Työntekijä loukkaantui työskennellessään puutteellisesti suojatulla koneella – tehtaanjohtajalle sakkoja työturvallisuusrikoksesta
Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi yhtiön tehtaanjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Syyte yhtiön laatu- ja turvallisuuspäällikköä kohtaan hylättiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 9.12.2025.
Tuomio liittyi työntekijälle tapahtuneeseen tapaturmaan, joka aiheutui hänen työskennellessään hydraulisella puristimella. Puristimen käynnistyessä työntekijän sormi puristui puristimen tallan ja alasimen väliin. Puristimessa ei ollut sormisuojaa, eikä sormien pääsyä puristimen vaara-alueelle ollut muutoinkaan estetty.
Käräjäoikeus katsoi, että tehtaanjohtaja oli ollut tietoinen koneen vaarallisuudesta jo ennen aiheutunutta tapaturmaa ja työntekijät olivat hänelle siitä myös kertoneet. Tästä huolimatta tehtaanjohtaja ei työnantajan edustajana ja valvontavastuussa olevana henkilönä puuttunut asiaan, vaan työntekijöiden oli edelleen sallittu käyttää kyseistä vaaralliseksi tietämäänsä laitetta, jossa sormien pääsyä vaara-alueelle ei ollut mitenkään estetty. Käräjäoikeus katsoi, että pelkkä sanallinen ohjeistus ei tällaisessa tapauksessa ollut riittävää. Käräjäoikeus katsoi, että tehtaanjohtajalla oli ollut jatkuva velvollisuus valvoa työturvallisuutta työympäristön ja -tapojen osalta, mutta sen asianmukainen suorittaminen oli laiminlyöty ja samalla jätetty riittävästi selvittämättä ja tunnistamatta vaaratekijöitä työvälineen turvallisuuteen liittyen.
Laatu- ja turvallisuuspäällikön osalta käräjäoikeus katsoi, ettei hänen näytetty olleen sellaisessa asemassa, että hän voisi syyllistyä kyseessä olevaan rikokseen. Asiassa oli jäänyt epäselväksi, mitä tarkalleen oli sovittu kuuluvaksi hänen työtehtäviinsä ja vastuuasemaansa.
Juristi Linda Ropa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta muistuttaa, että työturvallisuusmääräysten mukaan koneeseen liittyvä vaara tulee ensisijaisesti poistaa teknisillä toimilla, kuten vaara-alueelle pääsyn estävillä tai vaarallisten osien liikkeen ennen vaara-aluetta pysäyttävillä laitteilla. Vain niissä tilanteissa, joissa vaaraa ei voida poistaa teknisin toimin, on turvallisuus varmistettava muilla toimin, kuten opastuksella.
Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomio 9.12.2025, asianro R 725/2025/2178. Tuomio ei ole lainvoimainen.
