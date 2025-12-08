Vihreiden Pitko vaatii susiesitystä takaisin valmisteluun: “Jos pykäliin vahingossa livahtaa kokonainen eläin, on varmaan syytä ottaa aikalisä”

Maanantaina 8.12. median julkaisemien tietojen mukaan hallituspuolueet ovat lähteneet poikkeukselliseen sooloiluun valiokunnassa muuttamalla merkittävästi lakiesityksen sisältöä ja lisäämällä suden kiintiömetsästystä koskevaan esitykseen uusina asioina myös karhun, ilveksen ja jopa saukon metsästystä. Prosessia on viety eteenpäin vailla asiantuntijakuulemisia ja Ilta-Sanomien julkaisemien tietojen mukaan myös vastoin virkamiesten huomautuksia ongelmista EU-oikeuden suhteen.

– Hallituksen saukkomoka todistaa, että lainvalmistelu on syytä palauttaa ammattilaisten käsiin. Vetoan pääministeri Orpoon, että tällainen kaikille kiusallinen sekoilu lopetetaan ja esitykset valmistellaan ministeriössä ajan kanssa kunnolla, vaikutusarvioiden kera valmiiksi, Pitko paaluttaa.

Pitkon mukaan on erittäin kuvaavaa koko prosessin kannalta, että aivan kalkkiviivoilla mukaan pomppaa uusi laji, jota sitten asian tultua julki riennetään selittelemään vahingoksi. Lopputulos seuraa suoraan valmistelun puutteista.

– Maa- ja metsätalousvaliokunnan hallituspuolueiden toiminta uhkaa koko eduskunnan uskottavuutta. Lainvalmistelun täytyy perustua luotettavuuteen, mutta tämä valmistelu on ollut tragikoomista alusta asti, Pitko linjaa.

Pitko ei myöskään purematta niele ajatusta saukon päätymisestä vahingossa pohjiin. Saukko on ilveksen ja karhun tapaan erityistä suojelua vaativa laji ja ilmeisesti nyt on keralla yritetty saada kaikki mahdollinen metsästyksen piiriin.

– Vaikka tätä virheeksi väitetään, selvästi joku on saukon halunnut pykäläteksteishin kirjoittaa, ilmeisesti sopimatta hallituskumppaneiden kanssa. Miksi vasta julkinen paine on saanut pääministeripuolueen reagoimaan? Miksi esityksellä on niin kiire, että edes tällaiselle ilmeisten ristiriitojen havaitsemiselle ei jää aikaa? Pitko ihmettelee.