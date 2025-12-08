Sudenkaato on uusi romaani, joka vie lukijan rautakauden mystiikkaan
Tarinankertoja Tiitu Ranta julkaisee kauan odotetun esikoisromaaninsa "Sudenkaato". Runollisuutta ja kekseliäitä kielikuvia yhdistelevä teos on rautakauteen sijoittuva seikkailu, jossa on teemana muun muassa luonnonvoimien vaikutus ihmisiin.
Teoksesta
Sudenkaato vie lukijan aikaan, jolloin myyteillä oli suuri merkitys. Tarina kertoo niistä ja odottamattomasta ystävyydestä, mutta ennen kaikkea metsän kätkemästä salaisuudesta, joka ei päästä ketään otteestaan.
Kirjan keskiössä ovat kolme kiinnostavaa hahmoa: hyljeksitty Vella, kapinallinen Osmo ja rakkauden vuoksi tekoihin kykenevä Hirvi. Tarina kuvastaa uskollisuutta ja taistelua jonkin yksilöä suuremman asian puolesta.
Kirjailijasta
Tiitu Ranta on tarinankertoja ja esikoiskirjailija, joka on aina kokenut vahvaa vetoa ikivanhoihin metsiin ja muinaisiin myytteihin. Rannan tyyli yhdistää runollisuuden ja kekseliäät kielikuvat.
Kirjailija asuu maalla talossa, jonka jokaisesta ikkunasta näkyy metsä, joka on osaltaan inspiroinut kirjoittamista. Kirjoittamisesta on tullut hänelle tärkeä päivittäinen tapa, ja hän työstää parhaillaan jatkoa Sudenkaadolle.
Kirjan tiedot:
Nimi: Sudenkaato
Kirjailija: Tiitu Ranta
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 469
ISBN: 9789527603321
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Tiitu Ranta, tekijä
kirjailija.tiituranta@gmail.com
0442059679
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Santeri SandbergKustantajaCalidris Kustannus
Kirjailijalähtöinen kustantaja ja sananvapautta kannattava ammattitaitoinen kirjojen kustantaja
Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset
Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Calidris Kustannus
Elämän parketeilla: Uusi runokirja elämästä, rakkaudesta ja Kuusamon erämaista8.12.2025 14:22:38 EET | Tiedote
Utajärvellä syntynyt eläkeläiskirjailija Aarno Rimpiläinen julkaisee kattavan runokokoelman "Elämän parketeilla". Kirja on poikkeuksellinen katsaus yhden miehen maalliseen vaellukseen teini-iästä eläkeikään – ajanjakso, joka kattaa lähes kuusi vuosikymmentä.
Pöllö & Gebo I, Mytologiavaikutteinen fantasiaseikkailusarja alkaa!5.12.2025 15:08:31 EET | Tiedote
Mainospiirtäjä Susanna Lavikainen julkaisee esikoisromaaninsa Pöllö & Gebo – Karhuvyön salaisuus I, joka johdattaa lukijan muinaiseen, pohjoismaista mytologiaa hehkuvaan fantasiamaailmaan. Uniin pohjautuva teos yhdistää seikkailun, luonnon ja kasvutarinan visuaalisesti rikkaaksi kokonaisuudeksi.
Kelvottomat, dokumenttiromaani sisällissodan jälkeisestä maan kahtiajakautumisesta4.12.2025 08:57:30 EET | Tiedote
Keminmaalainen sukututkija Kauko Valli julkaisee historiallisen dokumenttiromaanin "Kelvottomat". Teos vie lukijan sisällissodan sisällissodan jälkimaininkeihin, vuosiin, jolloin demokratia etsi itseään ja pelko kuristi kansaa.
Kirjassa "Katkelmia" Kuvataiteilija Reijo Puranen pukee sanoiksi pohjoisen luontoyhteyden.2.12.2025 10:12:21 EET | Tiedote
Kuvataiteilija ja kirjailija Reijo Puranen julkaisee uuden teoksen "Katkelmia". Kirja on sarja fiktiivisiä, erillisiä tarinoita, jotka ovat saaneet vaikutteita mytologiasta ja kansantarinoista, tarjoten mielikuvitusta ruokkivan katsauksen Meänmaan ja Tornionlaakson elämään Ruotsin sekä Suomen puolelle.
Laskuvarjo pettää: Uusi rikosromaani nimeltään Viimeinen vapaa20.11.2025 13:43:22 EET | Tiedote
Eläkkeellä oleva kauppatieteilijä ja kokenut laskuvarjohyppääjä Antti Eskelinen julkaisee uuden rikosromaaninsa "Viimeinen vapaa". Tiivistunnelmainen trilleri vie lukijan ainutlaatuiseen ympäristöön, laskuvarjohyppymaailmaan, jossa kilpailu ja kateus luovat paineita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme