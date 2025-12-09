Millog ja Oulun yliopiston 6G-testikeskus aloittavat yhteistyön kaksikäyttöteknologiakehityksen tukemiseksi
Millog ja Oulun yliopiston 6G-testikeskus aloittavat yhteistyön, joka luo Euroopan kattavimman testiekosysteemin kaksikäyttöteknologioiden kehitykselle. Yhteistyö tarjoaa yrityksille mahdollisuuden testata innovaatioitaan laboratorio- ja kenttäolosuhteissa Naton innovaatiotoiminnan ja nopean käyttöönoton periaatteiden mukaisesti.
Millog Oy ja Oulun yliopiston 6G-testikeskus ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka laajentaa kehittäjien testausmahdollisuuksia merkittävästi. 6G-testikeskuksen käyttäjät voivat hyödyntää myös Millogin Riihimäellä sijaitsevaa testausympäristöä, jossa teknologioita arvioidaan puolustusalan vaatimuksia vasten. Yhteistyö luo Euroopan kattavimman monialaisen testiekosysteemin, joka tukee sekä siviili- että puolustuskäyttöön soveltuvien kaksikäyttöteknologioiden kehitystä.
Vahva puolustusalan osaaminen tekee Millogista tärkeän sillanrakentajan teknologiayritysten ja puolustusalan välillä. Riihimäellä Define (Defence Innovation Network Finland) Innovation Hubin yhteydessä toimivassa testikeskuksessa Millog tukee yrityksiä kaksikäyttöinnovaatioiden ja prototyyppien testauksessa aitoja toimintaolosuhteita simuloivissa digitaalisissa ja fyysisissä ympäristöissä.
Oulun yliopiston 6G-testikeskus (6G Test Centre) on osa Naton DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) -ohjelman testikeskusverkostoa. DIANA-ohjelman tavoitteena on tunnistaa puolustusalan tulevia haasteita ja kehittää niihin innovatiivisia teknologiaratkaisuja yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.
6G-testikeskuksessa asiakkailla on pääsy maailmanluokan mittakaavassa harvinaisiin radiotaajuuksien mittauslaitteisiin, ja kaikki 6G-teknologian kehittämiseen liittyvät mittaukset ja testaus voidaan suorittaa yhdessä paikassa. Käytössä olevat 6G-taajuudet, suuria antenniryhmiä hyödyntävä radioteknologia sekä operatiivinen testiverkko mahdollistavat tutkimuksen, jossa tähdätään tietoliikenteen ja havainnoinnin (Joint Communication & Sensing) yhdistämiseen sekä äärimmäisen toimintavarmojen ja turvallisten verkkojen kehittämiseen. Testikeskus operoi omaa 5G- ja 6G-testiverkkoa, joka mahdollistaa monipuoliset ja realistiset kokeilu- ja demonstraatioympäristöt tulevaisuuden tietoliikenneteknologioille.
"6G-antennien, -radioiden ja integroitujen radiotaajuuspiirien tutkimus onnistuu tällä hetkellä Oulussa jopa 330 GHz asti. Testikeskus sisältää myös suuren RF-kaiuttoman kammion ja RFIC-anturiasemia, jotka ovat välttämättömiä onnistuneelle radiotestaukselle", 6G-testikeskuksen tutkimusjohtaja Hannu Nikurautio Oulun yliopistosta kertoo.
Nikuraution mukaan yhteistyö Millogin kanssa täydentää ja vahvistaa 6G-testikeskuksen jo entuudestaan kattavaa tarjontaa.
"Millog toimii luontevana kumppanina erityisesti vaativissa kenttä- ja operaatio-olosuhteissa. Yhdessä Millogin kanssa pystymme tarjoamaan DIANA-tasoisen TEVV (Test, Evaluation, Validation and Verification) -kokonaisuuden aina laboratoriosta kentälle ja edelleen operatiiviseen validointiin", hän sanoo.
"Yhteistyö vahvistaa merkittävästi kaksikäyttöteknologioiden kehitystä kotimaassa ja kansainvälisesti. Ketterän testauksen ja validaation avulla voimme nopeuttaa uusien ratkaisujen käyttöönottoa osaksi Suomen ja liittolaistemme puolustuksen suorituskykyä Naton innovaatiotoiminnan ja nopean käyttöönoton eli Raapin (Rapid Adoption Action Plan) periaatteiden mukaisesti", Millogin Viranomaiset ja teollisuus -toimialan johtaja Toni Piispa toteaa.
