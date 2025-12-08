Suomalainen Tiedeakatemia ry

Syövän diagnostiikan ja arktisen kasvukauden tutkimusta, sekä vaikka mitä muuta – Tiedeakatemia jakoi lähes 1,8 miljoonaa euroa apurahoja

8.12.2025 19:59:34 EET | Suomalainen Tiedeakatemia ry | Tiedote

Suomalainen Tiedeakatemia on jakanut lähes 1,8 miljoonaa euroa apurahoina matemaattis-luonnontieteelliseen tutkimukseen. Apurahan sai 81 tutkijaa ja apurahoja myönnettiin erityisesti alkuvaiheessa oleville väitöskirjatutkijoille.

Väisälän apurahan saaneet ryhmäkuvassa
Väisälän apurahoja jaettiin lähes 1,8 miljoonalla eurolla. Kuva: Suomalainen Tiedeakatemia

Apurahoilla tutkitaan muun muassa syövän diagnostiikan kehittämistä tekoälyn avulla, sudenkorentojen lämmönsäätelyä ja arkisten kasvien kasvukautta. Myönnetyt apurahat kattavat laajalti matemaattis-luonnontieteellisten tieteiden kenttää.

- Tiedeakatemialla on ilo tukea nuoria tutkijoita, joiden työ avaa uusia näkökulmia mitä kiinnostavimpiin aiheisiin", sanoo Tiedeakatemian pääsihteeri Pekka Aula.

Apurahansaajat työskentelevät yhdeksässä suomalaisessa yliopistossa ja tutkimuslaitoksessa: Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Ilmatieteen laitoksella, Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Oulun yliopistossa, Tampereen yliopistossa, Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa.

Apurahat myönnettiin Tiedeakatemian hallinnoimasta Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta. Professori Vilho Väisälän vuonna 1963 tekemästä lahjoituksesta alkunsa saanut rahasto jakaa apurahoja matemaattis-luonnontieteellisille aloille tohtoriopintoihin sekä lyhytaikaisiin tutkimusvierailuihin ulkomailla. Erityisesti rahasto tukee matematiikan, fysiikan, meteorologian, geofysiikan ja astronomian aloilla tehtävää tutkimusta.

Lista kaikista apurahansaajista on luettavissa Tiedeakatemian verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt

Suomalainen Tiedeakatemia

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.

