Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Kinnari: Hallitus ei ole mahdollistamassa saukon kiintiömetsästystä

8.12.2025 21:17:21 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Mediassa on levinnyt virheellistä tietoa siitä, että maa- ja metsätalousvaliokunta olisi metsästyslakia käsittelevässä mietinnössään mahdollistamassa myös saukon kiintiömetsästyksen.

Teemu Kinnari. Kuvaaja: Kimmo Falck.
Teemu Kinnari. Kuvaaja: Kimmo Falck.

Kokoomuksen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Teemu Kinnari haluaa oikoa mediassa olleet virheelliset tiedot siitä, että maa- ja metsätalousvaliokunta olisi mahdollistamassa saukon kiintiömetsästyksen.

”Valiokunta käsittelee lakiesitystä, joka mahdollistaa ensisijaisesti suden kiintiömetsästyksen. Saukon kiintiömetsästystä ei olla missään nimessä mahdollistamassa”, Kinnari sanoo.

”Vuodetussa mietintöluonnoksessa on virheellisesti maininta saukon kiintiömetsästyksestä. Virheellinen maininta saukosta poistetaan heti tiistain 9.12. kokouksessa. Valiokunta ei ole missään vaiheessa käynyt minkäänlaista keskustelua saukon metsästyksestä, eikä saukon metsästäminen olisi valiokunnan tahdon tai hallitusohjelman mukaista”, Kinnari päättää. 

Avainsanat

EduskuntaKokoomusmetsästysmaa- ja metsätalousvaliokuntasaukko

Yhteyshenkilöt

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye