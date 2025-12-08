Tiedeakatemia palkitsi mikroskooppisen pienten eliöiden liikkeen tutkijan ja intohimoisen matemaattisten haasteiden ratkaisijan

Matilda Backholmin tutkimus on niin kutsuttua pehmeän aineen fysiikkaa, ja sen tavoitteena on ratkaista fysiikan ja biologian suuria haasteita. Backholmin tutkimus keskittyy fysikaalisten voimien vaikutuksiin pehmeissä, nestemäisissä ja biologisissa järjestelmissä, joita hän tarkastelee sekä kokeellisesti että teoreettisen mallinnuksen avulla.

Aalto-yliopistossa apulaisprofessorina työskentelevä Backholm on perehtynyt muun muassa mikroskooppisen pienten organismien, kuten pienten sukkulamatojen ja suolakatkarapujen liikkeeseen ja niiden siihen tarvitseviin voimiin sekä vesipisaroiden liikkumiseen vettä hylkivillä pinnoilla.

Backholmin tutkimus on lisännyt merkittävästi ymmärrystä siitä, miten pienet organismit sopeutuvat ympäristöönsä, palkintoperusteluissa todetaan. Eliöiden ja organismien liikkeiden ymmärtäminen on oleellista muun muassa tulevaisuuden biolääketieteellisiä sovelluksia kehitettäessä. Esimerkki tällaisesta on niin sanottu nieltävä kirurgia, jossa tavoitteena on kehittää erittäin pienikokoisia, nieltäviä robottiparvia, ns. mesorobottiparvia biolääketieteen apuvälineeksi.

Backholm on myös kehittänyt erittäin herkän mikropipettivoima-anturimenetelmän, jolla voidaan mitata pienen organismin viskoelastisia ominaisuuksia, liikkumisen dynamiikkaa ja vuorovaikutuksia.

FRAKTAALEJA JA GEOMETRIAA

Matemaatikko Sylvester Eriksson-Bique tutkii fraktaaleja, eli itseään toistavia geometrisiä kuvioita tai muotoja, sekä geometriaa ja analyysin perusteoriaa. Hänen tutkimuksensa erityispiirre on löytää yllättäviä yhteyksiä eri ilmiöiden välille. Nämä yhteydet johtavat uusiin menetelmiin, ja niitä käyttäen hän on yhteistyökumppaneidensa kanssa onnistunut ratkaisemaan fraktaaleihin ja geometriaan liittyviä pitkään avoinna olleita kysymyksiä, viimeisimpänä stokastiikan alan Bouleaun ja Hirschin energian kuva konjektuurin. Näitä tuloksia on julkaistu matematiikan alan johtavissa julkaisuissa.

Jyväskylän yliopistossa apulaisprofessorina toimiva Eriksson-Bique on ansioitunut niin tutkijana, opettajana kuin tiedeyhteisön jäsenenä, palkintoperusteluissa todetaan. Eriksson-Bique on ollut muun muassa pääjärjestäjänä useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä tapahtumissa.

- Olen pienestä pitäen ollut tosi kiinnostunut matemaattisista haasteista ja halunnut löytää niihin ratkaisuja. Jotta pystyy tekemään kovatasoista matematiikkaa, tarvitaan myös intohimoa, Eriksson-Bique hymyilee.

Tutkijan ja opettajan työssä Eriksson-Bique'a innostaa työn monipuolisuus.

- Olen onnekas, että olen päässyt työskentelemään tosi lahjakkaiden opiskelijoiden kanssa. Unelmani on, että näen heidän menestyvän, saavuttavan hienoja tuloksia ja löytävän ratkaisuja vaikeisiin, avoinna oleviin kysymyksiin.

Suomessa on pitkät perinteet matematiikan alalla ja meillä on paljon korkeatasoista osaamista.

- Uskallan silti väittää, että matematiikan taso on tällä hetkellä kovinta, mitä se on koskaan Suomessa ollut. On tosi innostavaa olla mukana tässä laivassa, Eriksson-Bique jatkaa.

Väisälän palkinnot jaettiin Suomalaisen Tiedeakatemian Ilta tieteelle -tilaisuudessa 8. joulukuuta Ritarihuoneella, Helsingissä.

Sylvester Eriksson-Bique

Työskentelee apulaisprofessorina Jyväskylän yliopistossa.

Väitellyt Courant Institutesta, New Yorkissa vuonna 2017.

Työskenteli jatkotutkijana University of Californiassa, Los Angelesissa vuosina 2017-2020.

Nuorten Tiedeakatemian jäsen kaudella 2022–2026.

Matilda Backholm