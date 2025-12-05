Kela/FPA

Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen paluu työmatkalta Brysselistä keskeytyi

5.12.2025 15:00:41 EET | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi)

Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen paluumatka Brysselistä Helsinkiin on keskeytynyt. Kela selvittää tarkempaa tilannekuvaa.

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen oli työmatkalla Brysselissä tiistaista 2.12. alkaen, mutta hänen paluumatkansa perjantaina 5.12. on keskeytynyt. Tällä hetkellä Lehtonen on edelleen Brysselissä.

Tarkempaa tapahtumien kulkua selvitetään Kelassa, ja Kela tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa tilannekuvan tarkentamiseksi.

– Selvitämme nyt tarkemmin, mistä on kyse. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä arvioimme lisätietojen pohjalta, kertoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas.

Tämänhetkisen tiedon mukaan aiemmin tiedotettu Lasse Lehtosen poissaolo jatkuu sunnuntaihin 7.12., ja tänä aikana hänen sijaisenaan toimii johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Kelan toiminta jatkuu normaalisti, eikä tilanteella ole vaikutusta Kelan päivittäiseen työhön tai palveluihin.

Tiedotetta päivitetty 5.12. klo 15.28: Tiedotteessa oli väärä viikonpäivä. Tiedotteessa luki ensin "torstaina 5.12.". 

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye