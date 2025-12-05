Vasemmistoliitto

Linnan juhlat: Kansanedustaja Hanna Sarkkisen puku sisältää leikkauspolitiikan vastaisen viestin

6.12.2025 13:44:52 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen osallistuu tänään Linnan juhliin puvussa, jonka on suunnitellut taiteen maisteriopintoja Lapin yliopistossa suorittava muotisuunnittelijaopiskelija Sanna Hautamäki Kokkolasta.

Hautamäki suunnitteli Orpon hallituksen leikkauksia vastustavan puvun, jossa leikkauspolitiikan vastainen viesti näkyy puvun leikkauksessa pitkittäissaumoina ja kahden erilaisen värin kontrastina.

−Tänään itsenäisyyspäivänä juhlimme rakasta kotimaatamme, vapautta ja itsenäisyyttä. Sotien jälkeisen Suomen vahvuus on ollut tasa-arvo ja vähäinen eriarvoisuus. Köyhiltä leikkaaminen syö yhteiskuntamme vahvuuksina ja yhtenäisyyttä. Suomi voi olla vahva vain, jos pidämme huolta myös heikoimmista, Sarkkinen sanoo.

