VAS Andersson: Suomen sudenhoito ei täytä EU-lainsäädännön vaatimuksia
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson on jättänyt komissiolle kirjallisen kysymyksen Suomen susikannan suojelusta, liittyen hallituksen suunnittelemiin metsästyslain muutoksiin. Anderssonin mukaan Suomen suunnitelmat ovat vakavassa ristiriidassa EU:n luonnonsuojelulainsäädännön kanssa.
Eläinoikeusjärjestöjen mukaan Suomi on laskenut suden suotuisan suojelutason viitearvon poliittisin perustein. Tutkimustiedon mukaan susikanta ei ole Suomessa geneettisesti elinvoimainen.
– Suden geneettinen elinvoimaisuus ja pitkäaikainen selviytyminen ovat edelleen Suomessa uhattuna. Silti hallitus aikoo heikentää suden suojelua hallituskauden heikoimmin valmistellulla lakiesityksellä ja ilman asiantuntijoiden tasapuolista kuulemista, Andersson sanoo.
Hallitus suunnittelee metsästyslain muuttamista siten, että suden lisäksi myös ilveksen, karhun ja saukon metsästys helpottuisi. Hallituksen suunnitelma kiintiömetsästyksestä korvaisi nykyisen poikkeuslupamenettelyn, joka mahdollistaa lupien perusteiden paremman valvonnan.
Lainsäädännön arviointineuvosto on kritisoinut esitystä poikkeuksellisen jyrkästi ja ympäristöjärjestöjen mukaan muutos olisi sekä perustuslain että EU-lainsäädännön vastainen.
– Suomen metsästyslainsäädäntö ei saa perustua valitusoikeuden kiertämiseen tai tieteellisen tiedon sivuuttamiseen. Komission on varmistettava, että Suomi noudattaa luontodirektiiviä täysimääräisesti, Andersson toteaa.
Andersson pyytää komissiota arvioimaan Suomen susikannan suojelutason lailliset perusteet ja tarkastelemaan metsästyslain EU-oikeudellista kestävyyttä. Andersson kysyy myös, miten komissio aikoo varmistaa, että sudenhoito porojenhoitoalueella saatetaan EU-lain mukaiseksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Li AnderssonEuroparlamentaarikkoPuh:+358 40 508 8697li.andersson@ep.europa.euliandersson.fi
Aleksi KarppinenViestinnän erityisavustaja
MEP Li Anderssonin kabinetti
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa
VAS Andersson: Orpo haluaa profiloida Suomea EU-luontopolitiikan vastustajana8.12.2025 13:41:26 EET | Tiedote
Tuoreiden tietojen mukaan Suomi on pääministeri Petteri Orpon johdolla valmistellut kirjeluonnoksen, jolla se pyrkii avaamaan ja heikentämään EU:n ennallistamisasetusta. Orpo on pyrkinyt saamaan EU-ympäristökomissaari Jessica Roswallille osoitetulle kirjeelle muiden EU-jäsenmaiden tuen, mutta toistaiseksi vain Ruotsi on mukana kirjeessä.
VAS Kyllönen kirjelmöi Orpolle ja Ranteelle: kellojen siirtelystä on luovuttava EU:ssa4.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Merja Kyllönen on lähettänyt pääministeri Petteri Orpolle ja liikenneministeri Lulu Ranteelle kirjeen, jossa hän vaatii Suomea tukemaan EU:n neuvottelujen uudelleenkäynnistämistä kellojen siirtelystä luopumiseksi. Hän kehottaa hallitusta nostamaan asian Eurooppa-neuvoston esityslistalle ja toimimaan aktiivisesti ratkaisun puolesta.
VAS Andersson: Suomi joutui myös EU:n sosiaalisen kehityksen tarkkailuluokalle25.11.2025 17:38:31 EET | Tiedote
Tänään varmistui, että Suomi on joutumassa Euroopan unionin liiallisen alijäämän menettelyyn, eli niin sanotulle talouden tarkkailuluokalle. Tämän lisäksi komissio on asettanut Suomen myös yhteiskunnallisen kehityksen tarkkailuluokalle kasvavan eriarvoisuuden riskin johdosta.
VAS Saramo: “Tarkkailuluokalle” joutuminen odotettua Orpon ja Purran historiallisen surkean talouspolitiikan vuoksi25.11.2025 16:51:10 EET | Tiedote
Euroopan komissio ilmoitti hetki sitten Suomen joutuvan alijäämämenettelyyn. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo kritisoi kovasanaisesti nykyistä Petteri Orpon ja Riikka Purran johtamaa hallitusta ja sen talouspolitiikkaa, joka on syössyt Suomen talouden syöksykierteeseen.
VAS Andersson: olemme Euroopan vahvin vastavoima oikeiston ja äärioikeiston uudelle liittolle22.11.2025 13:56:44 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson avasi vasemmistoliiton Vantaalla 21.–23.11. pidettävän puoluekokouksen toisen päivän poliittisella tilannekatsauksella, jossa hän käsitteli niin eurooppalaisen politiikan suuntaviivoja kuin ajankohtaista tilannetta kotimaan politiikassa. Hänen viestinsä oli, että toisenlainen maailma on mahdollinen, mutta se vaatii toimintaa ja eurooppalaisten arvojen puolustamista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme