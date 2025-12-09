Seikkailu-urheilun EM-osakilpailu järjestetään Lohjalla kesäkuussa 2026

Lohjan luonto toimii ihanteellisena kilpailuympäristönä

Lohja valikoitui EM-osakilpailukaupungiksi kaupungin aktiivisuuden, monipuolisen luonnon, Lohjanjärven sekä laadukkaiden suunnistuskarttojen ansiosta. Endurance Quest Lohjan ratamestari ja Northern Adventure Teamin kapteeni Lauri Hollo on valinnasta innoissaan.

– Uudenmaan suurin järvi Lohjanjärvi ja Lohjan muu upea luonto harjuineen ja vanhoine metsineen tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet fyysisesti, suunnistuksellisesti ja visuaalisesti kiinnostavan reitin suunnitteluun. Monipuolinen vesistö tuo kilpailuun oman lisämausteensa, Hollo kertoo.

Lohjan sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus iloitsee siitä, että Lohjan kaupunki pääsee mukaan erittäin kansainvälisen sarjan osakilpailuksi.

– Olemme innoissamme, että pääsemme Lohjalla esittelemään kansainväliselle ja kotimaiselle seikkailu-urheiluperheelle monipuolisia ja lähes rajattomia luontoliikuntamahdollisuuksia. Tapahtuman ja ARWS verkoston kautta maailmalle leviävien kuva- ja videomateriaalien kautta saamme myös paljon kansainvälistä näkyvyyttä. Kesän 2025 tapahtuman tavoittamat yli 1,5 miljoonaa sosiaalisen median osumaa osoittavat, että laji on erittäin kiinnostava, Lehmus sanoo.

Myös Endurance Quest Lohjan kilpailunjohtaja Harri Hollo uskoo Lohjan alueen maastojen ja Lohjanjärven tarjoavan yllätyksiä ja mahdollisuuksia.

– Elämysliikunta luonnossa on selvästi kasvussa nuorten parissa, samoin luontoliikunnan genre kokonaisuudessaan, hän kertoo.

Noin 250 kilometrin mittainen EM-reitti

ARWS-sarjan EM-osakilpailussa kilpailureitin pituus tulee olemaan noin 250 kilometriä. Voittajan tulee selvittää reitti noin 24 tunnissa. Tarkemmat yksityiskohdat lajeista ja osuuksien pituuksista julkistetaan joukkueille noin kaksi viikkoa ennen kilpailua. Kilpailukartat ja lopullinen reitti luovutetaan joukkueille kilpailupäivän aamuna kaksi tuntia ennen lähtöä.

Ratamestari Lauri Hollo ei paljasta tässä vaiheessa radasta tai osuuksista mitään.

– Lajin luonteeseen kuuluu, että kaikki pidetään salassa. Näin tarjotaan tasapuolinen kohtelu niin suomalaisille kuin ulkomaisille joukkueille. Lopullinen reitti muodostuu työpöydällä olevista erilaisista suunnitelmista talven ja kevään aikana maastossa vietettävien maastotutkimusten perusteella.

Mitä seikkailu-urheilu on?

Seikkailu-urheilu on pitkäkestoista kestävyysurheilua, jossa kilpailu voi kestää muutamasta tunnista jopa kymmeneen vuorokauteen. Joukkueen muodostaa nelihenkinen joukkue, jossa on oltava molempia sukupuolia.

Lajit vaihtelevat järjestäjien suunnitelmien mukaan, mutta päälajeina ovat

maastopyöräily, melonta ja juoksu (trekking). Kilpailuissa voidaan nähdä myös muita lajeja, jotka sopivat alueen maastoon ja kisakonseptiin.

Seikkailu-urheilun suosio maailmalla kasvaa kohisten. Kansainvälisessä Adventure Race World Series kalenterissa on vuosittain yli 70 kilpailua viidellä mantereella tavoittaen kymmeniä miljoonia seuraajia. Uusimpana kilpailuna kansainvälinen lajiliitto ja Adventure Race World Series julkaisivat lajihistorian ensimmäiset nuorten MM-kilpailut alle 18-vuotiaiden sarjassa kilpaileville ja alle 25-vuotiaiden sarjassa kilpaileville. Historian ensimmäiset nuorten MM-kilpailut käydään Kanadassa heinäkuun lopussa. Endurance Quest Lohja tarjoaa erinomaisen harjoitusmahdollisuuden myös MM-kilpailuihin lähteville.

Lisätietoa kilpailusta.