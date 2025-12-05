STTK:n hallitus: Leikkaukset SASK:n toimintaan vaarantavat työelämän perusoikeuksien edistämisen

Ammattiyhdistysliiketaustaisen kehitysyhteistyöjärjestö SASK:n valtionavusta on ilmoitettu leikattavan noin 40 prosenttia. Poliittinen vastuu päätöksestä on ministeri Ville Taviolla (perus.), joka toimi vastoin virkahenkilöstön esitystä.

STTK:n hallitus pitää rajua leikkausta täysin epäoikeudenmukaisena ja monin tavoin haitallisena.

- SASK:n hankkeilla on yhteistyössä muiden eurooppalaisen palkansaajajärjestöjen kanssa parannettu työntekijöiden asemaa ja perusoikeuksia monissa kehittyvissä maissa. Aikana, jolloin globaaleja pelisääntöjä koetellaan ja kehittyvien talouksien merkitys nousee, leikkauksilla on haitallinen vaikutus paitsi tärkeälle työlle työelämän perusoikeuksien puolesta, myös Suomen maineelle, puheenjohtaja Antti Palola toteaa.

STTK:n hallituksen mielestä ministerin päätös sivuuttaa virkahenkilöstön perusteltu esitys on viesti puhtaasta AY-vihamielisyydestä.

- Siihen on nykyisen hallituksen aikana ollut tottuminen, mutta sitä on mahdoton ymmärtää, saati hyväksyä, Palola sanoo.

SASK:n työ ja valtionapuhakemus ovat vastanneet täysin rahoittajan asettamia vaatimuksia. Ministerin päätöksestä kertoo paljon se, että rahoitusesityksen esitellyt virkahenkilö ulkoministeriöstä on jättänyt asiaan eriävän mielipiteen. Esittelijä on katsonut, että avustukset SASK:lle tulisi myöntää rahoitusesityksen mukaisesti.

Valtionavustuslain nojalla myönnettävän avustuksen harkinnanvaraisuudesta huolimatta hakijoiden on virkahenkilöiden mukaan voitava luottaa siihen, että hakemusten käsittelyssä noudatetaan arviointiperusteita, jotka valtionapuviranomainen on hakuilmoituksessa ilmoittanut.

- Näin ei SASK:n kohdalla ole tapahtunut. Poliittinen ohjaus on tässä päätöksessä ollut poikkeuksellisen räikeää ja rapauttaa luottamusta järjestöjen tasaveroiseen ja lainmukaiseen kohteluun.

STTK:n hallitus korostaa, että työelämän perusoikeuksien edistäminen on suomalaisten yritysten ja työntekijöiden etu.

- SASK on tehnyt tätä työtä pitkään ja on saanut kiitosta tuloksekkaasta ja kustannustehokkaasta työstään. Järjestön työ on erittäin tärkeää kehittyvien maiden merkityksen noustessa globaalisti, Antti Palola sanoo.