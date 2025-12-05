Vihreiden Hopsu vaatii: Tavion kehitysyhteistyön järjestörahoitusta koskevan päätöksen laillisuus tulee tarkistaa
Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu paheksuu kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Tavion päätöstä leikata järjestöjen avustuksia ilman perustetta.
Tavion kerrotaan tehneen Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Saskin rahoitukseen lähes 40 prosentin kertaleikkauksen. Ministerin päätös vähentää avustusta yli 6 miljoonaa euroa enemmän kuin virkamiesten alkuperäisessä esityksessä oli. Hopsu pitää päätöstä ja Saskin avustukseen kohdistunutta leikkausta selvästi poliittisena.
– On kestämätöntä, että ministeri muuttaa hakemusten ja kriteeristön pohjalta laadittua, virkamiesten perusteltua esitystä ilman selkeää syytä ja vielä näin radikaalisti. Nyt tämä näyttää siltä, että perussuomalaiskokoomuslainen hallitus leikkaa ay-liikettä lähellä olevalta toimijalta, koska taho ei miellytä, Hopsu toteaa.
– Järjestötoimijoiden tulee voida luottaa päätösten taustalla olevan puolueeton ja perusteellinen valmistelu, joka perustuu etukäteen julkaistuihin arviointikriteereihin. Poikkeamisille tulee olla selkeä peruste ja tässäkin tilanteessa tulee turvata eri toimijoiden yhdenvertainen kohtelu, mitä hallintolaki vaatii. SASK:n avustusleikkauksen laillisuus pitäisi tarkistaa, Hopsu jatkaa.
Hopsun mukaan avoimuus päätöksenteossa on erityisen tärkeää silloin, kun jaetaan valtionavustuksia. Hän muistuttaa, että ministerillä on aina myös hallinnollinen vastuu johtamassaan ministeriössä. Siihen lukeutuu myös yhdenvertaiseen kohteluun ja hallinnon avoimuuteen sitoutuminen.
– Hallituksen hurjat kehitysyhteistyön rahoituksen leikkaukset ovat tähän asti osuneet pääasiassa muuhun kuin kotimaisten kansalaisjärjestöjen tekemään työhön. Suomalaisten järjestöjen työ on ollut tuloksellista ja tulosten seuraamista pitää jatkaa ja tämä aiempi vaikuttava toiminta huomioida aina uusia rahoituksia jaettaessa.
– Hallitus haluaa löyhentää yritysten vastuullisuutta myös EU-tasolla. Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun se haluaa kuitenkin vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä kehittyvien maiden kanssa juuri kaupan kautta. Tähän painopisteeseen tulisi rinnalle kytkeä vahvasti yritysvastuun kehittyminen ja työntekijöiden oikeuksien vahvistuminen. Se olisi suomalaistenkin yritysten etu. Tällä saralla SASK on asiantunteva järjestö, jonka työstä on hyviä tuloksia, Hopsu kuvaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
