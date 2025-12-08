Tiedeakatemia palkitsi mikroskooppisen pienten eliöiden liikkeen tutkijan ja intohimoisen matemaattisten haasteiden ratkaisijan
Fyysikko Matilda Backholm ja matemaatikko Sylvester Eriksson-Bique saavat Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnot. Vuosittain nuorille, jo ansioituneille matemaattis-luonnontieteellisten alojen tutkijoille myönnettävät palkinnot ovat arvoltaan 15 000 euroa.
Matilda Backholmin tutkimus on niin kutsuttua pehmeän aineen fysiikkaa, ja sen tavoitteena on ratkaista fysiikan ja biologian suuria haasteita. Backholmin tutkimus keskittyy fysikaalisten voimien vaikutuksiin pehmeissä, nestemäisissä ja biologisissa järjestelmissä, joita hän tarkastelee sekä kokeellisesti että teoreettisen mallinnuksen avulla.
Aalto-yliopistossa apulaisprofessorina työskentelevä Backholm on perehtynyt muun muassa mikroskooppisen pienten organismien, kuten pienten sukkulamatojen ja suolakatkarapujen liikkeeseen ja niiden siihen tarvitseviin voimiin sekä vesipisaroiden liikkumiseen vettä hylkivillä pinnoilla.
Backholmin tutkimus on lisännyt merkittävästi ymmärrystä siitä, miten pienet organismit sopeutuvat ympäristöönsä, palkintoperusteluissa todetaan. Eliöiden ja organismien liikkeiden ymmärtäminen on oleellista muun muassa tulevaisuuden biolääketieteellisiä sovelluksia kehitettäessä. Esimerkki tällaisesta on niin sanottu nieltävä kirurgia, jossa tavoitteena on kehittää erittäin pienikokoisia, nieltäviä robottiparvia, ns. mesorobottiparvia biolääketieteen apuvälineeksi.
Backholm on myös kehittänyt erittäin herkän mikropipettivoima-anturimenetelmän, jolla voidaan mitata pienen organismin viskoelastisia ominaisuuksia, liikkumisen dynamiikkaa ja vuorovaikutuksia.
FRAKTAALEJA JA GEOMETRIAA
Matemaatikko Sylvester Eriksson-Bique tutkii fraktaaleja, eli itseään toistavia geometrisiä kuvioita tai muotoja, sekä geometriaa ja analyysin perusteoriaa. Hänen tutkimuksensa erityispiirre on löytää yllättäviä yhteyksiä eri ilmiöiden välille. Nämä yhteydet johtavat uusiin menetelmiin, ja niitä käyttäen hän on yhteistyökumppaneidensa kanssa onnistunut ratkaisemaan fraktaaleihin ja geometriaan liittyviä pitkään avoinna olleita kysymyksiä, viimeisimpänä stokastiikan alan Bouleaun ja Hirschin energian kuva konjektuurin. Näitä tuloksia on julkaistu matematiikan alan johtavissa julkaisuissa.
Jyväskylän yliopistossa apulaisprofessorina toimiva Eriksson-Bique on ansioitunut niin tutkijana, opettajana kuin tiedeyhteisön jäsenenä, palkintoperusteluissa todetaan. Eriksson-Bique on ollut muun muassa pääjärjestäjänä useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä tapahtumissa.
- Olen pienestä pitäen ollut tosi kiinnostunut matemaattisista haasteista ja halunnut löytää niihin ratkaisuja. Jotta pystyy tekemään kovatasoista matematiikkaa, tarvitaan myös intohimoa, Eriksson-Bique hymyilee.
Tutkijan ja opettajan työssä Eriksson-Bique'a innostaa työn monipuolisuus.
- Olen onnekas, että olen päässyt työskentelemään tosi lahjakkaiden opiskelijoiden kanssa. Unelmani on, että näen heidän menestyvän, saavuttavan hienoja tuloksia ja löytävän ratkaisuja vaikeisiin, avoinna oleviin kysymyksiin.
Suomessa on pitkät perinteet matematiikan alalla ja meillä on paljon korkeatasoista osaamista.
- Uskallan silti väittää, että matematiikan taso on tällä hetkellä kovinta, mitä se on koskaan Suomessa ollut. On tosi innostavaa olla mukana tässä laivassa, Eriksson-Bique jatkaa.
