Carbon2X-hankkeen YVA-menettely on alkanut

NG Nordic Finland Oy on kehittänyt teknologiaa talteen otetun hiilidioksidin muuntamiseksi biohajoaviksi muoveiksi. Yritys suunnittelee Riihimäen laitosalueella sijaitsevan jätteenpolttolaitoksen yhteyteen hiilidioksidin talteenottoon sekä hyötykäyttöön perustuvaa tuotantolaitoskokonaisuutta. Hankekokonaisuus perustuu jätteenpolttolaitoksen savukaasujen sisältämän hiilidioksidin muuntamiseen biohajoaviksi muoveiksi, samalla hyödyntäen sähkön avulla tuotettua vetyä. Hankkeen tavoitteena on teknologian edelleen skaalaaminen teolliseen mittakaavaan sekä lopputuotteen kaupallistaminen. Hankealueen pinta-ala on enimmillään noin 7,6 hehtaaria.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja (VE):

VE0 , eli 0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.

VE1a: Uusi hiilidioksidin talteenotto- ja hyötykäyttökokonaisuus rakennetaan nykyisen Riihimäen jätteenpolttolaitoksen välittömään läheisyyteen. Uuden laitoksen toiminnot sijoittuvat kokonaisuudessaan hankealueen Riihimäen puoleiseen osaan. Hiilidioksidi otetaan talteen Voimalasta 1 ja talteenoton jälkeen savukaasut palautetaan takaisin voimalaitoksen piippuun.

VE1b: Uusi hiilidioksidin talteenotto- ja hyötykäyttökokonaisuus rakennetaan nykyisen Riihimäen jätteenpolttolaitoksen välittömään läheisyyteen. Uuden laitoksen toiminnot sijoittuvat kokonaisuudessaan hankealueen Riihimäen puoleiseen osaan. Hiilidioksidi otetaan talteen Voimalasta 1 ja talteenoton jälkeen savukaasut päästetään ulos suoraan hiilidioksidin talteenottoprosessista (absorbtiotornista).

VE2a: Uusi hiilidioksidin talteenotto- ja hyötykäyttökokonaisuus rakennetaan nykyisen Riihimäen jätteenpolttolaitoksen välittömään läheisyyteen. Uuden laitoksen toiminnot sijoittuvat osin hankealueen Riihimäen puoleiseen osaan sekä osin hankealueen Hausjärven puoleiselle osalle. Hiilidioksidi otetaan talteen Voimalasta 1 ja talteenoton jälkeen savukaasut palautetaan takaisin voimalaitoksen piippuun.

VE2b: Uusi hiilidioksidin talteenotto- ja hyötykäyttökokonaisuus rakennetaan nykyisen Riihimäen jätteenpolttolaitoksen välittömään läheisyyteen. Uuden laitoksen toiminnot sijoittuvat osin hankealueen Riihimäen puoleiseen osaan sekä osin hankealueen Hausjärven puoleiselle osalle. Hiilidioksidi otetaan talteen Voimalasta 1 ja talteenoton jälkeen savukaasut päästetään ulos suoraan hiilidioksidin talteenottoprosessista (absorbtiotornista).

YVA-ohjelma on luettavissa sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/NGNordic-Carbon2X-YVA.

YVA-ohjelman voi tutustua kuulutusaikana seuraavissa paikoissa aukioloaikojen puitteissa: Virastokeskus Veturi (Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki), Hausjärven Kunnanvirasto (Keskustie 2–4, 12100 Oitti) ja Oitin kirjasto (Sykärintori 2, 12100 Oitti).

Valtion aluehallintouudistuksen myötä ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvät tehtävät siirtyvät ELY-keskuksista valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka jatkaa tässä YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena 1.1.2026 alkaen.

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne kirjoittajan nimellä ja osoitteella varustettuna viimeistään 8.1.2026 seuraavasti:

31.12.2025 asti mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa Hämeen ELY-keskukseen osoitteeseen kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, PL 29, 15141 Lahti.

1.1.2026 alkaen mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa Lupa- ja valvontavirastoon osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Lupa- ja valvontavirasto ottaa käsittelyssään huomioon ELY-keskukselle lähetetyt mielipiteet ja lausunnot.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja kaavoitusta koskeva yhteinen yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 17.12.2025 klo 17–19 NG Nordic Finland Oy:n Riihimäen laitoksen tiloissa (Kuulojankatu 1, 11120 Riihimäki). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkossa. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta yllä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

YVA-ohjelma on toiminnanharjoittajan suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä. YVA-menettelyn tavoitteena on edistää hankkeen kannalta merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamista, arviointia ja huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa päätöksenteon perustaksi.