Sotepe-toimialan palvelustrategia sekä Munkkivuoren ostoskeskuksen kaavaratkaisu etenevät valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategian 2026–2029 hyväksymistä. Palvelustrategiassa päätetään hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset. Palvelustrategia tukee kaupunkistrategian toteutumista ja täydentää kaupunkistrategian tavoitteita sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan yhteisillä tavoitteilla ja toimenpiteillä.

Palvelustrategiassa korostuu neljä keskeistä teemaa: palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus, talouden ja toiminnan tasapaino, osaavan henkilöstön riittävyys sekä turvallisuus ja varautuminen. Palvelustrategiaa on valmisteltu syksystä 2024 lähtien asukkaita, henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja muita sidosryhmiä kuullen.

Asia etenee kaupunginvaltuustoon.

Munkkivuoren ostoskeskuksen aluetta kehitetään

Kaupunginhallitus esittää Munkkivuoren asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Munkkivuoren ostoskeskuksen aluetta Huopalahdentien varrella. Ostoskeskusta kehitetään alueen liike- ja palvelukeskittymänä, jonka edustalle on suunnitteilla Huopalahdentien pikaraitiotien pysäkki.

Liikerakennusten korttelialueella läntinen osa sekä eteläreunan lyhtymäiset paviljonkirakennukset säilyvät suojeltuina. Ostoskeskuksen ulkoalueita kehitetään ja sisäpihalle palautetaan sen alkuperäinen selkeä luonne. Pohjoissiiven tilalle rakennetaan uusi laajempi liikerakennus pysäköintikellareineen ja Huopalahdentien läheisyyteen sijoitetaan asuinkerrostalojen korttelialue, johon on mahdollista rakentaa 10-kerroksinen asuinkerrostalo.

Asia etenee valtuustoon.

Rahoitus Siisti kesä -hankkeeseen kesäkaudelle 2026

Kaupunginhallitus päätti myöntää varat nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on vähentää puistojen, aukioiden ja kadunvarsien sekä liikunta- ja uimapaikkojen roskaisuutta palkkaamalla kesäksi nuoria kaupunkiympäristön puhtaanapitoon liittyviin tehtäviin.

Kesätyöntekijöiksi palkataan 16−20-vuotiaita nuoria sekä 15-vuotiaita peruskoulun suorittaneita nuoria. Hankkeeseen käytetään 920 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi antaa lausuntonsa Uudenmaan ELY-keskukselle Björkuddenin huvilan suojelemisesta rakennusperintölailla sekä laittaa hakemuksen Helsingin Furuvikin luonnonsuojelualueen perustamiseksi.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

