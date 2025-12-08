Calidris Kustannus

Sudenkaato on uusi romaani, joka vie lukijan rautakauden mystiikkaan

9.12.2025 14:15:20 EET | Calidris Kustannus | Tiedote

Tarinankertoja Tiitu Ranta julkaisee kauan odotetun esikoisromaaninsa "Sudenkaato". Runollisuutta ja kekseliäitä kielikuvia yhdistelevä teos on rautakauteen sijoittuva seikkailu, jossa on teemana muun muassa luonnonvoimien vaikutus ihmisiin.

Romaani vie lukijan rautakauden myytteihin, joissa luonnonvoimilla on valta.
Teoksesta

Sudenkaato vie lukijan aikaan, jolloin myyteillä oli suuri merkitys. Tarina kertoo niistä ja odottamattomasta ystävyydestä, mutta ennen kaikkea metsän kätkemästä salaisuudesta, joka ei päästä ketään otteestaan.

Kirjan keskiössä ovat kolme kiinnostavaa hahmoa: hyljeksitty Vella, kapinallinen Osmo ja rakkauden vuoksi tekoihin kykenevä Hirvi. Tarina kuvastaa uskollisuutta ja taistelua jonkin yksilöä suuremman asian puolesta.

Kirjailijasta

Tiitu Ranta on tarinankertoja ja esikoiskirjailija, joka on aina kokenut vahvaa vetoa ikivanhoihin metsiin ja muinaisiin myytteihin. Rannan tyyli yhdistää runollisuuden ja kekseliäät kielikuvat.

Kirjailija asuu maalla talossa, jonka jokaisesta ikkunasta näkyy metsä, joka on osaltaan inspiroinut kirjoittamista. Kirjoittamisesta on tullut hänelle tärkeä päivittäinen tapa, ja hän työstää parhaillaan jatkoa Sudenkaadolle.

Kirjan tiedot:

Nimi: Sudenkaato
Kirjailija: Tiitu Ranta
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 469
ISBN: 9789527603321
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Tiitu Ranta, tekijä
kirjailija.tiituranta@gmail.com
0442059679

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/

Avainsanat

sudenkaatorautakausimyytitseikkailuluonto

Yhteyshenkilöt

Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset

Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.

