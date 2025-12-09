Oululainen 6G-tutkimus on ällistyttävän laajaa: kaksoiskäyttöteknologioita, palkittuja tutkimuksia, terveysinnovaatioita, tuhansia julkaisuja ja satoja kumppanuuksia
Maailman ensimmäisenä 6G-tutkimuskokonaisuutena jo vuonna 2018 aloittanut Oulun yliopiston 6G-lippulaiva julkaisee uusimpia tuloksiaan ja yhteistyökumppanuuksiaan jo yhdennessätoista 6G Waves -lehdessään. Kyseessä on yleistajuisesti kirjoitettu julkaisu langattoman tietoliikenteen tutkimuksesta ja uuden teknologian sovellusmahdollisuuksista.
”Uusin 6G Waves esittelee viimeisimmät saavutuksemme. Lehti tarjoaa kattavan katsauksen ohjelman alusta lähtien käynnistettyihin hankkeisiin, näkemyksiä nykytilanteesta sekä tulevaisuuden suunnan, kun mennään kohti seuraavaa vuosikymmentä ja seuraavaa mobiiliteknologiasukupolvea”, kertoo professori Ari Pouttu, 6G Flagshipin johtaja.
Keskeiset nostot 6G Waves -lehdestä:
- 6G-testikeskus: Ainutlaatuinen maailmanluokan testausympäristö Oulun yliopistossa, osa NATO DIANA -verkostoa, mahdollistaa monipuolisen testaamisen kaksoiskäyttöteknologioita kehittäville yrityksille.
- Teollisuusyhteistyö: Esimerkiksi Bittium ja Keysight ovat vahvistaneet 6G-testikeskusta ja Oulun yliopiston oman 5/6G-testiverkon kyvykkyyttä lahjoittamalla mittauslaitteistoa ja viestintäjärjestelmiä.
- Tutkimuksen huippuosaaminen: SUPERIOT-, 6G XR- ja 6GSandbox -hankkeet sijoittuivat EU:n kymmenen parhaan 6G-innovaation joukkoon! AI-RAN-tutkimus voitti Innovation Challenge -palkinnon ja moni muukin päättynyt tai päättyvä projekti on kerännyt kansainvälistä huomiota.
- Terveysinnovaatiot: 6GESS-tutkijat kehittävät puettavan elektroniikan teknologiaa. Lisäksi olemme mukana Hola 5G Oulu -hankkeen kautta olleet luomassa Euroopan ensimmäistä yksityistä 5G-sairaalaverkkoa Ouluun.
- Globaali johtajuus, haluttu kumppanuus: 6G Flagship on yksi Delhi Declaration -julistuksen allekirjoittaja, edistäen turvallista ja kestävää 6G-kehitystä maailmanlaajuisesti. Tämä on yksi esimerkki lukuisista kumppanuuksista, jotka lehdessä esitellään.
”6G-testikeskuksessamme asiakkailla on pääsy maailmanluokan mittakaavassa harvinaisiin radiotaajuuksien mittauslaitteisiin, ja kaikki 6G-teknologian kehittämiseen liittyvät mittaukset ja testaus voidaan suorittaa yhdessä paikassa. Käytössä olevat radiotaajuudet, suuria antenniryhmiä hyödyntävä radioteknologia sekä operatiivinen testiverkko mahdollistavat tutkimuksen, jota ei voi muualla tehdä. Haluamme osaltamme varmistaa, että Suomi pysyy langattoman teknologian eturintamassa”, Pouttu toteaa ja jatkaa ylpeänä:
”Yli 500 tutkijaa työskentelee 6G-teknologian parissa. Tutkimus on jaettu neljään strategiseen kokonaisuuteen. 6G Flagshipin vaikutus on globaali; Kumppanuuksia on yli 240 Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Australiassa. Vuodesta 2018 lähtien 6G Flagshipissa on tehty yhteistyötä 457 yrityksen kanssa, tutkijat ovat tuottaneet yli 2200 vertaisarvioitua julkaisua yhteistyössä yritysten kanssa ja olemme julkaisseet 15 white paperia, vahvistaen näin Suomen ja erityisesti Oulun asemaa langattoman tutkimuksen globaalina johtajana sekä haluttuna kumppanina."
Korkean teknologian keskuksena ja vahvana ICT-osaajien keskittymänä Oulu tarjoaa ihanteelliset tutkimusympäristöt innovaatioiden syntymiselle. Oululaiset tutkijat isännöivät ensi keväänä merkittäviä tapahtumia, kuten EuCNC & 6G Summit 2026 ja Nordic Conference on Digital Health and Wireless Solutions Oulun toimiessa vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkina.
