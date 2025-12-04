Esitys apteekkiverolaista on edelleen syrjivä ja perustuslain vastainen
Lakiesitykseen tehdyt korjaukset eivät poista progressiivisen apteekkiveron voimakasta syrjivyyttä ja perustuslainvastaisuutta. Apteekkiveron ja lääketaksan yhdistelmä pakottaa Yliopiston Apteekin myymään lääkkeitä tappiolla.
Apteekkitalouteen liittyvää hallituksen esitystä on tänä syksynä käsitelty eduskunnan valiokunnissa. Perustuslakivaliokunta vaati korjauksia hallituksen esitykseen, joka pakottaa osan apteekeista toimimaan tappiollisesti.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta nosti lääkemyynnin myyntikatteen apteekkiverottoman osuuden rajaa 200 000 eurosta 250 000 euroon. Muutos pienentää suomalaisten apteekkien maksamaa apteekkiveroa yhteensä 7 miljoonaa euroa vuodessa ja Yliopiston Apteekin apteekkiveroa 10 000 euroa vuodessa.
”Apteekkiveron alarajan nosto on täysin riittämätön ja Yliopiston Apteekkia syrjivä toimenpide. Sääntely ei voi velvoittaa Yliopiston Apteekkia myymään lääkkeitä tappiolla”, sanoo Yliopiston Apteekin toimitusjohtaja Kimmo Virtanen.
Lakiesityksen mukaan apteekit maksaisivat apteekkiveroa 0–43 % lääkemyynnin myyntikatteesta. Yliopiston Apteekin keskimääräinen apteekkivero olisi esityksen mukaan 42,7 %. Progressiivista yritysverotusta ei ole käytössä millään muulla toimialalla Suomessa.
Yliopiston Apteekki on huolehtinut suomalaisten hyvinvoinnista jo yli kaksi ja puoli vuosisataa. Olemme Helsingin yliopiston omistama yritys, jonka tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen.
