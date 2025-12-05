Kela/FPA

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen toipumassa terveysongelmista

7.12.2025 10:54:58 EET | Kela/FPA | Tiedote

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on sairaalahoidossa Brysselissä. Lehtonen on toipumassa ja palaa Suomeen lähiaikoina.

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on sairaalahoidossa Brysselissä. Hänet otettiin hoitoon fyysisten terveysongelmien vuoksi perjantaina 5.12.

Lähiomaisten mukaan Lehtonen on toipumassa ja palaa Suomeen lähiaikoina, terveydenhuollon ammattilaisten suositteleman aikataulun mukaisesti. Kela ja lähiomaiset toivovat Lehtoselle toipumisrauhan tilanteessa.

Pääjohtajan poissaolon aikana hänen sijaisenaan toimii johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Tilanteella ei ole vaikutusta Kelan päivittäiseen toimintaan tai palveluihin.

