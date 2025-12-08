Sudenkaato on uusi romaani, joka vie lukijan rautakauden mystiikkaan

Teoksesta

Sudenkaato vie lukijan aikaan, jolloin myyteillä oli suuri merkitys. Tarina kertoo niistä ja odottamattomasta ystävyydestä, mutta ennen kaikkea metsän kätkemästä salaisuudesta, joka ei päästä ketään otteestaan.

Kirjan keskiössä ovat kolme kiinnostavaa hahmoa: hyljeksitty Vella, kapinallinen Osmo ja rakkauden vuoksi tekoihin kykenevä Hirvi. Tarina kuvastaa uskollisuutta ja taistelua jonkin yksilöä suuremman asian puolesta.

Kirjailijasta

Tiitu Ranta on tarinankertoja ja esikoiskirjailija, joka on aina kokenut vahvaa vetoa ikivanhoihin metsiin ja muinaisiin myytteihin. Rannan tyyli yhdistää runollisuuden ja kekseliäät kielikuvat.

Kirjailija asuu maalla talossa, jonka jokaisesta ikkunasta näkyy metsä, joka on osaltaan inspiroinut kirjoittamista. Kirjoittamisesta on tullut hänelle tärkeä päivittäinen tapa, ja hän työstää parhaillaan jatkoa Sudenkaadolle.

Kirjan tiedot:

Nimi: Sudenkaato

Kirjailija: Tiitu Ranta

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2025

Sivumäärä: 469

ISBN: 9789527603321

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Tiitu Ranta, tekijä

kirjailija.tiituranta@gmail.com

0442059679

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

+35825122172

info@calidriskustannus.fi

https://www.calidriskustannus.fi/