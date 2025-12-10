Isät pitäneet puolitoista kuukautta pidempiä itsenäisiä perhevapaita uudistuksen jälkeen – alueelliset erot merkittäviä

Vuoden 2022 perhevapaauudistus on lisännyt isien osallistumista pienten lasten hoivaan, ilmenee Kelan tutkijoiden tarkastelusta. Erityisesti on kasvanut niiden isien osuus, jotka käyttävät vanhempainvapaata eri aikaan kuin äiti. Tämä kertoo isien lisääntyneestä hoivavastuusta ja perhevapaiden jakautumisesta aiempaa tasaisemmin vanhempien kesken.

Isät ovat käyttäneet vanhempainvapaita perhevapaauudistuksen jälkeen eri aikaan kuin äiti keskimäärin 79 päivää eli noin kolme kuukautta. Ennen uudistusta vastaava aika oli 39 päivää eli noin puolitoista kuukautta.

Uudistuksen jälkeen 73 prosenttia isistä käytti vapaita eri aikaan äidin kanssa. Ennen uudistusta vastaava osuus oli 57 prosenttia. Niiden isien osuus, jotka eivät käytä lainkaan vanhempainvapaita, on pienentynyt 19 prosentista 15 prosenttiin. Samaan aikaan äidin kanssa vapaita käyttäneiden isien osuus ei muuttunut merkittävästi.

– Perhevapaauudistus näyttää onnistuneen tavoitteessaan lisätä isien osallistumista lasten hoivaan. Isät käyttävät nyt aiempaa useammin ja pidempään vanhempainvapaata ilman, että äiti on samaan aikaan vapaalla, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen.

Alueelliset erot isien itsenäisessä vapaiden käytössä suuria

Isien osuudessa vanhempainvapaiden käytöstä ylipäänsä ei ole suuria alueellisia eroja. Sen sijaan isien itsenäisessä vanhempainvapaiden käytössä erot alueiden välillä ovat merkittäviä.

Yleisintä itsenäinen vapaiden käyttö oli Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella, jossa lähes neljä viidestä (79 %) isästä käytti vanhempainvapaata eri aikaan kuin äiti. Harvinaisinta se oli Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, jossa vastaava osuus oli kaksi kolmesta (66 %) isästä.

Myös äidille perhevapaita luovuttaneet isät osallistuvat enemmän

Yleisin tapa jakaa vanhempainvapaat on edelleen se, että äiti käyttää suurimman osan vapaista. Vain neljä prosenttia syys–joulukuussa 2022 syntyneiden vanhemmista jakoi vapaat täysin tasan, ja kolme neljästä isästä luovutti kaikki luovutettavissa olevat 63 päivää äidille.

Tästä huolimatta myös ne isät, jotka luovuttivat kaikki mahdolliset vapaat, käyttivät vapaita keskimäärin selvästi aiempaa enemmän. Kaikki luovutettavissa olevat päivät äidille luovuttaneet isät käyttivät keskimäärin 68 päivää eli noin 2,5 kuukautta vanhempainvapaita.

– On rohkaisevaa nähdä, että isät käyttävät perhevapaita aiempaa enemmän myös silloin, kun he ovat luovuttaneet osan päivistään äidille. Uudistus on onnistunut kannustamaan isiä monenlaisissa perheissä jäämään kotiin pienen lapsen kanssa, sanoo Kelan erikoistutkija Miia Saarikallio-Torp.

Perhevapaauudistuksessa vanhempainvapaat jaettiin tasan

Perhevapaauudistus muutti vanhempainvapaiden rakennetta niin, että molemmille vanhemmille on tarjolla 160 arkipäivää vanhempainvapaata, josta 63 päivää voi luovuttaa toiselle vanhemmalle. Lisäksi synnyttävälle vanhemmalle on tarjolla 40 päivää raskausrahaa. Vanhemmat voivat käyttää 18 vanhempainrahapäivää samanaikaisesti.

Ensimmäinen uudistuksen piiriin tullut lapsikohortti ovat syys–joulukuussa 2022 syntyneet lapset, joiden vanhempien perhevapaiden käyttöä voidaan nyt tarkastella kokonaisuudessaan.