VAS Andersson: Suomen sudenhoito ei täytä EU-lainsäädännön vaatimuksia

9.12.2025 15:10:38 EET | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson on jättänyt komissiolle kirjallisen kysymyksen Suomen susikannan suojelusta, liittyen hallituksen suunnittelemiin metsästyslain muutoksiin. Anderssonin mukaan Suomen suunnitelmat ovat vakavassa ristiriidassa EU:n luonnonsuojelulainsäädännön kanssa.

Li Andersson katsoo kameraan ja hymyilee.
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson. The Left

Eläinoikeusjärjestöjen mukaan Suomi on laskenut suden suotuisan suojelutason viitearvon poliittisin perustein. Tutkimustiedon mukaan susikanta ei ole Suomessa geneettisesti elinvoimainen. 

– Suden geneettinen elinvoimaisuus ja pitkäaikainen selviytyminen ovat edelleen Suomessa uhattuna. Silti hallitus aikoo heikentää suden suojelua hallituskauden heikoimmin valmistellulla lakiesityksellä ja ilman asiantuntijoiden tasapuolista kuulemista, Andersson sanoo.

Hallitus suunnittelee metsästyslain muuttamista siten, että suden lisäksi myös ilveksen, karhun ja saukon metsästys helpottuisi. Hallituksen suunnitelma kiintiömetsästyksestä korvaisi nykyisen poikkeuslupamenettelyn, joka mahdollistaa lupien perusteiden paremman valvonnan. 

Lainsäädännön arviointineuvosto on kritisoinut esitystä poikkeuksellisen jyrkästi ja ympäristöjärjestöjen mukaan muutos olisi sekä perustuslain että EU-lainsäädännön vastainen.

– Suomen metsästyslainsäädäntö ei saa perustua valitusoikeuden kiertämiseen tai tieteellisen tiedon sivuuttamiseen. Komission on varmistettava, että Suomi noudattaa luontodirektiiviä täysimääräisesti, Andersson toteaa.

Andersson pyytää komissiota arvioimaan Suomen susikannan suojelutason lailliset perusteet ja tarkastelemaan metsästyslain EU-oikeudellista kestävyyttä. Andersson kysyy myös, miten komissio aikoo varmistaa, että sudenhoito porojenhoitoalueella saatetaan EU-lain mukaiseksi.

