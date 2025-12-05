Sofia Virta astelee Linnaan puvussa, joka lähettää tärkeän viestin: “Olen valmis ottamaan iskut vastaan ja jatkamaan taistelua”

Virta kertoo olevansa huolissaan siitä, kuinka vihapuhe, naisviha ja naisvihamieliset asenteet ovat ottaneet tilaa julkisessa keskustelussa. Asullaan Virta haluaakin lähettää viestin siitä, että vihapuheelle ei voi antaa periksi. Tätä kuvastaa Virran yllä nähtävän iltapuvun hopeinen, panssaria muistuttava korsetti.

– Olen lähtenyt politiikkaan, koska haluan puolustaa heitä, jotka eivät saa omaan ääntään kuuluviin tässä yhteiskunnassa. Oli kyse sitten lapsista, vähemmistöistä tai naisista ja tytöistä. Kohtaan työssäni paljon vihaa, jopa uhkailua. Minä kuitenkin pystyn ottamaan ne iskut vastaan ja jatkan taistelua tärkeiden asioiden puolesta, jotta jonkun minua haavoittuvammassa asiassa ei tarvitse, Virta toteaa.

– Minua voi yrittää lyödä vaikka kuinka kovaa, enkä kaadu, Virta lupaa.

Asullaan Virta haluaa myös ravistella sitä kapeaa lokeroa, johon naispoliitikkojen ja naisjohtajien oletetaan mahtuvan.

– Edelleen naispoliitikkojen ja naisjohtajien oletetaan pukeutuvan, käyttäytyvän ja puhuvan tietyllä tavalla. Se ei kuitenkaan ole enää tätä päivää. Sukupuolesta riippumatta ihmisiä ei tule arvottaa sen mukaan, miltä he näyttävät tai mitä heillä on yllään, eikä ulkonäkö kerro mitään siitä kuinka pätevä ihminen on johtamaan maata, yritystä tai vaikka puoluetta, Virta näpäyttää.

Virran yllä nähtävä iltapuku, kuten myös hänen Kalevala-merkkiset korvakorunsa, ovat peräisin Robes Rental -vaatevuokrauspalvelun valikoimasta. Virran mukaan asun vuokraamisella halutaan muistuttaa siitä, ettei aina tarvitse ostaa uutta. Myös tasavallan presidentin puoliso, Suzanne Innes-Stubb pukeutui Linnassa vuosi sitten samasta yrityksestä vuokrattuihin koruihin.

– On upeaa, että krääsätalouden aikakaudella Suomeen nousee myös yrityksiä, joiden toiminta perustuu vaatteiden ja asusteiden uudelleenkäyttöön ja kiertotalouteen. Etenkin iltapukuja käytetään vain hyvin harvoin, jolloin vuokraaminen on vain ja ainoastaan järkevää ja vaatteen käyttöikää pidentävää, Virta iloitsee.

– Lisäksi ajassa, jossa hallitus on ajanut ihmisiä ja perheitä ahtaalle, voivat tämän tyyliset palvelut mahdollistaa laadukkaan juhlapukeutumisen useammalle, kun koko kuukauden palkkaa ei tarvitse investoida yhteen iltapukuun. Olen ylpeä, että voin näyttää esimerkkiä siitä, että toisen vanha on aina uutta jollekin toiselle, Virta jatkaa.

Virran asun viimeistelevät mustat hansikkaat ja korkokengät sekä hopeinen laukku. Virran kampauksesta vastaa Laura Aaltonen ja meikistä Emilia Westman.