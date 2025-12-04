Asukkailta pyydetään kommentteja Pikkolan puistoalueen yleissuunnittelua varten
Kangasalan Pikkolan puistoalueen yleissuunnittelu on käynnissä. Asukkaiden näkemyksiä viheralueen käytöstä ja puiston kehittämisestä kartoitetaan kyselyllä 8.12.-21.12.2025.
Pikkolan puistoalue sijaitsee Finnentien ja Lahdentien väliin sijoittuvalla viheralueella. Puisto on näkyvällä paikalla Kangasalan sisääntulotien tuntumassa ja se on suosittu virkistysreitti keskustan ja Pikkolan asuinalueen välillä. Reitiltä voi myös liittyä Kirkkojärven luontopolulle.
Yleissuunnitteluvaiheen tarkoitus on kehittää alueen viihtyisyyttä puistomaisempaan suuntaan kasvillisuuden, näkymien rajaamisen ja hulevesien hallinnan keinoin. Mahdolliset toiminnalliset alueet esitetään aluevarauksina. Hulevesiä voidaan esimerkiksi kerätä hallitusti kosteikkoihin tai lampiin, jolloin ympäröivä alue pysyy kuivempana ja mahdollistaa käytettävyydeltään paremman puistoalueen tai toiminnallisen käytön. Kasvillisuuden lisääminen esimerkiksi puukujanteilla ja pensasistutuksilla tekee näkymistä vaihtelevia ja lisää viihtyisyyttä.
Puiston sijainti koulujen ja urheilupaikkojen läheisyydessä tekee alueesta tärkeän osan arjen virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia sekä tarjoaa hyvän mahdollisuuden toiminnallisten alueiden sijoittamiselle. Alue on olosuhteiltaan haastava kostean maaperän ja valtatien läheisyyden vuoksi. Liikennemelu aiheuttaa osaltaan rajoitteita toiminnoille, jolloin esimerkiksi leikkipuiston sijoitus alueelle ei ole mahdollinen.
Asukkaiden näkemyksiä alueen suunnitteluun kerätään kyselyllä, joka on avoinna 8.12.-21.12.2025. Kyselyssä tiedustellaan toiveita puistoalueen kehittämiseen, ja siinä voi ottaa kantaa uudistuvan puiston tunnelmaan, kasvillisuuteen, toimintoihin ja yleiseen ilmeeseen.
Asukkailla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida suunnitelmaluonnoksia nähtävillä oloaikana alkuvuodesta 2026.
Lopullinen yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2026. Suunnittelukonsulttina työssä toimii AFRY Finland Oy.
Kyselyyn Pikkolan puistoalueen suunnittelusta
Kyselylinkki löytyy myös verkkosivujen Osallistu ja vaikuta -sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Samuli Lehti, kaupunginpuutarhuri
Puh. 050 550 9079, samuli.lehti@kangasala.fi
Kuvat
