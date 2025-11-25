Yrittäjät: YEL-uudistuksen pitää vahvistaa yrittäjyyttä – alarajaa ylös ja lisää vapautta
Suomen Yrittäjät haluaa lisätä yrittäjien vapautta päättää eläke- ja sosiaaliturvastaan pakollisen YEL-vakuuttamisen alarajan yläpuolella. ”Pakollisen vakuuttamisen alarajaa on nostettava, jotta usein ahtaalla olevien, pientä yrittäjätyötä tekevien asema helpottuu. Nykyinen, usein mielivaltaisia ehdotuksia tarjoava työtulolaskuri pitää haudata. Osinkoja ei pidä sotkea YEL-maksuun ja yrittäjällä pitää olla vapaus valita, millä mallilla hän määrittää työpanoksensa arvoa”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Selvityshenkilö Jukka Rantala luovutti tänään ministeri Sanni Grahn-Laasoselle yrittäjien eläkelain uudistamista käsittelevän selvityksensä. Suomen Yrittäjät kiittää selvityshenkilö Jukka Rantalaa selvityksestä, mutta katsoo, ettei se voi olla sellaisenaan jatkovalmistelun perustana.
”Raportin ehdotukset nostaisivat laajasti – jopa sadoilla miljoonilla euroilla – yrittäjien eläkemaksuja ja vaikeuttaisivat yrittäjyyttä, mikä ei edistä kasvua. Yrittäjien eläkejärjestelmä kaipaa uudistusta, joka vahvistaa yrittämisen edellytyksiä eikä heikennä niitä”, Pentikäinen sanoo.
“Ministeri Grahn-Laasosen johtopäätös Rantalan esityksen vaikutuksista on oikea. Ehdotus ei vahvistaisi yrittäjyyttä”, Pentikäinen lisää.
Yrittäjät on vaatinut, että selvitystyössä tulee perusteellisesti kartoittaa nykytilan ongelmia sekä vaihtoehtoja ja uskottavia kehittämisehdotuksia niiden ratkaisemiseksi.
”Vaikutusarviot jäävät puutteellisiksi. Selvitys ei sisällä ollenkaan käyttäytymisvaikutusten arviointia tai vaikutusarviointia muun kuin eläkejärjestelmän näkökulmasta”, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg harmittelee.
Yrittäjille lisää valinnanvapautta
Yrittäjät korostaa, että YEL-uudistuksen tulee lisätä valinnanvapautta. Yrittäjät esittää, että pakollisen alarajan yläpuolella yrittäjällä tulee olla mahdollisuus valita, perustuuko vakuuttaminen nykyiseen työtulomalliin vai niin sanottuun todellisten tulojen malliin, jossa eläkemaksun taso katsotaan esimerkiksi tulorekisteristä.
”Yrittäjien tilanteet vaihtelevat, siksi järjestelmän pitää joustaa. Työtulomalli sopii monille, mutta ei sovi kaikille nykymuodossaan”, Pentikäinen sanoo.
Osinkoja ei saa millään tavalla ottaa YEL-maksujen perusteeksi, koska ne ovat pääoman tuottoa. Eläkkeen pitää perustua palkansaajilla ja yrittäjillä työpanoksen arvoon.
“Kiitämme ministeri Grahn-Laasosta selkeästä linjauksesta siitä, ettei osinkoja oteta YEL-maksun perusteeksi”, Rytkönen-Sandberg sanoo.
Työtulolaskuri pitää kuopata
“Eläkeyhtiöiden usein mielivaltaisia esityksiä antava työtulolaskuri pitää kuopata tai vähintään rakentaa uusi apuväline työtulon määrittämiseen”, Rytkönen-Sandberg edellyttää.
Rantala esittää selvityksessä myös vaihtoehtoja YEL-rahastoinnin käynnistämiseksi.
“Rahastoinnin sisällyttäminen YEL-järjestelmään on pitkällä aikavälillä tärkeä keino pienentää valtion osuutta yrittäjien eläkkeistä. Työtä eri vaihtoehtojen kartoittamiseksi pitää jatkaa. Lisäksi eläkejärjestelmän tehostaminen on keskeinen keino laskea eläkemaksuja ja pienentää yrittäjien eläkejärjestelmän alijäämää”, Rytkönen-Sandberg toteaa.
