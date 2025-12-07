Kokoomuksen Kinnari: Hallitus ei ole mahdollistamassa saukon kiintiömetsästystä

Kokoomuksen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Teemu Kinnari haluaa oikoa mediassa olleet virheelliset tiedot siitä, että maa- ja metsätalousvaliokunta olisi mahdollistamassa saukon kiintiömetsästyksen.



”Valiokunta käsittelee lakiesitystä, joka mahdollistaa ensisijaisesti suden kiintiömetsästyksen. Saukon kiintiömetsästystä ei olla missään nimessä mahdollistamassa”, Kinnari sanoo.



”Vuodetussa mietintöluonnoksessa on virheellisesti maininta saukon kiintiömetsästyksestä. Virheellinen maininta saukosta poistetaan heti tiistain 9.12. kokouksessa. Valiokunta ei ole missään vaiheessa käynyt minkäänlaista keskustelua saukon metsästyksestä, eikä saukon metsästäminen olisi valiokunnan tahdon tai hallitusohjelman mukaista”, Kinnari päättää.



