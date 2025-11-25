Suomen Punainen Risti auttaa Sri Lankan poikkeuksellisissa tulvissa

Sri Lanka kärsii yhdestä pahimmista tulvatilanteista vuosikymmeniin. Marraskuun lopulla maahan saapunut sykloni Ditwah aiheutti maassa mittavat rankkasateet, jotka johtivat tulviin ja maanvyörymiin. Humanitaarisen avun tarve maassa on mittava.

Trooppinen hirmumyrsky ja siitä seuranneet tulvat ovat vaikuttaneet yli kahden miljoonan ihmisen elämään. Satoja ihmisiä on kateissa tai menehtynyt. Yli 230 000 ihmistä asuu tällä hetkellä tilapäissuojissa, ja joillekin alueille yhteydet ovat edelleen poikki. Rakennukset, tiet, sillat ja muu infrastruktuuri ovat monin paikoin vaurioituneet tai tuhoutuneet.

– Katastrofin mittakaava on valtava. Sri Lankassa tarvitaan kipeästi sekä humanitaarista apua että tukea maan jälleenrakennukseen, sanoo Suomen Punaisen Ristin katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Suomen Punainen Risti myöntää 300 000 euroa katastrofirahastostaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) vetoomukseen Sri Lankan Punaisen Ristin hätäapuoperaation tukemiseksi. Hätäapuoperaatiossa Punainen Risti muun muassa tarjoaa puhdasta vettä, ruokaa, peseytymistiloja, suojaa, terveyspalveluja ja tukea ihmisten toimeentulon palauttamiseksi.

Lisäksi Suomen Punainen Risti on lähettänyt Sri Lankaan avustustyöntekijän tukemaan hätäapuoperaation viestintää.

Ilmastonmuutos lisää trooppisten hirmumyrskyjen tuhoja

Viime aikoina poikkeuksellisen voimakkaat trooppiset hirmumyrskyt ovat koetelleet ihmisiä eri puolilla maailmaa, kuten Jamaikalla ja Kaakkois-Aasiassa. Ilmastonmuutos vahvistaa trooppisten hirmumyrskyjen voimaa, sillä lämmin merivesi kasvattaa hirmumyrskyjen sademäärää ja voimistaa myrskytuulten nopeutta. Lisäksi merenpinnan nousu lisää tulvariskiä rannikkoalueilla.

Punainen Risti tukee ennakkovaroitusjärjestelmiä eri puolilla maailmaa. Niiden avulla ihmiset saavat ajoissa tiedon lähestyvästä katastrofista.

– Jatkossa on yhä tärkeämpää varautua ilmastonmuutoksen myötä paheneviin sään ääri-ilmiöihin. Ennakkovaroitusjärjestelmillä ja -suunnitelmilla katastrofien vaikutuksia on mahdollista lievittää, pelastaa ihmishenkiä ja suojata elinkeinoja ja omaisuutta, sanoo Suomen Punaisen Ristin ilmastoasiantuntija Paula Uski.

Lisätiedot

Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen, marko.korhonen@punainenristi.fi, 040 120 9728

Viestinnän asiantuntija Minttu-Maaria Partanen, minttu-maaria.partanen@punainenristi.fi, p. 040 587 0032