VAS Andersson: Suomen sudenhoito ei täytä EU-lainsäädännön vaatimuksia

VAS Kyllönen kirjelmöi Orpolle ja Ranteelle: kellojen siirtelystä on luovuttava EU:ssa 4.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Merja Kyllönen on lähettänyt pääministeri Petteri Orpolle ja liikenneministeri Lulu Ranteelle kirjeen, jossa hän vaatii Suomea tukemaan EU:n neuvottelujen uudelleenkäynnistämistä kellojen siirtelystä luopumiseksi. Hän kehottaa hallitusta nostamaan asian Eurooppa-neuvoston esityslistalle ja toimimaan aktiivisesti ratkaisun puolesta.