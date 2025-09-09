Suomessa syntynyt rituaali haastaa maailman jalkapalloväen ympäristötalkoisiin – viesti kulkee MM-kisoihin asti
Suomesta liikkeelle lähtenyt Fair Play Peace Circle on maailman ensimmäinen rituaali, joka yhdistää jalkapallon, ilmastokasvatuksen ja rauhantyön. Ensi keväänä käynnistyvä kampanja haastaa jopa jalkapallon MM-kisat mukaan yhteisiin ympäristötalkoisiin.
Rituaalissa nuoret muodostavat kentän keskiympyrään perinteisen rauhansymbolin. Ytimessä on puuntaimi, jota ympäröivät sydän, ymmärrys ja toiminta – tasapainossa toisiinsa nähden.
Rituaali huipentuu, kun puuntaimi nostetaan keskipisteessä ylös kuin voittajan pokaali – muistutus luonnon merkityksestä ja yhteisestä vastuusta.
Reilu peli kaikille
Mika Vanhanen, maailmalle leviävän Peace Circle® Networkin perustaja, korostaa rituaalin ajankohtaisuutta.
“Tässä ajassa tarvitsemme uusia tapoja tehdä toivo näkyväksi. Fair Play Peace Circle muistuttaa, että reilu peli kuuluu sekä jalkapallolle että luonnolle. Se on ele yhteenkuuluvuudesta ja kestävämmästä tulevaisuudesta – siitä, mitä voimme saada aikaan yhdessä. Mikä olisi parempi kanava levittämään rauhan, reilun pelin ja ympäristövastuun sanomaa kuin maailman suosituin urheilulaji? Rituaali muuttaa vastuun välittömiksi teoiksi ja antaa toivolle fyysisen muodon”, Vanhanen sanoo.
Earth Cup -kampanja käynnistyy keväällä
Peace Circle® Network käynnistää huhti–toukokuussa 2026 Earth Cup -kampanjan, jossa Fair Play Peace Circle® -rituaali toteutetaan kymmenissä maissa ja liitetään konkreettiseen ympäristötekoon.
Kampanja kutsuu kouluja, nuorisoryhmiä ja jalkapalloseuroja kaikkialla maailmassa toteuttamaan rituaalin ennen pelejä ja istuttamaan “reilun pelin puita” yhteistyössä verkoston kanssa.
Rituaaliin ja puiden istuttamiseen kannustava kampanja käynnistyy suomalaisista jalkapalloseuroista, kouluista ja Suomen Palloliitosta. Viesti viedään myös jalkapallon MM-turnaukseen.
Mallisuoritus maailmalle Joensuun keskuskentältä
Alkusysäyksen kampanjalle antavat Joensuun lyseon lukion IB-linja (International Baccalaureate Diploma Programme, kansainvälinen ylioppilastutkinto), liperiläinen jalkapalloseura Ylämyllyn Yllätys sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.
Niiden ja Joensuun kaupungin yhteistyönä on syntynyt Joensuun keskusurheilukentällä kuvattu mallivideo, joka näyttää rituaalin käytännön toteutuksen.
"IB-ohjelmien tavoitteena on kasvattaa nuoria, jotka tunnistavat yhteisen ihmisyytemme ja vastuumme maapallosta – ja toimivat paremman ja rauhanomaisemman maailman puolesta. Opiskelijat suhtautuvat toisiin empaattisesti ja kunnioittavasti ja pyrkivät teoillaan vaikuttamaan myönteisesti sekä ihmisiin että ympäröivään maailmaan”, sanoo Joensuun Lyseon lukion apulaisrehtori Sari Manninen.
Maailman ensimmäinen rauhan teemaan liittyvä 3D-veistos
Mallivideon yhteydessä toteutettiin myös digitaalinen 3D-veistos uutta Gaussian Splatting -tekniikkaa käyttäen. Videon tavoin myös 3D-veistos visualisoi rituaalia.
Menetelmässä kuvamateriaali muutetaan kolmiulotteiseksi pistepilveksi, joka tallentaa osallistujien muodostaman muodon ja liikkeen tarkasti. Uutta tekniikka on viime vuosina käytetty tyypillisesti tutkimuksessa ja visuaalisissa tuotannoissa.
“Joensuussa toteutettu teos on tiettävästi maailman ensimmäinen rauhan teemaan liittyvä 3D-veistos, joka on tehty tällä menetelmällä”, Mika Vanhanen sanoo.
Katso Fair Play Peace Circle -mallivideo
Katso Fair Play Peace Circle 3D-veistos
Kuvia median käyttöön asiasta uutisoitaessa
Peace Circle® Network
Peace Circle® Network on Suomesta lähtenyt kansainvälinen verkosto, joka edistää rauhaa, yhteisöllisyyttä ja ympäristövastuuta ihmisten yhteisillä teoilla – kouluissa, kaupungeissa, urheilussa ja paikallisissa yhteisöissä.
