Mobiilipaikannusdata paljastaa: Suomen jouluisin kunta on Pelkosenniemi, Helsinki hännänhuippuna
Kun verrataan joulupäivänä paikalla olevaa väkimäärää arjen perustasoon, suurimmat kasvut nähdään Lapin kunnissa. Sen kertovat Tilastokeskuksen perinteiset kunnittaiset joulukertoimet, jotka on päivitetty vuoden 2024 tiedoilla.
”Kolmessa kunnassa kerroin on yli kahden, eli niissä on jouluna yli kaksinkertaisesti väkeä tavanomaiseen verrattuna. Pelkosenniemen kerroin on ponnahtanut 2,58:aan, kertoimet Kolarissa (2,41) ja Kittilässä (2,32) taas palanneet uomiinsa viime vuoden pudotuksen jälkeen”, kirjoittaa kehittämispäällikkö Pasi Piela Tilastokeskuksen Tieto&trendit-verkkolehden blogissa.
Myös Etelä-Savo on joulukerrointen perusteella suosittua joulunviettoaluetta. Suurimmat kaupungit taas menettävät reilusti väestöään joulukunnille ja osin ulkomaille, Piela arvioi.
”Helsingin joulukerroin on koko maan matalin ja enää 0,77. Toisin sanoen pääkaupungin jouluväki on 23 prosenttia pienempi kuin perusväestö”, Piela toteaa.
Laskenta perustuu kotimaisten liittymien mobiilipaikannusdataan Manner-Suomessa ja sen ovat tehneet Piela sekä Tilastokeskuksen yliaktuaari Ossi Nurmi. Tuloksista ja menetelmästä kerrotaan tarkemmin blogissa. Joulukertoimet julkaistiin nyt viidettä kertaa.
