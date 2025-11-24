Up your game in the SUPERFINNS program
Are you an All-Star in the making? Say hi to SUPERFINNS, the ultimate sparring program that will take your company towards a major international breakthrough.
Kasvu Open and Nordea’s SUPERFINNS program offers sparring for breakthrough finance and global growth. Program partners Bocap, Gorilla Capital, Kiilto Ventures, Nubacom Ventures, Saari Partners, Voima Ventures and Vendep Capital are committed to providing companies with the best recipes for international success.
“We want to drive real impact in the global growth of Finnish companies and want to invite ambitious and passionate founders to get the best business sparring available. Partners want to see companies bring their A-game”, says Vesa Riihimäki, Nordea Head of Startup & Growth.
In SUPERFINNS you get to meet partners and growth experts in 14 one-to-one meetings in live and online events. The partner jury selects 15 ambitious companies to the program based on applications. Your company can operate in any sector but must meet the criteria.
TO BECOME A SUPERFINN, YOU NEED:
- Finnish Business ID
- Active decision maker (founder, owner, CEO) to participate in the sparring and pitching
- Proof of traction and global market potential
- Ambitious and skilled team
- Growth mindset and will to learn
- Crystal clear business plan
- Scalable and sustainable business
- Dedication to the program: bring your A-game from start to finish
The program is free of charge. The application period is 10.12.2025 – 2.2.2026.
DON’T STAY ON THE BENCH - JUMP IN!
——
Nosta yrityksesi tasoa SUPERFINNS-ohjelmassa
Haku maksuttomaan SUPERFINNS 2026 -sparrausohjelmaan on auki. Ohjelma vauhdittaa suomalaiset pk-yritykset kohti kansainvälistä menestystä huippuasiantuntijoiden ja sijoittajapartnereiden avulla.
Ohjelmaan etsitään tänä vuonna sitoutuneita foundereita, jotka ovat valmiita panostamaan täysillä osallistumiseen aina hakemisesta sparrauksiin. SUPERFINNS tarjoaa eväät onnistumiseen – yrityksiltä vaaditaan kyvykkyyttä muuttaa ohjelman opit välittömäksi kasvuksi, joka vie Suomea eteenpäin.
Kasvu Openin ja Nordean sparrausohjelmassa ovat mukana sijoittajapartnerit: Bocap, Gorilla Capital, Kiilto Ventures, Nubacom Ventures, Saari Partners, Voima Ventures ja Vendep Capital.
Hakuaika ohjelmaan on 10.12.2025 – 2.2.2026. Lisätietoja ja hakulinkki: www.kasvuopen.co/superfinns
INFO
Inka Hyvönen
Kasvu Open
inka.hyvonen@kasvuopen.co
+358 50 570 3500
Vesa Riihimäki
Nordea Startup & Growth
vesa.riihimaki@nordea.fi
+358 40 826 2009
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Inka HyvönenAsiakkuuspäällikköPuh:050 570 3500inka.hyvonen@kasvuopen.co
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta. Lue lisää
