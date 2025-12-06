Vihreiden Jenni Pitko tyrmää hallituspuolueiden harjoittaman kähminnän metsästyslain käsittelyssä:“Mikä ihmeen vimma on päästä ampumaan saukkoja?”

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä metsästyslain muuttamiseksi. Ilta-Sanomien julkaisemien tietojen mukaan valiokuntakäsittelyn kuluessa hallituspuolueet ovat alkaneet omin päin sorvata lakiin suden kiintiömetsästyksen lisäksi myös pykäliä karhun, ilveksen ja saukon metsästyksen helpottamiseksi. Pitko pitää hallituspuolueiden toimintaa käsittämättömänä.

– Käsillä lienee tämän hallituskauden arvottomin näytelmä. Ensin hallitus tuo eduskuntaan täysin vaillinaisen esityksen, joka saa rajut rukkaset lainsäädännön arviointineuvostolta. Sitten valiokuntakäsittelyä ryhdytään runnomaan pikavauhtia, ja lopuksi alkaa omien pykälien sorvaaminen, vastoin kaikkia hyvän lainvalmistelun ja päätöksenteon tapoja. Täytyy ihmetellä, että eikö pääministeri saa omiaan kuriin ja noudattamaan jotain hyviä lainvalmistelun tapoja vai onko tällä kaikella Petteri Orpon siunaus, Pitko jyrähtää.

IS:n tiedot kertovat myös, että asiaa on ajettu vastoin virkamiesten antamia neuvoja. Karhu, ilves ja saukko ovat EU:n luontodirektiivissä tiukemmin suojeltuja lajeja kuin susi, ja lainsäädäntömuutoksia voidaan siksi epäillä EU-oikeuden vastaisiksi.

Pitko kyseenalaistaa hallituspuolueiden edustajien toiminnan lain käsittelyssä.

– On täysin poikkeuksellista, että näin merkittäviä muutoksia lakiesitykseen tehdään ilman virkavalmistelua, asiantuntijakuulemisia tai vastuuministeriön tukea. Herää kysymys siitä, miksi esitystä ei laadittu ministeriössä, vaan muutokset suhmuroidaan valiokunnassa läpi, Pitko puuskahtaa.

– Näin selvästi EU-lainsäädännön kannalta herkkä asia pitäisi kyllä valmistella aivan eri tavalla. Nyt hallituspuolueet viis veisaavat mistään toimintatavoista vain salliakseen metsästyksen. Jo suden osalta esitetty metsästyksen helpottaminen on erittäin kyseenalaista luonnonsuojelun näkökulmasta, karhun, ilveksen ja saukon osalta räikeä ristiriita on myös olemassa, Pitko jatkaa.

Pitko myös ihmettelee suuresti vimmaa, jolla uusia eläimiä halutaan lisätä metsästettävien listaan.

– Esitys on pelkästään suden metsästyksen osalta täysin kestämätön. Lisäksi ilveksen metsästystä on vaikeaa perustella, sillä ilveksen aiheuttamat haitat ovat kannan kokoon suhteutettuna hyvin maltilliset. Ja mikä ihmeen vimma on päästä ampumaan saukkoja, joista hyvin harvalla suomalaisella on mitään pahaa sanottavaa?, Pitko kysyy.