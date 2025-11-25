Yrittäjät: YEL-uudistuksen pitää vahvistaa yrittäjyyttä – alarajaa ylös ja lisää vapautta

Suomen Yrittäjät haluaa lisätä yrittäjien vapautta päättää eläke- ja sosiaaliturvastaan pakollisen YEL-vakuuttamisen alarajan yläpuolella. ”Pakollisen vakuuttamisen alarajaa on nostettava, jotta usein ahtaalla olevien, pientä yrittäjätyötä tekevien asema helpottuu. Nykyinen, usein mielivaltaisia ehdotuksia tarjoava työtulolaskuri pitää haudata. Osinkoja ei pidä sotkea YEL-maksuun ja yrittäjällä pitää olla vapaus valita, millä mallilla hän määrittää työpanoksensa arvoa”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.