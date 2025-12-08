Syövän diagnostiikan ja arktisen kasvukauden tutkimusta, sekä vaikka mitä muuta – Tiedeakatemia jakoi lähes 1,8 miljoonaa euroa apurahoja
Suomalainen Tiedeakatemia on jakanut lähes 1,8 miljoonaa euroa apurahoina matemaattis-luonnontieteelliseen tutkimukseen. Apurahan sai 81 tutkijaa ja apurahoja myönnettiin erityisesti alkuvaiheessa oleville väitöskirjatutkijoille.
Apurahoilla tutkitaan muun muassa syövän diagnostiikan kehittämistä tekoälyn avulla, sudenkorentojen lämmönsäätelyä ja arkisten kasvien kasvukautta. Myönnetyt apurahat kattavat laajalti matemaattis-luonnontieteellisten tieteiden kenttää.
- Tiedeakatemialla on ilo tukea nuoria tutkijoita, joiden työ avaa uusia näkökulmia mitä kiinnostavimpiin aiheisiin", sanoo Tiedeakatemian pääsihteeri Pekka Aula.
Apurahansaajat työskentelevät yhdeksässä suomalaisessa yliopistossa ja tutkimuslaitoksessa: Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Ilmatieteen laitoksella, Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Oulun yliopistossa, Tampereen yliopistossa, Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa.
Apurahat myönnettiin Tiedeakatemian hallinnoimasta Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta. Professori Vilho Väisälän vuonna 1963 tekemästä lahjoituksesta alkunsa saanut rahasto jakaa apurahoja matemaattis-luonnontieteellisille aloille tohtoriopintoihin sekä lyhytaikaisiin tutkimusvierailuihin ulkomailla. Erityisesti rahasto tukee matematiikan, fysiikan, meteorologian, geofysiikan ja astronomian aloilla tehtävää tutkimusta.
Lista kaikista apurahansaajista on luettavissa Tiedeakatemian verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Irina HaltsonenViestintäpäällikköSuomalainen TiedeakatemiaPuh:+358 50 587 6527irina.haltsonen@acadsci.fi
Pekka AulapääsihteeriSuomalainen TiedeakatemiaPuh:040 7030 952pekka.aula@acadsci.fi
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.