Väisälän palkinnot jaettiin Suomalaisen Tiedeakatemian Ilta tieteelle -tilaisuudessa 8. joulukuuta Ritarihuoneella, Helsingissä.
Sylvester Eriksson-Bique
- Työskentelee apulaisprofessorina Jyväskylän yliopistossa.
- Väitellyt Courant Institutesta, New Yorkissa vuonna 2017.
- Työskenteli jatkotutkijana University of Californiassa, Los Angelesissa vuosina 2017-2020.
- Nuorten Tiedeakatemian jäsen kaudella 2022–2026.
Matilda Backholm
- Työskentelee apulaisprofessorina Aalto-yliopistossa.
- Suorittanut tohtorintutkinnon fysiikassa McMasterin yliopistossa Kanadassa 2015.
- Työskennellyt Suomen Akatemian postdoc-tutkijana professori Robin Rasin pehmeän aineen ja kostumisen tutkimusryhmässä Aalto-yliopistossa.
- Nuorten Tiedeakatemian alumnijäsen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Irina HaltsonenViestintäpäällikköSuomalainen TiedeakatemiaPuh:+358 50 587 6527irina.haltsonen@acadsci.fi
Pekka AulapääsihteeriSuomalainen TiedeakatemiaPuh:040 7030 952pekka.aula@acadsci.fi
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalainen Tiedeakatemia ry
Syövän diagnostiikan ja arktisen kasvukauden tutkimusta, sekä vaikka mitä muuta – Tiedeakatemia jakoi lähes 1,8 miljoonaa euroa apurahoja8.12.2025 19:59:34 EET | Tiedote
Suomalainen Tiedeakatemia on jakanut lähes 1,8 miljoonaa euroa apurahoina matemaattis-luonnontieteelliseen tutkimukseen. Apurahan sai 81 tutkijaa ja apurahoja myönnettiin erityisesti alkuvaiheessa oleville väitöskirjatutkijoille.
Viestinnän professori Esa Väliverronen palkittiin työstään tieteen puolestapuhujana10.11.2025 17:33:11 EET | Tiedote
Professori Esa Väliverronen saa Suomalaisen Tiedeakatemian myöntämän Pro Scientia – Tieteen puolesta -palkinnon pitkäjänteisestä, näkyvästä ja vaikuttavasta työstään tieteen puolestapuhujana. Hän on johdonmukaisesti ja rohkeasti edistänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa niin tutkijana, julkisena keskustelijana, opettajana kuin tiedepoliittisena kommentoijana, palkintoperusteluissa todetaan.
Lähes 700 000 euroa humanistiseen tutkimukseen Suomalaiselta Tiedeakatemialta21.10.2025 11:53:50 EEST | Tiedote
Suomalainen Tiedeakatemia jakoi lokakuussa lähes 700 0000 euroa humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Apurahoilla kartoitetaan muun muassa koulukiusaamisen vaikutuksia aivoihin, Suomen kuvaa turkkilaisessa mediassa NATO-jäsenyysprosessin aikana sekä tekoälyn ja robottien mahdollisuuksia oppimisen tukena.
Suomalaisen Tiedeakatemian Eino Jutikkalan historiapalkinto tutkimuksen uudistajalle, emeritaprofessori Irma Sulkuselle20.10.2025 19:53:33 EEST | Tiedote
Pitkän ja ansiokkaan uran Helsingin ja Tampereen yliopistoissa tehnyt Irma Sulkunen on tinkimätön ja syvällinen nais- ja sukupuolihistorian tutkimuksen pioneeri, Suomalainen Tiedeakatemia toteaa palkintoperusteluissaan. Professori Sulkunen tunnetaan myös useiden merkkihenkilöiden elämäkertojen kirjoittajana.
Suomalaisen Tiedeakatemian humanistipalkinto kulutustutkija Eliisa Kylkilahdelle20.10.2025 19:51:00 EEST | Tiedote
Yliopistonlehtori Eliisa Kylkilahden tutkimustyössä yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla kuluttajatutkimus, liiketaloustiede ja kestävyystieteet, mikä on avannut uusia näkökulmia yhteiskunnallisten muutosten ymmärtämiseen. Kylkilahden tutkimusta on hyödynnetty laajasti ja se on muun muassa vaikuttanut asumis- ja ilmastopolitiikan valmisteluun, Suomalainen Tiedeakatemia toteaa palkintoperusteluissaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme