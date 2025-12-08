Vene 26 Båt -messujen Veneelle uusi elämä -kisassa entistä suurempia veneitä
Vene 26 Båt Helsingin kansainväliset venemessut esittelee vuosittain 400 uutta venettä, joita löytyy kaikissa kokoluokissa erilaisiin tarpeisiin. Esillä on myös perinteiseen tapaan kunnostettuja mahonki- ja puuveneitä. Näiden lisäksi messuilla kisataan nyt toista kertaa Veneelle uusi elämä -voitosta. Kaikki kolme kisaan osallistuvaa venettä on kunnostettu lähes käyttökelvottomista upeiksi veneiksi. Venemessut järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Vanhojen veneiden edullinen hankintahinta madaltaa kynnystä lähteä uuteen harrastukseen. Veneilyn voi aloittaa myös kierrättämällä ja kunnostamalla vanhaa. Tällä kertaa Veneelle uusi elämä -kisaan on voinut osallistua viimekertaista isommilla veneillä, joiden maksimipituus on 6,5 metriä ja leveys 2,5 metriä.
Veneelle uusi elämä -kisaan osallistuu kolme venettä: Artekno Sport 70, Carita HT ja Fjord Wing. Veneilytoimittajista Pasi Nuutisesta, Jouko Saarisesta ja Jan Sjölundista sekä viime vuoden kisan voittajasta Olli Katteluksesta koostuva raati valitsee voittajan, joka saa 1000 euron arvoisen tarvikepaketin Maritimilta. Messujen aikana on myös käynnissä yleisöäänestys, jonka voittaja saa 500 euron tarvikepaketin Esconilta. Voittajat julkaistaan venemessujen toisena lauantaina 14.2.2026 Venemestarin Telakalla, jossa veneet ovat myös esillä messujen ajan.
Artekno Sport 70: Jarno Hakala
Tammelasta kotoisin oleva Jarno Hakala osti hiukan vahingossa vanhan moottorin ja sen jälkeen löysi siihen sopivan veneen. Nyt hän on upean entisöidyn sporttiveneen omistaja. Jarnon veneilyharrastus on alkanut vanhempien kassa lapsuudessa moottoriveneilyllä ja nyt parinkymmenen vuoden tauon jälkeen se jatkuu oman perheen kanssa. Jarno on koulutukseltaan autopeltiseppä, joten taidot ovat kohdillaan.
Jarno osti veneen syyskuussa 2023 löydettyään makuunsa sopivan ja lähes täydellisen aihion omistamalleen 1971 Mercury 800 moottorille. Nimensä vene on saanut jo 1970-luvulla. Vene on nyt kunnostettu täysin. Perälauta ja penkit on uusittu, pohja vahvistettu, kromiosat kunnostettu ja tuulilasi tehty uudestaan. Kunnostuksen yhteydessä paljastui, että veneellä on myös kilpailuhistoriaa. Jarno on tehnyt kaiken sitä silmällä pitäen, että veneen voisi pudottaa vuoteen 1971 eikä se häpeäisi ollenkaan. Kyseessä on entisöinti muutamilla aikakauden mukaisilla parannuksilla ja sellaisena on tarkoitus vene myös tulevaisuudessa pitää.
Carita HT : Henri Reivolahti
Turkulainen 27-vuotias Henri Reivolahti löysi tutun kautta Carita HT -veneen ja kunnosti sen perusteellisesti jopa alkuperäistä paremmaksi. Henri työskentelee laivojen parissa ja vapaa-aikana häntä kiinnostaa veneily – erityisesti kilpa- ja avomeripurjehdus.
Kunnostettu Carita HT on rakennettu Fiskarsin Turun Veneveistämöllä vuonna 1966. Vene löytyi lähes pelkkänä kuorena ja oli viettänyt viimeiset 15-20 vuotta taivasalla säitten armoilla. Aluksi Henrin oli tarkoitus vain tehdä pientä kunnostusta ja vene olisi ollut parin viikonlopun päästä vesillä, mutta toisin kävi. Perälauta osoittautui olevan pelkkää ”kukkamultaa”. Siinä samalla syntyi idea muokata moottorikaivoa ja perän konstruktiota, joten perälaudasta tehtiin kerralla riittävän vahvaksi isompaakin konetta varten. Maalaus suoritettiin talvella 2025 ja väreiksi valikoitui valkoinen ja punainen, alkuperäistä värimaailmaa mukaillen.
Lähes kaikki alkuperäiset helat, puuosat ja penkit pystyttiin vielä pelastamaan. Vesille uudistetulla veneellä päästiin heinäkuussa 2025.
Fjord Wing - Prinses Leya: Lauri ja Pasi
Venemaalialalla työskentelevä tuusulalainen Lauri löysi huomiota herättävän hienon ja edullisen keltaisen moottoriveneen nettiveneestä kaksi vuotta sitten matkallaan purjeveneelleen. Kouluvuosien kaveria koneinsinööri Pasi piti vain hiukan suostutella mukaan projektiin, ja nyt on venettä kunnostettu ahkerasti ja pikkutarkasti pari vuotta. Purjehtimassa kaverukset ovat käyneet jo yli 10 vuotta yhteisellä purjeveneellä, mutta nyt kahtena viimeisimpänä kesänä he ovat päässeet myös veneilemään upealla keltaisella moottoriveneellään.
Veneen kunnostus on osoittautunut työlääksi ja hommia riittää paljon varsinkin, kun ei tyydytä keskinkertaisuuteen. Vanhassa koneessa on paljon esteettisesti kaunista ja hienoja mekaanisia asioita, jotka on haluttu kunnostaa. Vene purettiin lähes kokonaan – ensin kaikki mikä lähti helposti, ja sen jälkeen se mikä ei. Kaikki osat on puhdistettu, tarkastettu ja viimeistelty sekä asennettu takaisin paikoilleen vanhaa arvostaen. Uudet osat on valittu harkiten: mahdollisuuksien mukaan valiten alkuperäisen kaltaiset tai kierrätetyt ratkaisut. Venettä on maalattu osittain uudelleen. Moottorina toimiva Volvo Penta -sisäperämoottori on purettu kokonaan, koneistettu ja kasattu uudelleen, myös kansi on koneistettu. Veneen mittaristoa on päivitetty vanhaa kunnioittaen, ja sisustukseen rakennettu kierrätetystä puusta (vanhasta puutarhapöydästä) valmistettu tiikkilattia.
---------------------------------------------
Helsingin kansainväliset venemessut Vene 26 Båt -messut järjestetään 6.– 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman vastuullisuuskumppani on vuonna 2026 WWF Suomi.
Lisätietoja & kunnostajien yhteystiedot: Helsingin Messukeskus, viestinnästä vastaava Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0804
www.venemessut.fi #venemessut
Kuvia kisaveneistä http://mediabank.messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
