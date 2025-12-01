Espoon Asunnot ja Renevo peruskorjaavat kolme vuokrataloa uudella yhteistyömallilla

Espoon Asunnot omistaa noin 17 000 asuntoa, joissa asuu noin 35 000 kaupunkilaista. Yhtiö investoi vuosittain kymmeniä miljoonia euroja korjaushankkeisiin, joilla ylläpidetään vuokrataloja kuntoa ja käytettävyyttä. Vuonna 2025 korjausbudjetti yltää lähes 70 miljoonaan.

– Suuresta kiinteistöomaisuudesta huolehtiminen tarkoittaa jatkuvaa korjaamista ja ylläpitoa. Siksi Espoon Asunnot kehittää laajempia kokonaisuuksia varten yhteistyömallia, joka tähtää laadukkaaseen toteutukseen, kustannustehokkuuteen ja avoimeen yhteistyöhön – ja projektiin osallistuvilla on yhteiset kannustimet tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla luomme Suomeen uutta konseptia vuokra-asuntojen peruskorjaamiseen, Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä kertoo.

Uusi malli yhdistää tahtituotannon periaatteet ja laajan tietopohjan hyödyntämisen

Kilpailutuksen perusteella kumppaniksi hankkeeseen valittiin asuntokorjaamiseen erikoistunut Renevo Oy.

Sopimuksen mukainen korjausrakentaminen sisältää alussa konseptikehitysvaiheen, joka on alkanut marraskuussa 2025, ja sen jälkeen kunkin kohteen kehitys- ja toteutusvaiheet. Alustavien suunnitelmien mukaan ensimmäisen kohteen kehitysvaihe kestää noin puoli vuotta helmikuusta 2026 alkaen, ja toteutusvaihe kymmenen kuukautta syksystä 2026 alkaen. Toisen kohteen kehitysvaihe käynnistyy loppuvuodesta 2026 ja toteutus keväällä 2027. Kolmannen kehitysvaihe on suunniteltu alkavan kesällä 2027 ja toteutuksen alkuvuodesta 2028.

Asuntojen peruskorjaaminen etenee johdonmukaisesti ja jatkuvasti tekemistä parantaen, hyödyntää aiempien hankkeiden oppeja ja tuottaa tasalaatuista jälkeä kohteesta toiseen.

– Limittäisellä aikataululla saamme opit tuoreeltaan käyttöön, ja työ etenee joutuisasti tahtituotannon periaatteilla. Kunkin kohteen investointipäätökset tehdään erikseen, kun korjaustyön laajuus ja kustannukset on määritetty, Pirjo Räihä toteaa.

Vaiheisiin pilkottu hanke jouduttaa oppimista

Kiinteähintainen urakka on peruskorjaushankkeissa haastava, koska yllätyksiä paljastuu rakenteista ja hanke hankkeelta opitaan uutta. Uudessa mallissa jokainen vaihe tuottaa uutta tietoa siitä, mitä lisäselvityksiä, kuten rakenneavauksia, tarvitaan.

– Tässä yhteistyömallissa meillä on poikkeuksellisen paljon tietoa rakennuksista jo alussa, koska tilaajan ylläpidosta vastaavat asiantuntijat ovat valmistelutiimissä aktiivisesti mukana, Renevon liiketoimintajohtaja Tero Leinonen sanoo.

Vaiheittain etenevä hanke antaa mahdollisuuden myös energiaratkaisujen pohtimisen.

– Energiavaihtoehdot ovat pöydällä konseptikehitysvaiheessa, ja niistä päätetään kunkin kohteen kehitysvaiheessa, Leinonen jatkaa.

Pirjo Räihän ja Tero Leinosen lisäksi projektin johtoryhmään kuuluvat Espoon Asuntojen projektipäällikkö Jyri Asell, pääsuunnittelija Pentti Raiski POOK Arkkitehtitoimistosta sekä Renevon projektipäällikkö Vesa Saira.