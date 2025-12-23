Tammikuussa Kulttuurikulmassa Tuula Sipilän visuaalista runoutta
Tuula Sipilän visuaalista runoutta Aviadorin Kulttuurikulmassa (Liisankatu 19, Helsinki) 2.1.– 30.1.2026
On sana, merkki ja muoto. Jana, linja ja viiva. Asetut kohtaamaan kuvan ja tekstin, niiden koodeja ja kuvioita kuin kaikuja. Näet, koet ja kuulet.
Visuaalinen runo on sukellus leikkiin, joka kiertyy kuvioiksi ja venyttää kielen mahdollisuuksia. Syntyy tekstitaidetta, jossa kirjoitus ei aina ole luettavaa, mutta välittää muita merkityksiä. Runoa ja sen syvyyksiä.
Tuula Sipilä on helsinkiläinen kirjoittaja ja taiteilija, jonka töitä on ollut esillä mm. digitaalisen runouden verkkosivustoilla sekä näyttelyissä Suomessa ja Virossa. Hän on julkaissut runokokoelmat Biopsia (ntamo 2015), Vakuumi (Kulttuurivihkot 2021) ja tms. (Kulttuurivihkot 2024) sekä lastenkirjan Kuvitellaan, Pikku Kontiainen (Enostone 2026). Lastenkirja Seitsemän päivää lammella ilmestyy kesällä 2026 Aviadorin kustantamana.
Teosten koko 17x17cm, digital print. Kaikki työt ovat myynnissä, halutessaan ne voi saada heti mukaansa. Maksu taiteilijalle MobilePaylla. Näyttelyyn pääsee tutustumaan vapaasti liikkeen aukioloaikoina: ma–pe klo 11–18 ja la klo 10–15. Tervetuloa!
Lisätietoja:
Tuula Sipilä, puh. 0505537102, tuula.sipila@sanasta.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus
Tapani Baggen rikosnovellikokoelmasta uusi painos23.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Tammikuussa 2025 ensi kertaa ilmestynyt Savunsininen juna on saanut toisen painoksensa.
Odotetun Faust-näytelmäklassikon toisen osan uusi suomennos vihdoin saatavilla22.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Johann Wolfgang von Goethen näytelmä Faust II on julkaistu Aviadorin kustantamana. Runonäytelmän toisessa osassa Faust ja Mefisto matkaavat ristiin rastiin halki ajan ja historian. Kaverukset keksivät paperirahan, pelastavat keisarikunnan ja todistavat keinotekoisen elämän syntymää. Faust etsii antiikin Kreikasta suurta rakkauttaan, tarujen kaunista Helenaa. Hän elää pitkän, aktiivisen ja tuotteliaan elämän, mutta Mefisto häälyy kaiken menestyksen takana. Faust poistuu maailmasta rikkaana miehenä. Faust-tragedian toinen osa on vanhan Goethen pääteos. Hän aloitti sen kirjoittamisen vuonna 1825, teos valmistui vuonna 1831. Goethen tahdosta Faust II julkaistiin vasta hänen kuolemansa jälkeen, loppuvuodesta 1832. Lauri Siparin uusi suomennos herättää eloon Faustin runon ja draaman, tragedian, komedian, romanssin, ironian, satiirin, farssin, filosofian… kaikkea on. VON GOETHE, JOHANN WOLFGANG : Faust II 320 sivua ISBN 9789523814004 Ilmestymisaika: Joulukuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuv
Olli-Pekka Tuomisalon tietokirja sukeltaa suomalaisen klassisen orkesterimusiikin historiaan22.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Olli-Pekka Tuomisalon tietokirja Varhaiset sinfoniaorkesterimme on julkaistu Aviadorin kustantamana. Suomessa esitetyn ja suomalaisten soittajien esittämän klassisen orkesterimusiikin historia on paljon vanhempi kuin vaikkapa suomalaisuuden perikuvana pidetyn Sibeliuksen tuotanto. Traditio syntyi jo Ruotsin vallan aikana ja jatkui vireänä autonomian aikana – Suomen kulloistakin asemaa naapureihinsa nähden uhmaten. Sinfonioita ja kamarimusiikkia soitettiin Turun ja Helsingin lisäksi paljon muuallakin. Olli-Pekka Tuomisalo on tehnyt suururakan kaivaessaan arkistojen kätköistä näiden orkesterien unohdetut johtajat ja muusikot – näin tehden kunniaa heidän uraauurtavalle työlleen. Aiemmin häneltä on ilmestynyt teos Näkymättömät puurtajat (Aviador Kustannus 2020), joka tekee kunniaa unohdetuille suomalaisen puhallinmusiikin pioneereille. TUOMISALO, OLLI-PEKKA : Varhaiset sinfoniaorkesterimme 373 sivua ISBN 9789523813977 Ilmestymisaika: Marraskuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haasta
Tamperelaisen Matti Pajuniemen tietoteos esittää kattavan läpileikkauksen suomalaisen progerockin historiasta – nyt jo toinen painos saatavilla22.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Virtojen kiharat esittelee yli 300 yhtyettä ja artistia seitsemältä eri vuosikymmeneltä. Monitahoinen kirjo ulottuu retrohenkisestä progesta jazzfuusioon, space rockiin, progemetalliin, elektronimusiikkiin, folkrockiin ja moderniin taidepoppiin. Mukana on lisäksi 16-sivuinen värikuvaliite.
Tanna Elon Taru Minervasta -romaani muistuttaa Kruununhaan unohdetusta historiasta9.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Taru Minervasta tarjoaa ainulaatuisen kaunokirjallisen näkökulman Helsingin kulttuurielämään 1920- ja 1930-luvuilla. Valman matkassa lukija pääsee kuin ”kyökin kautta” tutustumaan aikansa merkittäviin kulttuurivaikuttajiin, sekä historian pölyn alle hautautuneiden kustannusyhtiöiden Minervan ja Tarun perintöön Suomen 1900-luvun alkupuolen kirjallisuudelle ja kulttuurielämälle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme