uskottava eläketurva – tästä ei pidä tinkiä. Järjestelmän on oltava ennakoitava ja vakaa yrittäjien kannalta. Yrittäjien luottamusta eläkejärjestelmäänsä pitää vahvistaa, painottaa AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n puheenjohtaja Timo Saranpää.

