Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen toipumassa terveysongelmista
Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on sairaalahoidossa Brysselissä. Lehtonen on toipumassa ja palaa Suomeen lähiaikoina.
Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on sairaalahoidossa Brysselissä. Hänet otettiin hoitoon fyysisten terveysongelmien vuoksi perjantaina 5.12.
Lähiomaisten mukaan Lehtonen on toipumassa ja palaa Suomeen lähiaikoina, terveydenhuollon ammattilaisten suositteleman aikataulun mukaisesti. Kela ja lähiomaiset toivovat Lehtoselle toipumisrauhan tilanteessa.
Pääjohtajan poissaolon aikana hänen sijaisenaan toimii johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Tilanteella ei ole vaikutusta Kelan päivittäiseen toimintaan tai palveluihin.
Lisätietoa medialle
Lehtonen ei ole käytettävissä median haastatteluihin toipumisensa aikana. Kela tiedottaa, kun asiasta on uutta kerrottavaa. Kelan viestintä ja mediapuhelin palvelevat normaalisti arkisin klo 9–16, puh. 020 634 7745, viestinta@kela.fi.
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
FPA:s generaldirektör Lasse Lehtonens hemkomst från arbetsresan i Bryssel avbröts5.12.2025 15:00:41 EET | Pressmeddelande
FPA:s generaldirektör Lasse Lehtonens återresa från Bryssel till Helsingfors har avbrutits. FPA utreder situationen närmare.
Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen paluu työmatkalta Brysselistä keskeytyi5.12.2025 15:00:41 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen paluumatka Brysselistä Helsinkiin on keskeytynyt. Kela selvittää tarkempaa tilannekuvaa.
Tillfällig fördröjning i leveranserna av FPA-kort5.12.2025 12:45:18 EET | Pressmeddelande
På grund av byte av kortleverantör uppstår en tillfällig försening i leveransen av FPA-kort i mitten av december. Leveranserna fortsätter så snart som möjligt efter förseningen.
Kela-korttien toimituksiin tulossa lyhyt viive5.12.2025 12:45:18 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kela-korttien toimittamisessa on tilapäinen katkos korttien toimittajan vaihtumisen vuoksi. Katkos ajoittuu joulukuun puoliväliin, ja toimitukset jatkuvat normaalisti mahdollisimman pian sen jälkeen.
Kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmåner syns i årets slutfakturor – fakturorna för oktober och november är ovanligt stora4.12.2025 15:49:17 EET | Pressmeddelande
Kommunerna har från början av 2025 deltagit i finansieringen av arbetslöshetsförmåner i större utsträckning än tidigare. Fakturorna för årets slut är större än tidigare månader eftersom betalningar från årets början faktureras i efterhand.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme