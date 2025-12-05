Mobiilipaikannusdata paljastaa: Suomen jouluisin kunta on Pelkosenniemi, Helsinki hännänhuippuna

Työttömyys nousee yhä – osa-aikaisten työllisten määrä ennätystasolla 25.11.2025 08:02:08 EET | Tiedote

15–74-vuotiaita työttömiä oli lokakuussa 48 000 enemmän kuin vuosi sitten. Toisaalta myös työllisiä oli 25 000 enemmän. Työvoimaa eli työllisiä ja työttömiä yhteensä olikin poikkeuksellisen paljon.