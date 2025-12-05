Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen paluu työmatkalta Brysselistä keskeytyi
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen paluumatka Brysselistä Helsinkiin on keskeytynyt. Kela selvittää tarkempaa tilannekuvaa.
Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen oli työmatkalla Brysselissä tiistaista 2.12. alkaen, mutta hänen paluumatkansa perjantaina 5.12. on keskeytynyt. Tällä hetkellä Lehtonen on edelleen Brysselissä.
Tarkempaa tapahtumien kulkua selvitetään Kelassa, ja Kela tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa tilannekuvan tarkentamiseksi.
– Selvitämme nyt tarkemmin, mistä on kyse. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä arvioimme lisätietojen pohjalta, kertoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas.
Tämänhetkisen tiedon mukaan aiemmin tiedotettu Lasse Lehtosen poissaolo jatkuu sunnuntaihin 7.12., ja tänä aikana hänen sijaisenaan toimii johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Kelan toiminta jatkuu normaalisti, eikä tilanteella ole vaikutusta Kelan päivittäiseen työhön tai palveluihin.
Tiedotetta päivitetty 5.12. klo 15.28: Tiedotteessa oli väärä viikonpäivä. Tiedotteessa luki ensin "torstaina 5.12.".
Yhteyshenkilöt
Vertti KiukasKelan hallituksen puheenjohtajaPuh:040 592 4287vertti.kiukas@soste.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Tillfällig fördröjning i leveranserna av FPA-kort5.12.2025 12:45:18 EET | Pressmeddelande
På grund av byte av kortleverantör uppstår en tillfällig försening i leveransen av FPA-kort i mitten av december. Leveranserna fortsätter så snart som möjligt efter förseningen.
Kela-korttien toimituksiin tulossa lyhyt viive5.12.2025 12:45:18 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kela-korttien toimittamisessa on tilapäinen katkos korttien toimittajan vaihtumisen vuoksi. Katkos ajoittuu joulukuun puoliväliin, ja toimitukset jatkuvat normaalisti mahdollisimman pian sen jälkeen.
Kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmåner syns i årets slutfakturor – fakturorna för oktober och november är ovanligt stora4.12.2025 15:49:17 EET | Pressmeddelande
Kommunerna har från början av 2025 deltagit i finansieringen av arbetslöshetsförmåner i större utsträckning än tidigare. Fakturorna för årets slut är större än tidigare månader eftersom betalningar från årets början faktureras i efterhand.
Kuntien rahoitusvastuu työttömyystuissa näkyy loppuvuoden laskuissa – lokakuun ja marraskuun laskut ovat poikkeuksellisen suuria4.12.2025 15:49:17 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kunnat ovat osallistuneet vuoden 2025 alusta työttömyystukien rahoitukseen aiempaa laajemmin. Loppuvuoden laskut ovat aiempia kuukausia suurempia, koska alkuvuoden maksuja laskutetaan jälkikäteen.
Ändringar i underhållsstödets och underhållsbidragets belopp 20264.12.2025 09:04:35 EET | Pressmeddelande
Underhållsstödet och underhållsbidraget sänks i början av nästa år i på grund av förändringarna i levnadskostnadsindexet. Den underhållsskyldiga måste själv se till att underhållsbidraget betalas till rätt belopp.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme