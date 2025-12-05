Tilastokeskus

Mobiilipaikannusdata paljastaa: Suomen jouluisin kunta on Pelkosenniemi, Helsinki hännänhuippuna

11.12.2025 09:02:50 EET | Tilastokeskus | Tiedote

Jaa

Kun verrataan joulupäivänä paikalla olevaa väkimäärää arjen perustasoon, suurimmat kasvut nähdään Lapin kunnissa. Sen kertovat Tilastokeskuksen perinteiset kunnittaiset joulukertoimet, jotka on päivitetty vuoden 2024 tiedoilla.

”Kolmessa kunnassa kerroin on yli kahden, eli niissä on jouluna yli kaksinkertaisesti väkeä tavanomaiseen verrattuna. Pelkosenniemen kerroin on ponnahtanut 2,58:aan, kertoimet Kolarissa (2,41) ja Kittilässä (2,32) taas palanneet uomiinsa viime vuoden pudotuksen jälkeen”, kirjoittaa kehittämispäällikkö Pasi Piela Tilastokeskuksen Tieto&trendit-verkkolehden blogissa.

Myös Etelä-Savo on joulukerrointen perusteella suosittua joulunviettoaluetta. Suurimmat kaupungit taas menettävät reilusti väestöään joulukunnille ja osin ulkomaille, Piela arvioi.

”Helsingin joulukerroin on koko maan matalin ja enää 0,77. Toisin sanoen pääkaupungin jouluväki on 23 prosenttia pienempi kuin perusväestö”, Piela toteaa.

Laskenta perustuu kotimaisten liittymien mobiilipaikannusdataan Manner-Suomessa ja sen ovat tehneet Piela sekä Tilastokeskuksen yliaktuaari Ossi Nurmi. Tuloksista ja menetelmästä kerrotaan tarkemmin blogissa. Joulukertoimet julkaistiin nyt viidettä kertaa.

Avainsanat

joulumatkailujoulukerroinkunnatjoulumatkailu

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI

Vaihde 029 551 1000

https://www.tilastokeskus.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye