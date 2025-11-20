Kauppa hurahti käyntiin syyskuussa – erikoiskaupan liikevaihto kasvamassa tänä vuonna
Erikoiskaupan liiton tilastopalvelu ennustaa erikoiskaupan yritysten liikevaihdon kasvavan 1,1 prosenttia vuoden 2025 aikana. Syyskuussa liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia. Joulukaupalta odotetaan paljon.
Erikoiskaupan liitto ETU ry:n tilastojen mukaan erikoiskaupan liikevaihto kasvoi syyskuussa 4,1 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Liiton tilastopalvelun ennustetyökalu ETUBot ennakoi hyvän syyskuun perusteella nyt koko vuodelle 1,1 prosentin kasvua koko erikoiskaupan liikevaihtoon.
Liikevaihdon kehitys on vaihdellut suuresti vuoden kuluessa. Alkukesänä erikoiskauppojen liikevaihto kasvoi mutta elokuussa kehitys kääntyi jälleen negatiiviseksi.
"Heikomman elokuun jälkeen on erikoiskaupoissa toivuttu hyvin. Yli 4 prosentin kasvua ei alkuvuonna ole ollut kuin huhtikuussa. Kulutuskysyntä on siis piristynyt lomakauden jälkeen, vaikka kuluttajien luottamus omaan talouteen on edelleen heikolla tasolla”, toteaa Erikoiskaupan liiton edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen.
Syyskuun hyvät luvut ennakoivat vilkasta joulukauppaa, mikä entisestään vahvistaa kaupan alan yritysten näkymiä.
“Nyt edessä on monelle toimialalle vuoden tärkein sesonki, joulukauppa. Alkusyksyn hyvät luvut ja juuri päättynyt Black Friday -kausi vahvistaa odotuksia hyvästä loppuvuodesta", Ropponen täydentää.
Usealla erikoiskaupan toimialalla nähtiin vaisun loppukesän jälkeen piristymistä. Muun muassa kello- ja jalometallikauppa, kodintekniikka sekä pitkään alamaissa ollut rautakauppa osoittivat kasvun merkkejä syyskuussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka Ropponen
edunvalvonta, lakiasiat, tilastot, tutkimukset
Tietoja julkaisijasta
Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 13 kaupan ja terveyden toimialaa.
