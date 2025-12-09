Vihreiden Tiina Elo kommentoi hallituksen susifarssia: “Arvoton näytelmä”

Elo puhui maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöä esittelevässä tiedotustilaisuudessa tiistaina 9.12. tiukkasanaisesti.

– Sekä alkuperäinen esitys että valiokunnan siihen tekemät täydennykset ovat sekä sisällön että lainvalmisteluprosessin osalta täysin arvoton näytelmä. On ilmiselvää, että esitys olisi pitänyt vetää takaisin valmisteluun, Elo linjaa.

Elo kertoo vastustavansa jyrkästi Suomessa uhanalaisen suden kiintiömetsästystä sekä olevansa huolissaan esityksen vaikutuksista suden kantaan, perusoikeuksiin sekä mahdollisiin ristiriitoihin EU-lainsäätelyn kanssa.

– Susien ampuminen tässä mittakaavassa vaarantaa koko lajin elinvoiman ja pelkään, että uhka suden sukupuutolle Suomessa on todellinen. Susi kuuluu Suomen luontoon yhtä lailla kuin saukkokin, Elo korostaa.

Hän korostaa, että hallituspuolueiden toiminta lakikäsittelyn aikana on ollut kaiken arvostelun alapuolella.

– Tälläistä toimintaa ei tule hyväksyä demokraattisessa oikeusvaltiossa. Huonosti valmisteltu laki, josta vaikutusarviot puuttuvat täysin, runnotaan kiireellä ja väkipakolla läpi. Viime metreillä pykäliä ryhdytään ilman virkavalmistelua tai asiantuntijakuulemisia sorvaamaan karhun, ilveksen ja saukon osalta ja soppa on valmis, Elo ihmettelee.

Hallituksen saukkosekoilua Elo pitää metsästyslakifarssin loppuhuipennuksena. Hän korostaa, että hallituksen päätöksellä mahdollistetaan nyt uutena asiana saukon kiintiömetsästäminen koko maassa vastuuministerin omalla päätöksellä. Aiempi laki on mahdollistanut metsästyksen vain rajatusti poronhoitoalueella sekä erikseen myönnetyillä poikkeusluvilla.

– Saukko ilmestyi pykäliin viime hetkellä ja yllättäen. Kokoomusedustaja julkisuudessa kertoi tämän olleen virhe, mutta lopulta saukon kiintiömetsästyksen salliminen koko maassa jäi kuitenkin lakitekstiin, Elo puuskahtaa.